Nacional ante el desafío de Cerro Largo, el Ubilla y la presencia de Aguerre

Nacional visita este miércoles a Cerro Largo en Melo por la segunda fecha del Torneo Intermedio, en el que el entrenador Jorge Giordano realizará al menos una rotación en el equipo, en el que no estará Felipe Carballo.

El mediocampista que fue titular en los dos partidos que jugó Nacional la semana pasada ante Wanderers por la final del Intermedio, con 90 minutos y alargue, y este domingo frente a Rentistas por la primera etapa del Clausura, no viajó al departamento arachán.

Su no convocatoria fue por rotación, indicaron en primera instancia desde el cuerpo técnico tricolor a Referí. Luego, la sanidad le comunicó que el volante experimentó una sobrecarga muscular por la cual será evaluado en las próximas horas. De esta forma, Nacional empieza temprano en el año a sentir en lo físico las exigencias que tendrá este Clausura, con partidos cada 72 horas.

La ausencia de Carballo coincide con el regreso de Gabriel Neves, el principal volante de los albos, quien cumplió dos de los tres partidos de sanción por la tarjeta roja que vio por su recordada patada en el clásico del Torneo Intermedio. La delegación de Nacional solicitó el lunes su rehabilitación y la Comisión Disciplinaria de la AUF tras verificar que el jugador ya había cumplido el 50% de la pena y que el volante no registraba antecedentes de expulsión en los últimos tres meses.

Leonardo Carreño

Todo indica que el jugador fernandino reaparecerá en la zona media del equipo en el doble cinco, junto a su coterráneo Emiliano Martínez, quien venía jugando en esa zona con Carballo.

La presencia de Neves le brinda a Nacional una mayor salida con pelota y también más precisión con los pases y asistencias.

Durante su sanción, Martínez, que tuvo buenos rendimientos, y Carballo, se repartieron esa tarea para armar juego y habilitar a los delanteros.

Diego Battiste

Para viajar a Melo, Giordano dispuso de un plantel de 23 jugadores en el que están todos los jugadores que utilizó en sus onces iniciales de los dos últimos partidos, sin Ignacio Lores, que está lesionado, y sin Carballo.

El entrenador no confirmó el equipo. Pero es altamente probable que inicie con Sergio Rochet, Armando Méndez; Guzmán Corujo, Renzo Orihuela y Agustín Oliveros; Neves y Martínez; Alfonso Trezza, Brian Ocampo, Emiliano Villar y Gonzalo Bergessio.

Aunque, de todas formas, habrá que esperar hasta último momento para ver si el DT no realiza alguna rotación o una variante táctica.

Un escenario y rival complicado

Nacional visita a Cerro Largo, un rival al que desde que volvió a Primera división para la temporada 2019, no le ha podido ganar. Durante le 2020 el piso del campo de Cerro Largo fue el de peores condiciones del certamen.

Leonardo Carreño

En abril de ese año, en el último partido que jugaron en el Ubilla, empataron 2-2. El tricolor era dirigido por Álvaro Gutiérrez.

Ese día, por el Apertura, comenzaron arriba los locales con gol del argentino Mauro Luna Diale, Nacional lo dio vuelta con tantos de Sebastián Fernández y Kevin Ramírez, y en el final lo empató Luna Diale.

Diego Battiste

En noviembre de 2019, por el Clausura, jugaron en el Gran Parque Central y ganó la visita con gol de Matías Tellechea, hoy en Deportivo Maldonado, quien aprovechó una mala salida de Gonzalo Castro y definió con el arco libre.

Diego Battiste

En la actual temporada, se midieron por el Apertura en el Estadio Centenario el pasado 23 de febrero y fue empate 2-2. Tomás Fernández y Hugo Dorrego adelantaron a Cerro Largo, que en el final sufrió la expulsión de Washington Aguerre (90+3) y el posterior empate de Nacional, de Gustavo Munúa, con goles de Gonzalo Bergessio (90+5) de penal y de Claudio Yacob (90+7).

Nacional no le gana a Cerro Largo desde el Apertura 2014 (desde la temporada 2014-2015 hasta el Uruguayo 2018 inclusivo, los arachanes militaron en Segunda) desde del 14 de abril de 2014, 3-0 en el Gran Parque Central con goles de Rinaldo Cruzado, Diego Arismendi y Álvaro Recoba.

