El desafío del Canario Álvarez para subir un escalón más: hacer su primer gol clásico

Fue uno de los futbolistas que explotó en este 2021. Junto a Facundo Torres, el gurí de San Bautista tuvo un primer semestre muy interesante en Peñarol.

Tanto fue así que se quedó con el puesto de delantero titular en el conjunto que dirige Mauricio Larriera.

Su rendimiento en las redes ajenas fue tan importante que el club le propuso extender el vínculo y el pasado 23 de abril fue el día elegido. Un día histórico, ya que más allá de los tres años por los que firmó su nuevo contrato, la institución que preside Ignacio Ruglio estipuló una cláusula de rescisión récord para el fútbol uruguayo de US$ 20 millones. Solo fue igualada cuando antes de que Uruguay viajara a jugar la Copa América, el 9 de junio pasado, y luego de una idea del vicepresidente Eduardo Zaidensztat, la de Facundo Torres pasara de los US$ 14,5 millones a los US$ 20 millones, igualando la del Canario.

Diego Battiste

Así lo marcó Nacional en el clásico jugado hace 11 días

Ese mismo rendimiento llevó a que fuera hasta hoy el goleador de la Copa Sudamericana con ocho tantos. No es poco para un futbolista de 20 años con solo 13 partidos internacionales, ocho en este 2021. Ocho encuentros, ocho goles.

A esos tantos hay que sumarle 12 más que hizo en este año en los torneos locales, el pasado Clausura y este Apertura. Son 20 goles en seis meses.

El Canario Álvarez entrenó este miércoles con el resto del grupo en Los Aromos y pese al frío y la lluvia, no dejó de ponerse a punto de la contractura en los posteriores de una de sus piernas que lo dejó por primera vez desde que debutó en Primera división, fuera de un equipo.

Cuentan quienes lo vieron que hizo fútbol tenis y que le pegó sin problemas con la pierna lesionada. El ánimo está por las nubes y el foco está puesto en el clásico de este jueves por la Copa Sudamericana. Allí lucirá la camiseta con la que se fundó Peñarol, la vieja del CURCC, una decisión que tomó la Comisión de Historia de los aurinegros de cara a este clásico que se disputará exactamente 121 años después del primero, aquel de 1900 cuando también en el Gran Parque Central, los aurinegros vencieron 2-0 con dos goles de Aniceto Camacho.

Pero en lo que ha sido su corta carrera hasta ahora, el Canario Álvarez tiene un desafío, una nueva meta por cumplir, como cada goleador.

Para subir un nuevo escalón, para comenzar a cimentar aún más el cariño que le tiene la hinchada manya, tiene que debutar en las redes ajenas contra Nacional en un clásico.

Diego Battiste

Agustín Álvarez se vio obligado muchas veces a jugar de espaldas al arco rival y eso le quitó peso ofensivo ante Nacional

Este jueves tendrá una nueva oportunidad en un partido de suma trascendencia y más para el visitante, ya que un gol en esa condición, tendrá doble valor pensando en la revancha del próximo jueves 22 también a la hora 21.30, pero en el Estadio Campeón del Siglo.

Agustín Álvarez jugó hasta el momento tres veces ante Nacional, pero aún no pudo convertirle goles.

En el primero, en diciembre pasado, aún no estaba consolidado como titular. Ingresó a los 51 minutos por Jonathan Urretaviscaya, pero tuvo todo para tener un debut soñado con gol, ya que en una de las últimas jugadas del partido, hubo un penal con el clásico 2-2 y él pidió para patearlo. El arquero Sergio Rochet se lo atajó y en el rebote, el debutante Ariel Nahuelpán convirtió el definitivo 3-2 para la victoria.

En su segundo encuentro contra el eterno rival, entró para jugar el último minuto en sustitución de Matías Britos en el 0-0 en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Clausura. Seguía sin ser titular.

No obstante, ya en el tercero, que se jugó hace 11 días, ya era el Canario Álvarez que todos conocen. Fue mal habilitado, muy (bien) marcado y no pudo desnivelar. Claro que un “9” de Peñarol siempre está obligado a convertir por más jugadores que lo encimen durante un partido.

Y él eso lo sabe de memoria porque en las divisiones juveniles aurinegras convirtió varios goles clásicos, en ese récord que tiene de 113 tantos en 170 encuentros. Pero ahora debe refrendarlo en Primera.

Diego Battiste

El Canario es una de las cuotas de gol con las que cuenta el técnico Mauricio Larriera

Ese es el desafío que tiene planteado el gurí de San Bautista que tiene a todo el pueblo atrás, sean hinchas de Peñarol o no.

No lo toma en su mejor momento ya que viene saliendo de una lesión y llega bien, pero con lo justo a un partido de alto voltaje.

El Canario quiere empezar a escribir la historia de los clásicos para seguir con su historial goleador en una Copa Sudamericana que hasta ahora le sonríe, ya que es el máximo artillero de la misma.