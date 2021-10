El cruce de Elbio Rodríguez con los diputados del FA: “El escarnio público que sufrí no me lo devuelve nadie”

Elbio Rodríguez, un asesor honorario que participaba de la gestión diaria del Ministerio de Turismo durante el pasaje de Germán Cardoso al frente de la cartera, se convirtió, tras la renuncia del ministro, en uno de los principales señalados por la oposición en toda la trama vinculada a la contratación de publicidad y particularmente del episodio relacionado con la empresa estonia Kirmas Services.

Por ese motivo, Rodríguez compareció este jueves en la comisión que investiga la gestión de Cardoso al frente de Turismo y aprovechó esa oportunidad para cuestionar varias declaraciones de los diputados del Frente Amplio.

“El escarnio público que yo sufrí en cuarenta y cinco días a mí no me lo devuelve nadie; ninguno”, dijo en comisión según consta en la versión taquigráfica.

Rodríguez fue el intermediario entre el Ministerio de Turismo y la empresa Kirma, una firma de Estonia que trabaja con publicidad digital que fue contratada por la cartera pero nunca ejecutó el servicio. El pago por adelantado que pretendía la empresa no se llegó a concretar porque el Banco República frenó la transacción por no cumplir con los estándares antilavado, basándose en una determinación del Texto Ordenado de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Toplaft) y una vez que el caso se hizo público la empresa retiró la oferta.

Rodríguez reconoció este jueves ante la comisión que su objetivo al acercar a Kirma era generar un “negocio lucrativo” a futuro con la agencia de publicidad Young and Rubicam que trabaja con el Ministerio de Turismo.

En la comisión, además, el exasesor del ministro pidió para pasar un video en el que había recopilado principalmente declaraciones de Eduardo Antonini, diputado frenteamplista que oficia como denunciante en la comisión, y de otros representantes de la oposición.

“Quiero dejarles claro que lo que hicieron ustedes, como diputados nacionales, fue de lo más profundo que he sufrido en lo personal y en lo familiar. Ustedes alentaron desde la cámara, desde los medios, determinada información que es falsa; completamente falsa”, apuntó.

Rodríguez planteó que “un ciudadano normal” como él no tiene el acceso a los medios que tienen los diputados ni los fueros y aclaró que tiene un “profundo respeto” por el Frente Amplio al que lo une, según dijo, una historia familiar.

“Mi padre fue proscripto político, mi tía fue presa política por el Frente Amplio. Entonces, ¡vaya si le tengo respeto al Frente Amplio! Me sorprende que personas de bien, personas elegidas para ocupar el cargo que tienen, no hayan tenido la delicadeza, por lo menos, de levantar un teléfono”, dijo y señaló directamente a Antonini por ser de Maldonado, mismo departamento en el que Rodríguez vive.

Las declaraciones

Después de la introducción, Rodríguez pidió para emitir un video en el que había recopilado varias intervenciones de los diputados, tanto en el Parlamento como en la prensa.

“Me tomé la molestia de grabar una secuencia, que dura unos diez minutos, y me gustaría ir haciendo comentarios sobre cada una de las afirmaciones de los señores diputados”, dijo al comenzar.

El video comenzó con una intervención de Antonini en el Parlamento en la que señalaba que la empresa estonia no estaba inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). En ese momento, el empresario frenó el video e intervino: “Acá, quiero hace una aclaración. Sí estaba inscripta en el RUPE. Primera cosa que no es cierta”, dijo y continuó con el video.

Tal como informó El Observador, la inscripción de la empresa en el RUPE, uno de los requisitos para trabajar con el Estado, se realizó varias semanas después de que el entonces ministro Cardoso firmara la resolución para cerrar el acuerdo con Kirma, lo que incumple la normativa de compras estatales.

Al continuar con la reproducción del video, aparece una declaración de Antonini en la que dice que le “cuesta ubicar a Estonia en el mapa”. “Estonia es un lugar que al señor diputado le costaba encontrar en el mapa. Le muestro un mapa para que lo ayude, ya que no era bueno en geografía”, apuntó Rodríguez y acto siguiente intervino el presidente de la comisión investigadora para pedirle al empresario que no hiciera referencias personales.

En la siguiente intervención, Antonini decía que el pago a Kirma no se había podido realizar porque estaba en “paraísos fiscales”. Rodríguez replicó que ni Estonia ni Bélgica (donde la empresa tenía su cuenta bancaria) eran paraísos fiscales.

Otra de las aclaraciones del empresario, respondiendo a declaraciones de prensa del diputado, fue que el exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, -que fue el primero en denunciar irregularidades en la contratación de publicidad- firmó el expediente vinculado a Kirma.

Una vez que el BROU retuvo el pago a la cuenta en Bélgica, la empresa presentó otra cuenta bancaria en Estados Unidos como alternativa para solucionar el tema del pago. “Abren otra empresa que casualmente se abre después de que no se puede pagar. Se le ceden los derechos y el Banco República dice: "No, no…"”, dice Antonini según las declaraciones que el exasesor pasó en la comisión.

Ahí Rodríguez volvió a cortar el video para aclarar que la “empresa no se abrió” para recibir el pago sino que había sido abierta en abril para otra cosa. El pago se trancó en junio.

El exasesor de Cardoso también defendió que todos los pagos de publicidad digital se hacen por adelantado y aseguró que nunca se llama a licitación para ese tipo de contratación.

“Y es importante decir que en todos los casos nunca hubo una licitación en el tema digital. ¡Nunca! Entonces, yo me encuentro con que a todo esto se le da un marco muy particular, viciado supuestamente de todo un montón de información que es falsa o que por lo menos es tendenciosa, desconociendo el fin”, apuntó.

El empresario continuó mostrando declaraciones de Olmos y también de la diputada Bettiana Díaz y señaló, entre otras cosas, que Kirma no es una “offshore panameña” y que la cuenta de la empresa no estaba en una lista gris por lavado de activos, tal como había afirmado el diputado Olmos. “Es un disparate”, sentenció.

La respuesta del FA

El primero en recoger el guante fue el diputado frenteamplista Nicolás Viera que aseguró que Rodríguez había "derrapado". Para el diputado de Colonia, la estrategia de Rodríguez es similar a la de Daniel Reta, otro de los asesores de Cardoso en el ministerio que también compareció ante la comisión, porque "cuestiona a los legisladores".

"La debilidad que estos materiales tienen para el señor Rodríguez, que parece conocer tanto de redes sociales, es que quien lo recorta es el que tiene el interés de mostrar lo que quiere, porque todas esas intervenciones en la prensa, lo que se dijo en la cámara, no solo está grabado y queda en la versión taquigráfica, sino que forma parte de una exposición mayor", dijo.

Antonini, por su parte, dijo que se "hace cargo" de las declaraciones que pasó Rodríguez y aseguró que en ningún momento lo había nombrado. "¿Sabe por qué no lo llamé a usted? Yo sé que usted es un vecino de Maldonado y sabría dónde ubicarlo, como usted sabría dónde ubicarme a mí. Pero, en mi rol de legislador, no me corresponde controlarlo a usted ni a sus actividades. A los legisladores nos corresponde controlar a los ministros de Estado", dijo y agregó que "jamás" lo acusó de nada.