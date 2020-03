De La Cruz reveló su admiración por Forlán y dijo que quiere retirarse en Liverpool

El extremo uruguayo de River Plate argentino Nicolás De La Cruz reveló su admiración por Diego Forlán tras un fin de semana en el que los principales canales de televisión de Uruguay transmitieron los partidos del Mundial de 2010 de Uruguay contra Ghana y el de Inglaterra en Brasil 2014.

"Crecí admirando a los futbolistas brasileños, pero justamente en estos días miré un especial de los mundiales y vi el partido de Uruguay ante Ghana, por los cuartos de final de Sudáfrica. Yo tenía 12 años y recuerdo ese Mundial como si fuera ayer. Forlán que estaba en su esplendor, Suárez, Cavani, el Ruso y el Cacha en el medio… Esa selección marcó una era, sin dudas. Yo creo que luego de ese Mundial comencé a admirar más a Forlán, y me parece que eso nos pasó a todos los uruguayos. Un enorme jugador…", dijo el extremo de 22 años en una entrevista en vivo a través de Instagram realizada con el periodista Nelson Burgos en un ciclo de notas diarias llamado Mateando con Nelson.

"Yo ya sé que me quiero retirar en Liverpool. Claro que me falta mucho, pero uno sabe que la carrera de un jugador es corta. La estoy disfrutando, claro, pero uno siempre sueña, según las circunstancias de la vida, con retirarse en el club que le dio los valores de vida y del fútbol. Más que nada por un agradecimiento, me encantaría volver a Liverpool y devolverle un poco todo lo que me dio", expresó el jugador acompañado de su esposa, la cantante Vanesa Britos, y de sus hijas Catalina y Agostina.

De La Cruz también contó cómo sobrelleva el encierro en Buenos Aires: "Estamos guiados por un sistema GPS y cada vez que nos entrenamos tenemos que mandarles los valores a los profes. Tenemos un plan de trabajo armado y debemos saber aprovecharlo, intentando hacer la mayor cantidad posible de laburos que nos mandan. Hay que mantenerse en forma, estar preparados y alertas para que cuando nos toque volver. Debemos estar en forma y perder lo menos posible en la parte física", dijo.

Segú Olé, River Plate suministró a sus jugadores bicicletas fijas de spinning, pesas, discos, colchonetas y bandas elásticas ya que Marcelo Gallardo, entrenador del millonario, quiere que sus jugadores se mantengan activados en estos tiempos de encierro decretados a causa de la pandemia del coronavirus.