El crédito al consumo consolida su recuperación en segundo trimestre

El mercado de créditos al consumo reforzó en el segundo trimestre la tendencia de crecimiento y las primeras cifras de mayo muestran un aumento interanual de 5,7%, aunque habrá que esperar datos de semanas siguiente para confirmar ese resultado.

El Monitor del Mercado de Crédito al Consumo de Pronto! refleja una "tendencia de reactivación del mercado, la que va acompañada de un contexto macroeconómico con positivas tasas de crecimiento" del PIB para 2021 y 2022, aunque se "detectan algunos problemas en

familias del sector, debido al impacto del repunte inflacionario". La inflación se mantuvo por tercer mes consecutivo en mayo en un guarismo de 9,4%, esto es tres puntos porcentuales por encima de la evolución que mostraban los precios un año atrás (6,6%).

De acuerdo al monitor de Pronto!, la tendencia del mercado del financiamiento al consumo a futuro si bien "no debería mantener fuertes modificaciones, también dependerá de la disposición a tomar riesgo del mercado en general y a la evolución de tasas, que sin dudas condicionará la mayor o menor oferta en aquellos perfiles más riesgosos".

La encuesta trimestral de Pronto! mostró que a junio de este año el 64% de los consultados tenía algún tipo de endeudamiento, 5 puntos menos que el relevamiento de marzo (69%). Por otro lado, un 38% expresó su disposición a contraer nuevos préstamos en los próximos cuatro meses, 2 puntos por arriba de marzo (36%).

Las mayores dificultades las tuvieron quienes tienen vigente al menos un préstamo en efectivo. Un 54% de ellos manifestó haber tenido alguna dificultad para cubrir sus pagos en los últimos cuatro meses. En cuanto al comportamiento usual de pago de las tarjetas de crédito el 66,9% mencionó que paga el total del saldo mensual, mientras que el 14,7% entrega un valor intermedio y el 13,8% paga el mínimo. Un 4,6% prefirió no responder (entre los tarjetahabientes).

Pronto!

En cuanto al destino de los préstamos u órdenes de compra a futuro serían principalmente para: pagar cuentas (22,9%); refaccionar el hogar (17%); pagar otros préstamos o tarjetas (12,9%); pagar servicios como UTE, OSE, Antel (8,6%); comprar comestibles (8,4%); compra o arreglo de vehículo (6,1%); entre otros.

Por su parte, quienes dijeron que no contratarían en los próximos cuatro meses manifestaron que no lo harían porque: no lo necesitan (34,9%); no saben si podrían pagar las cuotas (12,5%); no les gusta contraer deudas (8,8%); no quieren contraer más deuda de la que ya tienen (8,1%); presentan desempleo o inestabilidad laboral (6%); entre otros.

Los números del sector

El crédito al consumo de las familias ascendió a fin de mayo a unos US$ 8.360 millones, lo que arroja un crecimiento más fuerte que en meses anteriores, según datos provisorios. Medido en pesos constantes, el volumen de crédito al consumo da un aumento de 5,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Pronto!

El dato cerrado a setiembre de 2021 daba un stock de crédito al consumo de US$ 6.972 millones y eso había aumentado al cierre del primer trimestre en US$ 7.929 millones. A marzo, la tasa de crecimiento interanual era de 2%.

Pronto!

La economía uruguaya volvió a crecer en el primer trimestre de 2022, según el informe de Cuentas Nacionales divulgado por el Banco Central del Uruguay (BCU). El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,6% respecto al trimestre inmediato anterior (octubre-diciembre), es decir en términos desestacionalizados. En tanto, en la medición interanual, la actividad económica se expandió 8,3% respecto al período enero-marzo del año pasado.

El gasto de consumo final se incrementó 6,7% interanual durante el primer trimestre, con aumento tanto en el gasto de hogares (6,9%), como en el gasto del gobierno (4,7%).

En el primer caso se destaca la incidencia positiva del gasto de consumo durante los viajes de turismo en el exterior, así como el consumo de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y de transporte de pasajeros.

Por su parte, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 49,2 puntos en mayo, y mejoró de forma apreciable respecto a la medición de abril (45,9 puntos), según el informe publicado por Equipos Consultores. De esa forma, el índice volvió a situarse, como en abril, en la zona de moderado pesimismo (entre 40 y 50 puntos), aunque más cercano al límite superior de la misma (nivel de neutralidad, 50 puntos), explica el reporte.