El codazo de Bublé, las críticas de violencia y la defensa de Lopilato

Para sobrellevar la cuarentena, Luisana Lopilato y Michael Bublé comenzaron a hacer transmisiones en vivo de Instagram a diario desde su casa de Vancouver. Y la que realizaron el sábado pasado llamó particularmente la atención, porque varios seguidores de la actriz argentina notaron gestos del estadounidense que calificaron como violentos.

Apenas comenzó el video, Lopilato y Bublé coincidieron al decir casi que al mismo tiempo un enfático: “¡Hola!”. Y ante ese saludo pisado, el cantante reaccionó codeando de forma grotesca a quien es su esposa desde 2011. En tanto, ella reaccionó algo sorprendida y le pidió perdón.

Seguido de ese gesto, Bublé abrazo con su brazo bruscamente a Lopilato desde el cuello y continuó hablando en el video. Pero no quedó ahí. Luego de que la transmisión avanzara, en un momento en el que la actriz le acomodó el pelo a su esposo, él se mostró molesto y movió la cabeza para esquivarla.

La actitud del cantante fue interpretado por miles de internautas y seguidores de Lopilato (tiene más de cuatro millones) en Instagram como conductas de un hombre violento. Y enseguida, el tema se volvió tendencia en las redes sociales.

“Bublé ejerce violencia machista de manera física y emocional”, “se nota que es violento”, “Luisana salí de ahí” y “siempre le habla de forma prepotente”, fueron algunos de los miles de comentarios que circularon este fin de semana por Twitter.

Pero a horas de que estallará la oleada de críticas hacia su esposo, la figura argentina lo defendió en un contundente mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

“Es increíble como son algunos seres humanos!! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo! Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos q soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia, y después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más!! No es Justo!”, escribió Lopilato.

Además, Lopilato dedicó parte de su mensaje para repudiar la actitud del humorista Martín Cirio (conocido como La Faraona), quién apuntó contra el cantante en varias de sus historias de Instagram. “Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Esta diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco! Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias! El mundo necesita en estos momentos más que nunca “amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad” NO este tipo de personas”, concluyó.

Por su parte, la nutricionista y hermana de la actriz, Daniela Lopilato, también despachó contra quienes criticaron a su cuñado. Y en un comentario debajo de la publicación de Luisana escribió: “La verdad qué hay gente q parece q no le gusta ver a familias felices!!! Porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro! (…) Realmente les está afectando el aislamiento que asumen cosas que no son!!???”.