El cruce de Godín con Ibrahimovic, quien le dedicó su segundo gol con un gesto polémico

Diego Godín tuvo un duelo personal con Zlatan Ibrahimovic en el partido en el que Milan le ganó por 2-0 a Cagliari el domingo, de visita, con dos goles anotados por el delantero sueco de 39 años que es figura en la Serie A de Italia.

El capitán de la selección uruguaya tuvo que marcar al atacante y durante el partido tuvieron cruces que se manifestaron luego del segundo tanto, cuando Ibra le dedicó el gol y le hizo un gesto obsceno que fue captado por los fotógrafos.

La tensión fue en aumento y ambos jugadores, que se habían enfrentado el año pasado cuando Godín defendía a Inter, el clásico rival de Milan, terminaron hablándose cara a cara, sin que pasara a mayores.

El cruce entre ambos futbolistas llevó a que se hicieran memes con las fotos del momento.

Con el triunfo, Milan volvió a ser el líder en solitario del campeonato italiano, mientras que Cagliari se ubica en el puesto 17 de la tabla.

A los 39 años, el gigante sueco abrió el marcador desde el punto de penal nada más comenzar el partido (7) y sentenció tras la pausa, de disparo cruzado en el interior del área tras recibir un pase largo de Davide Calabria (52).

'Ibra' celebró con su doblete su regreso a la titularidad después de casi dos meses, una vez recuperado ya de las molestias musculares que le apartaron de los terrenos de juego desde noviembre.

El delantero sueco alcanza los 12 goles en este campeonato y empata con Romelu Lukaku (Inter) y Ciro Immobile (Lazio), a tres de Cristiano Ronaldo, máximo goleador del 'calcio'.

Cagliari, que además de Godín tuvo a Gastón Pereiro como titular y a Christian Oliva en el segundo tiempo, no pudo siquiera anotar un tanto para meter presión a un rival que jugó en inferioridad tras la expulsión del belga Alexis Saelemaekers (75).

El triunfo de Milan tiene aún más mérito por el hecho de que los 'rossoneri' tuvieron bajas importantes en ester partido, como el lateral francés Theo Hernandez y el mediapunta turco Hakan Çalhanoglu, ambos positivos al covid-19.

Gracias a esta victoria, el AC Milan alcanza los 43 puntos y en caso de empate en la próxima jornada, la última de la primera vuelta, el sábado contra el Atalanta, el AC Milan será campeón de invierno.

Cierto es que este título es simplemente honorífico, pero los 'rossoneri' no lo lograban desde la temporada 2010-2011. Pero, sobre todo, significa que el Milan no renuncia a conquistar el título y que, como mal menor, está más cerca de acabar entre los cuatro primeros clasificados, sinónimo de regresar la próxima temporada a la Liga de Campeones, un torneo en el que no participa desde la temporada 2013-2014.

Y para lograr estos objetivos, el club lombardo ha fichado a otro renombrado atacante, el croata Mario Mandzukic, de 34 años y exdelantero de Juventus, Bayern de Múnich y Atlético de Madrid, donde fue compañero de Godín, entre otros.

Con base en AFP