El cisne negro, el origen y ojo con el ayuno

Hola. Acá empieza el Pícnic! de esta semana, con un menú variado de piques, recomendaciones, recorridos urbanos, escapadas cercanas y, sobre todo, nuevas aperturas al mundo que solíamos considerar “normal” y que ahora debemos mirar a través de otros cristales. Esta semana me puse a pensar en los orígenes y no solo porque la película de Chris Nolan, El origen (Inception), cumple una década y se reestrena en salas uruguayas. En días que a veces son algo melancólicos me encontré reflexionando sobre el efecto modelador del lugar en el que naciste y de la gente que te rodeó mientras crecías. Mientras pasaban esas cosas por mi cabeza, leí una gran entrevista a la escritora italiana Elena Ferrante, en la que habla de su ciudad natal, Nápoles. Irse no es traicionar los orígenes de uno. Más bien, tenemos que irnos para asignar orígenes y establecerlos como la base de nuestro crecimiento. (...) Pero nuestro lugar de nacimiento perdura. Es el terreno sobre el que se asientan nuestras experiencias primarias, donde primero ejercitamos nuestra mirada, primero imaginamos, primero nos expresamos. Y cuanto más sólido nos parece que es ese terreno, más variada es nuestra experiencia de otros lugares”. Soy Carina Novarese, este Pícnic! lo degustamos juntos y siempre te leo si me escribís por acá.