Este es el detalle de los partidos jugados entre ambos equipos en el Ubilla:

* Apertura 2019: 2-2 (Mauro Luna Diale para Cerro Largo, Sebastián Fernández y Kevin Ramírez para Nacional)

* Apertura 2013: Nacional 4-1 (Iván Alonso 3, Alexander Medina; Enzo Borges)

* Clausura 2013: 1-1 (Fabrizio Núñez para Cerro Largo, Renato César para Nacional)

* Clausura 2012: Cerro Largo 4-2 (Sebastián Sosa, Sebastián Vázquez, Rino Lucas, Nicolás Guevara; Matías Vecino, Gonzalo Bueno)

El equipo de Danielo Núñez arrancó en la punta de Clausura tras ganar su primer partido ante Danubio, con un contundente 3-0 en Jardines, y comparte el liderato junto a Boston River.

Leonardo Carreño

En la Tabla Anual, se ubica cuarto, con 37 unidades, siete menos que Nacional, en zona de Copa Libertadores, torneo al que clasificó en la pasada temporada.

Frente a los franjeados, el equipo arachán jugó con Washington Aguerre; Enrique Etcheverry, Mauro Brasil, Emilio Mac Eachen y Martín Ferreira; Ángel Cayetano, Hamilton Pereira; Guillermo May, Hugo Dorrego, Facundo Rodríguez; Enzo Borges.

Este miércoles no podrá estar a la orden May, quien está cedido por Nacional y por una cláusula contractual no puede jugar ante los albos.

La presencia de Aguerre

No es un hecho menor que Cerro Largo cuente con Washington Aguerre en su arco. El golero formado e identificado con Peñarol tuvo dos gestos provocadores contra la hinchada de Nacional.

Diego Battiste

En abril de 2019, Aguerre utilizó sus redes sociales para agredir a Nacional. En noviembre de 2019, en ocasión del triunfo en el Parque con el gol de Tellechea, el golero hizo el calentamiento vestido de amarillo y al término del partido le hizo el gesto de "5" con la mano a la hinchada. Lo expulsaron.

También lo volvieron a expulsar, pero esta vez en el tiempo reglamentario, en el 2-2 del Apertura 2020. En uno de los goles de Cerro Largo, el golero le hizo un gesto provocativo a la hinchada rival. Posteriormente, cometió un penal y terminó viendo la roja.

"Es un tema pasado, ya quedó atrás. Ha pasado un buen tiempo para la maduración del jugador y creemos que no vamos a tener problemas", dijo Núñez el martes en Sport 890.

En dos ómnibus y a dos hoteles

La delegación de Nacional viajó este martes al mediodía rumbo a Melo, luego de realizar un entrenamiento matutino en Los Céspedes, a diferencia de lo habitual desde que dirige Giordano, que es practicar por la tarde.

Tras el movimiento que comenzó a la hora 9, los jugadores armaron sus bolsos y a las 13 comenzaron el trayecto hasta Melo, unos 400 kilómetros de recorrido, aproximadamente.

Cumpliendo los protocolos sanitarios, desde el club se dispuso de dos ómnibus para que los integrantes de la delegación tuvieran el distanciamiento requerido por el gobierno para viajes interdepartamentales, en los que debe ubicarse una persona cada dos asientos.

Diego Battiste

En uno de los ómnibus viajaron los futbolistas, más el entrenador, un kinesiólogo y un funcionario de seguridad, y en el otro irán integrantes del cuerpo técnico, médicos y funcionarios allegados al equipo.

En Melo se dividieron en dos hoteles para cumplir con el requerimiento de que haya una habitación por persona: en uno los jugadores y el cuerpo técnico, y en el otro los allegados.

Para este miércoles se espera que los futbolistas realicen una activación previa al partido, en un lugar que estaba a definir.

El encuentro se jugará a la hora 19:30 en el Ubilla, donde el juez será Daniel Fedorczuk.

Una vez finalizado el encuentro, la delegación tricolor emprenderá el viaje de regreso a Montevideo para comenzar a preparar el partido de la tercera fecha, el fin de semana ante Wanderers.

Así se jugará la 2ª fecha

Miércoles 20 de enero

Montevideo City Torque–Fénix, hora: 10, Centenario

River Plate–Cerro, hora: 17, Saroldi

Cerro Largo–Nacional, hora: 19:30, Ubilla

Wanderers–Danubio, hora: 21:45, Viera

Jueves 21 de enero

Rentistas–Boston River, hora: 10, Complejo Rentistas

Plaza Colonia–Progreso, hora: 17:00, Parque Prandi

Peñarol–Defensor Sporting, hora: 19:30, Campeón del Siglo (se pidió postergación)

Deportivo Maldonado–Liverpool, hora: 21:45, Campus