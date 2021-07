Ruglio: "El presidente y vice de Nacional me pidieron disculpas por la plaqueta que nos entregaron"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló en conferencia de prensa el domingo a la noche tras el triunfo ante Cerrito por 2-0 por la décima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo y entre otros tópicos tocó el tema de los jueces, los arbitrajes, el rendimiento del equipo, el técnico Mauricio Larriera, la ya famosa plaqueta que recibió de parte de José Decurnex previo al clásico del domingo 4 de julio y la suspensión al dirigente Jorge Nirenberg.

"Después del clásico habíamos quedado bastante lejos. El otro día era importantísimo ganar y no se nos dio. Peñarol jugó un buen partido, pero los clásicos hay que ganarlos y no alcanza con eso. Hoy (ante Cerrito) reacomodamos un poquito”, explicó el titular carbonero.

Y respecto al juego, añadió: "Empezamos bien los primeros 15 minutos del primer tiempo, aunque después se apagó y por suerte se ve que se habló en el descanso y Peñarol salió fuerte al segundo, que era lo que se necesitaba para liquidar el partido cuanto antes".

Sostuvo que entre semana vio "dolidos" a los jugadores tras perder contra Nacional.

Diego Battiste

Ruglio apoyó a Pérez Lauro debido a que renunció al Colegio de Árbitros por amenazas

"Cuando perdés un clásico es como decía el Tito (Goncalves) viejo; hay que sentir vergüenza, guardarse y trabajar hasta que se dé la revancha de ganarlo”, indicó.

Respecto al técnico Mauricio Larriera, sostuvo: "Mauricio estaba con un dolor enorme por las cosas que pudieron haber salido mal y algún cambio en que la haya errado. Más allá de si Larriera sí o Larriera no, él sabe lo que tiene por delante y lo que nos jugamos en los próximos partidos de la Sudamericana. Me da la tranquilidad de tener un técnico con el que se puede hablar y que no se planta en ‘yo hago todo bien’".

También dijo que "el lunes de noche tuvimos una reunión muy larga y él estaba crítico, así como también hay momentos en los que acierta. Dosificó al plantel cuando tenía que dosificarlo, cuidó al Canario (Agustín Álvarez Martínez) y las cosas salieron bien. Es un técnico que acierta y se equivoca, como todos los técnicos del mundo".

Asimismo, sostuvo: "Yo tengo que guiarme con indicadores, y si los indicadores marcan que el plantel lo respalda y que su trabajo está bien, es el técnico al que debemos proteger. Si las cosas no salen, se cambiará y se seguirá con otro entrenador, pero estamos conformes con su trabajo y ojalá que el tiempo traiga ese resultado que necesitamos".

A la hora de hablar sobre la plaqueta que le entregó Nacional a minutos del clásico en el Gran Parque Central y que despertó la polémica, dijo haber recibido "una disculpa del presidente y del vicepresidente".

"Es una charla que tendremos más adelante. No me lo esperaba del presidente. Como dice la frase, ‘viviendo y aprendiendo’. Estamos en esto para aprender y tocará en algún momento la revancha, que lo que hay que hacer es ganar", añadió.

Ruglio sostuvo además que "cada vez que los hinchas me escriben por la plaqueta digo: ‘Ganemos, que es lo que hay que hacer’. Después veremos qué hacemos con esas cosas".

También brindó su apoyo a Sergio Pérez Lauro, presidente del Colegio de Árbitros que renunció a su cargo por amenazas. "Estamos todos siempre expuestos y los teléfonos nuestros explotan con mensajes de números desconocidos. Es parte del fútbol, pero siempre es importante cuidar la parte humana y estar cerca de todos".

El presidente carbonero también opinó acerca de los arbitrajes.

Diego Battiste

El presidente de Peñarol habló del rendimiento del equipo y de lo que se viene y confía en Larriera

"Cuando creés que un árbitro no tuvo un buen arbitraje, te vas a quejar porque es parte de defender a tu club". Pero agregó: "Nunca me van a encontrar diciendo que ‘nos robaron’. Esas cosas no las hago. Yo me quejo diciendo que creo que nos perjudicaron en una incidencia", dijo.

"Hablé con los jueces cuando me han llamado; nunca les falto el respeto ni hablo de robos ni conspiraciones", expresó el presidente carbonero quien deberá comparecer ante el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras haber hablado en contra de los árbitros luego del empate 0-0 contra Plaza Colonia y de haber respaldado al dirigente Jorge Nirenberg quien fue suspendido por 30 días por el citado organismo.

"El otro día mis delegados me dijeron de preparar la defensa para ir al Tribunal de Ética, pero yo no quiero ninguna defensa. Yo voy a ir a que me pregunten lo que me tengan que preguntar pero nunca me van a escuchar faltarles el respeto", y opinó sobre la suspensión de su colega y amigo: "Es una injusticia grande porque no se lo merece y porque lo que dice en el fallo no es así. Jorge pidió disculpas públicas y por privado, y el mismo árbitro lo reconoció, pero eso se desconoce en el fallo. Los tres años me verán defender a mi club y a mis compañeros de directiva. Lo haré siempre con respeto pero marcando cuando el club no esté conforme", recalcó.