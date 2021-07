El clásico continuó con el fallido intercambio de camisetas entre Facu Torres y D'Alessandro

Las redes sociales se revolucionaron el lunes después del clásico que Nacional le ganó 2-0 a Peñarol en el Gran Parque Central con una foto del fotógrafo Ramiro Cicao y un video casero del momento en que Facundo Torres y Andrés D'Alessandro intentan intercambiar sus camisetas.

#LAFOTO del clásico es del crack de @ramirocicao. Momento exacto en el que Torres le da su camiseta a D'Alessandro a pedido del propio futbolista de Nacional que tamb tuvo palabras halagadoras para el extremo aurinegro.

No hubo intercambio xq Torres no quiso la camiseta tricolor pic.twitter.com/lhBGjwos2B — Karen Todoroff (@karentodoroff) July 6, 2021

Debido a la rivalidad histórica que existe entre los dos equipos más importantes de Uruguay, no es común que los futbolistas intercambien sus camisetas al cabo de un partido entre ellos.

D'Alessandro y Torres conversaron durante el partido después de una jugada en la que el jugador de Peñarol recibió una falta. En ese momento, según supo Referí, D'Alessandro le insinuó el cambio de camisetas al final del encuentro.

Cuando terminó el encuentro se ve a través de un video que Torres se quita la camiseta y se la ofrece a D'Alessandro. El argentina, al mismo tiempo intenta quitarse la suya, pero enseguida se la vuelve a poner y se aleja haciendo gestos. Torres cuelga su camiseta sobre los hombros y se va.

Los protagonistas de la escena no explicaron aún qué pasó exactamente con esa situación y las versiones son dos, según los colores con que se brindan: desde Nacional indican que los futbolistas quedaron en intercambiar la camiseta al final del partido y desde Peñarol expresan que D'Alessandro le pidió la camiseta a Torres, pero él no aceptó la de Nacional y por eso no se hizo el cambio.

TEMA D’ALESSANDRO Y TORRES



Ambos 🔟 quedaron en intercambiar camisetas luego del partido clásico. Ante la negativa del jugador del tradicional rival de aceptar la camiseta de @dale10, este último se negó a dicho intercambio. pic.twitter.com/VaZG0QK7S2 — ɢᴏɴzalo ᴄᴏʀʙᴏ (@GonzaloCorbo21) July 6, 2021

Aclaración: ayer el futbolista D’Alessandro le pidió la camiseta a Facundo Torres, el jugador de @OficialCAP aceptó darle la aurinegra pero cuando el argentino quiso entregar la tricolor, el mediocampista mirasol la rechazó sin querer ofender a su colega pic.twitter.com/BQM8Cwi35S — Wilson Méndez (@WilsonMendez86) July 5, 2021

Después de ese momento, D'Alessandro se fue al vestuario conversando con Darío Rodríguez, integrante del cuerpo técnico de Peñarol.