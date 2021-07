La plaqueta del clásico: Nacional presume inocencia y Ruglio la devuelve el jueves en el Parque

Entre tantos clásicos entre Nacional y Peñarol en este mes de julio, no se terminan de apagar los ecos de uno, cuando se encienden los del siguiente con polémicas que trascienden lo deportivo.

Nacional-Peñarol jugarán este jueves a la hora 21.30 el segundo clásico del mes, ahora por el encuentro de ida de la Copa Sudamericana, y todavía resuena lo que sucedió el 3 de julio en el Gran Parque Central (Nacional 2-0), por asuntos disciplinarios y gestos de los dirigentes.

Canciones insultantes: la AUF decide si hay sanción

Este lunes ingresó al Tribunal de Penas de la AUF una denuncia de Peñarol a Nacional porque durante más de una hora, antes de comenzar el clásico del Apertura los tricolores irradiaron cánticos insultantes por los parlantes.

En este caso será la justicia deportiva la que castigará o no a Nacional si lo encuentra responsable de violar el reglamento y generar violencia en tiempos en los que los espectadores no pueden ingresar a los estadios.

La denuncia que presentó Peñarol apuntó a que "en forma colectiva e institucional el club locatario promovió y alentó estos agravios para su tradicional adversario".

Según lo que denunció Peñarol, el contenido de las canciones insultantes tuvieron los siguientes fragmentos: "el carbonero me chupa bien los huevos", "sos cagón Peñarol, sos cagón Peñarol" y "la hinchada de Peñarol son todas putas son las gallinas".

Según informó el delegado Gonzalo Moratorio a Referí, Peñarol presentó videos y audios como pruebas del agravio sufrido por los aurinegros.

Antes de expedirse, el tribunal esperará los descargos de Nacional que deberá justificar lo ocurrido, lo que no exime de sanción por la gravedad de los hechos ante el constante reclamo de las autoridades del gobierno y del fútbol de erradicar estos episodios de barrabravas.

Consultados sobre el tema, dirigentes tricolores dijeron a Referí que lo que ocurrió no fue una decisión de directiva.

Lo que sí resultó una decisión unánime de directiva fue entregar una plaqueta a Peñarol, en la vuelta de los clásicos al Gran Parque Central después de 92 años. En el reconocimiento, Nacional entiende que la historia de los partidos clásicos cuenta a partir de 1914.

Luego de recibir la plaqueta, Ruglio explicó que el primer clásico Nacional-Peñarol en el Parque fue en 1900.

A raíz de esa situación se instaló en el fútbol uruguayo la polémica sobre este episodio que derivará en que este jueves el presidente aurinegro devolverá a los tricolores la plaqueta que le entregaron, según confirmó Ruglio a Referí.

El jueves en el Parque, antes de Nacional-Peñarol por la Sudamericana, la plaqueta volverá a los tricolores.

La inocencia de Nacional

Los dirigentes tricolores manifestaron que jamás fue intención de la directiva provocar a Peñarol con esa plaqueta.

El ideólogo fue el dirigente José Fuentes, quien manifestó a Referí que su intención pasó por agasajar a Peñarol que volvía a jugar un clásico al Parque después de 92 años.

”En la cabeza de nadie de la directiva estuvo molestar a alguien con esto, tanto fue así que cuando Ruglio recibió la plaqueta, a pesar de lo que interpretó como una chicana histórica, dijo que esto forma parte del folclore uruguayo. Y cuando nos enteramos que se habían molestado, el presidente Decurnex llamó al presidente de Peñarol para disculparse”, dijo Fuentes a Referí.

Lo que dice la plaqueta es “la verdad de Nacional, porque Nacional considera por un montón de pruebas que era el clásico 38 que se jugaba en el Parque, y Peñarol toma la referencia del CURCC. Son dos posiciones, cada uno tiene la suya y existirá por años porque no hay organismo que laude en este asunto”.

Además explicó: “Entiendo que no es para sentirse ofendido, porque no hubo mala intención ni intención de menospreciar a nadie en ese acto. Si hubiese sido con mala intención jamás lo hubiera hecho, ni yo así como tampoco lo hubiese aprobado la directiva”.

Palma, los “radicales” y la “distracción de Peñarol

Antonio Palma, también integrante de la directiva tricolor, fue más allá para justificar la inocencia de Nacional en la plaqueta que le entregó a Peñarol.

Al explicar cómo surgió la idea de entregar una plaqueta a Peñarol, dijo en 100% Deporte de Sport 890: “Si decís que la idea fue de los que estamos catalogados como ‘radicales’ en directiva, como (Gustavo) Amoza, Palma o (Alejandro) Balbi… pero fue de toda la directiva. Sí, fue toda la directiva la que decidió entregar la plaqueta y no obró con mala voluntad, porque el que propuso la plaqueta fue José Fuentes, que es de los más tranquilos. No nos dimos cuenta. No fue con mala intención. Nadie pensó que podía llegar a caer mal. Esa la realidad”.

Luego explicó que el texto con la leyenda que incluía el clásico 38, a partir de 1914, fue aprobado en el grupo de directiva que eligió entre dos frases que habían sido elaboradas.

Para justificar la inocencia en este caso, Palma procuró hablar desde el lugar más sincero: “Si me hubiera dado cuenta, yo lo hubiera hecho, pero los que no son ‘radicales’ no lo hubieran permitido”.

Y subrayó: “Si hubieran sido el Nono (Giuria), Balbi, Palma y Amoza los de la idea de la plaqueta, creelo, pero al ser toda la directiva la que lo decidió, hay gente muy ‘correcta’ que no le gustan esas cosas”, concluyó.

¿Por qué entregaron la plaqueta? “Lo que hicimos fue entregar una reconocimiento a Peñarol porque cuando fuimos al primer clásico con público nos recibieron muy bien, nos alojaron en palcos, algo que no pudimos hacer en el Parque porque no está permitido por la pandemia. Quisimos tener un gesto para responder de la misma forma, y estaba invitada toda la directiva a la cancha para ese acto previo al partido, pero por las circunstancias actuales (de la pandemia) bajó solo Ruglio”.

Finalmente explicó que para Nacional, “Peñarol nació en 1913 y el primer clásico se jugó en 1914. Cada club tiene su verdad”

Además, el dirigente dijo que esta polémica que se planteó en torno a la plaqueta le sirvió a Peñarol “para distraer lo que ocurrió” en la cancha. “Si el clásico tenía otro resultado no se hablaba de la camiseta (el intercambio de D'Alessandro y Facundo Torres) ni de la plaqueta. Ellos quisieron sacar el foco del fútbol. Nacional ganó el cláisco después de 92 años con tres jugadores que trajo en un avión”.