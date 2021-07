Larriera de cara al clásico: entre el flojo presente local y los mejores números uruguayos del siglo en lo internacional

Otra vez es semana de clásico Nacional-Peñarol en el Gran Parque Central, esta vez por el encuentro de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana (jueves, hora 21.30) y el entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera es el primero que sabe que si no gana esta serie contra los tricolores y clasifica a los cuartos de final, no seguirá en su cargo.

No es la primera vez que le ocurre, desde que comenzó a trabajar en enero en Peñarol. En el inicio de esta misma Copa Sudamericana, en abril, luego que Cerro Largo le igualara 2-2 en la hora tras comenzar los aurinegros 2-0, si en la revancha Peñarol no ganaba y clasificaba, su final estaba decidido (y el entrenador lo sabía).

El técnico aurinegro sigue probando el equipo para el clásico del jueves

Entonces, aquel 13 de abril -del que este martes se cumplen tres meses-, el equipo goleó 4-1 y clasificó finalmente a la fase de grupos del certamen. Prueba superada.

En estos tres meses, sin embargo, el fútbol que ha desplegado Peñarol entre el torneo local y el internacional, han mostrado dos caras bastante superpuestas.

Incluso el juego demostrado en uno y otro certamen fue muy diferente.

El equipo tuvo un antes y un después luego de la salida de David Terans del plantel cuando se fue a defender a Athletico Paranaense de Brasil.

Tanta es la diferencia apuntada entre el rendimiento futbolístico (y en puntos) entre lo que se ve en el Torneo Apertura y lo que se vio de Peñarol en la Copa Sudamericana, que todo queda plasmado en los números.

Luego de disputados los dos tercios del Apertura, el equipo de Larriera marcha en la sexta posición, a seis unidades del líder, Plaza Colonia, y a tres de Nacional, que el domingo perdió 3-0 contra Montevideo City Torque. Peñarol tiene a cinco equipos encima suyo pese.

El récord de Larriera

La cara opuesta a esta realidad de cabotaje que mantiene igualmente a Peñarol a la expectativa de lo que pueda suceder en el tercio que queda del campeonato, es la Copa Sudamericana.

Con este mismo plantel de Peñarol, Larriera consiguió lo que ningún entrenador uruguayo logró en los 20 años que lleva el siglo XXI: ganar cinco partidos seguidos a nivel internacional.

Sucedió contra Cerro Largo, Sport Huancayo de Perú, dos veces frente a Corinthians y contra River Plate de Paraguay. Hubo incluso varias goleadas, 4-1 a Cerro Largo, 5-1 a Sport Huancayo y 4-0 contra Corinthians.

El futuro de Larriera está en riesgo si no pasa la llave ante Nacional

Además, por si faltara adosarle algo a este momento de Peñarol en lo internacional, consiguió pasar la fase de grupos por primera vez en los últimos 10 años, ya que la vez anterior había sido en la Copa Libertadores 2011 cuando, con Diego Aguirre como entrenador, se llegó a la final ante Santos de Neymar.

Por otra parte, Peñarol cuenta, además, con el goleador actual de la Copa Sudamericana: Agustín “Canario” Álvarez Martínez, con ocho tantos.

Son todos elementos que invitan a soñar al hincha aurinegro en el marco internacional. Otra cara totalmente distinta a la que se ve en el Torneo Apertura.

Ahora vendrá un clásico, un partido totalmente diferente, que siempre se hace muy cerrado y en el que ninguno se perderá detalle alguno, o intentará no hacerlo porque costaría carísimo.

Es el mismo Peñarol con dos caras y donde fiel a lo que había anunciado respecto a las finanzas del club, el presidente Ignacio Ruglio solo contrató a un aquero suplente, Neto Volpi, para sumar a la lista de buena fe.

Una de las pocas veces que a Larriera se lo ve hacer un gesto en la cancha; normalmente, vive los partidos internamente y de forma muy tranquila

Por lo tanto, estos dos clásicos que se vienen en lo internacional, marcarán la agenda de todos los amantes del fútbol en Uruguay, pero sobre todo, del técnico aurinegro, quien depende mucho de ellos para seguir o no al frente del plantel luego de siete meses y medio.

Al respecto, Ruglio opinó de la labor de Larriera, tras el triunfo contra Cerrito.

“Mauricio estaba con un dolor enorme por las cosas que pudieron haber salido mal y algún cambio en que la haya errado en el clásico. Más allá de si Larriera sí o Larriera no, él sabe lo que tiene por delante y lo que nos jugamos en los próximos partidos de la Sudamericana. Me da la tranquilidad de tener un técnico con el que se puede hablar y que no se planta en ‘yo hago todo bien’".

También dijo que "el lunes (5 de julio, tras el clásico) de noche tuvimos una reunión muy larga y él estaba crítico, así como también hay momentos en los que acierta. Es un técnico que acierta y se equivoca, como todos los técnicos del mundo", dijo el presidente en rueda de prensa.

Asimismo, sostuvo: "Yo tengo que guiarme con indicadores, y si los indicadores marcan que el plantel lo respalda y que su trabajo está bien, es el técnico al que debemos proteger. Si las cosas no salen, se cambiará y se seguirá con otro entrenador, pero estamos conformes con su trabajo y ojalá que el tiempo traiga ese resultado que necesitamos".

Cambios clásicos

Con la derrota de Nacional por el Apertura aún muy fresca, Larriera piensa en alguna variante táctica para el jueves.

Si bien aún falta y nada está confirmado, una fuente del club informó a Referí que la idea es jugar con dos delanteros, a diferencia de lo que ocurrió contra los albos en el certamen local. Ese domingo 4 de julio, al Canario Álvarez no lo acompañó otro punta.

No obstante, para este jueves, Larriera prueba en Los Aromos con Ariel Nahuelpán y el Canario, quien no jugó ante Cerrito el domingo pasado por una contractura, pero le tienen toda la fe para que llegue al clásico.

Ariel Nahuelpán apunta a ser titular en el clásico del jueves por la Copa Sudamericana

No se trata de un cambio menor, máxime cuando el argentino ha venido de menos a más y ha convertido tantos importantes como en el triunfo por 1-0 contra Montevideo City Torque -casi en la hora- y el transitorio 1-0 del domingo anterior contra Cerrito.

En ese contexto, y por más que faltan aún dos días para el encuentro, el equipo titular que apunta a jugar es con Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Pablo Ceppelini, Facundo Torres; Ariel Nahuelpán y Agustín Álvarez Martínez.

Si bien como se dice en la jerga, “se trata de un partido de 180 minutos”, hay que tener en cuenta que los goles de visitantetienen doble valor.

El clásico está ahí nomás. Todo el plantel de Peñarol y Larriera lo tienen más que claro y buscan pisar fuerte, esta vez en el Gran Parque Central. Algo que hace tan solo nueve días, no ocurrió.