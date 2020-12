El detalle de los millones de dólares que paga la agroindustria por vender su producción

Uruguay pagó por concepto de aranceles por sus exportaciones de bienes un total de US$ 341 millones en 2019. Prácticamente la totalidad de esos pagos correspondieron al sector agropecuario. La carne bovina explicó más del 60% del total con más de US$ 200 millones, según datos del último informe actualizado de Uruguay XXI.

Las exportaciones cárnicas pagaron un arancel promedio de 12% en 2019. Esto equivale a US$ 0,6 por cada kilo exportado. Es decir, la carne bovina es, tradicionalmente, el principal producto de exportación, y es también el producto con mayor pago de aranceles.

Si bien existen diversas cuotas bajo las cuales las exportaciones uruguayas ingresan con beneficios arancelarios (como la cuota Hilton), el ingreso de la carne uruguaya se dio bajo condiciones desfavorables frente a sus competidores, según el informe.

Quizá el ejemplo más claro se da en el caso de Estados Unidos. De acuerdo a información de INAC, Uruguay es el único país que paga el arancel general en ese mercado, mientras que el resto de sus proveedores ingresan sin pagar aranceles o dentro de cuotas que reportan aranceles nulos.

China fue el mercado en donde se pagaron mayores aranceles de este producto, con 63% del total. Uruguay enfrenta un arancel NMF de 12%, similar al de Estados Unidos y Argentina, mientras que los principales proveedores –Australia y Nueva Zelanda–, enfrentaron, en 2019, aranceles de 4,8% y 0%, respectivamente.

Leche

El sector lácteo es uno de los más sensibles a nivel internacional, razón por la cual es protegido a través de diversas herramientas como cuotas o exigencias sanitarias. En 2019 este sector representó el 7% de las exportaciones uruguayas de bienes, señaló el informe.

Los aranceles pagos por las exportaciones del sector lácteo uruguayo rondaron los US$ 30 millones en 2019, siendo el segundo producto con mayor pago de aranceles, después de la carne.

Los principales productos del sector, y los de mayor pago de aranceles son leche en polvo, manteca y quesos. El 54% de las exportaciones de lácteos se dan con algún tipo de preferencia. Esto incluye tanto las exportaciones bajo acuerdo (53%), como las que se dan a través de cuotas. A su vez, 40% de las exportaciones en 2019, ingresaron a su destino con un arancel 0.

Rusia es el mercado donde se paga el mayor monto por aranceles. El ingreso de los lácteos se enmarca dentro del SGP, según el cual Rusia otorga un 25% de beneficio sobre el arancel normal a los países en desarrollo (entre los que se encuentra Uruguay). En total se pagaron US$ 12 millones por el ingreso de lácteos al mercado ruso. La mitad de ese monto correspondió a exportaciones de manteca.

Argelia fue el principal destino del producto en 2019, y fue el segundo en cuanto a pago de aranceles en el sector. El total exportado de lácteos a ese mercado alcanzó US$ 191 millones, principalmente de leche en polvo, a la que se aplica una tasa de 5%, por lo que los aranceles totales alcanzaron US$ 9,6 millones.

Soja

Las exportaciones uruguayas de soja totalizaron US$ 994 millones en 2019, y se mantuvieron fuertemente concentradas en el mercado chino, que tuvo una participación de 78% en el total exportado.

China aplica un arancel de 3% a este producto, que aplica a Uruguay, pero también al resto de los proveedores de la oleaginosa. La única excepción es Estados Unidos –principal proveedor en ese mercado–, al que en 2019 se le aplicaron aranceles de hasta 25% en los oleaginosos, como consecuencia de la disputa comercial entre ambos países. De esta forma, Uruguay se encuentra en paridad de competencia con sus principales competidores.

Además, China no presenta acuerdos comerciales con ningún competidor como proveedor importante de soja (Estados Unidos, Brasil o Argentina). En el resto de los mercados a los que se dirige la soja exportada desde Uruguay aplican un arancel 0, por lo que los US$ 23 millones pagos por aranceles a la soja correspondieron únicamente a China. La soja fue, entonces, el tercer producto en aranceles pagos en 2019.

Subproductos cárnicos

El volumen de subproductos cárnicos exportados por Uruguay presenta una tendencia creciente desde 2013, impulsado especialmente por la demanda china.

En 2019, las exportaciones uruguayas de estos productos totalizaron US$ 300 millones, con China, Estados Unidos, Hong Kong, Unión Europea y Rusia como principales destinos. En Hong Kong y la Unión Europea se aplica arancel 0.

Solo el 10% de las exportaciones ingresan con algún tipo de preferencia a los mercados de destino, y corresponde a las exportaciones a la región –fundamentalmente Brasil y Argentina–, México, Israel, y Rusia. En este último destino, las exportaciones ingresan bajo el régimen de SGP. En total, 30% del total ingresa con arancel 0, sea por acuerdos comerciales, o porque esa es la tasa aplicada en destino.

Las exportaciones a China de los subproductos cárnicos totalizaron US$ 140 millones, representando 47% del total. Si bien el arancel aplicado varía de acuerdo al código analizado, entre 2%, 8% y 12%, la subpartida con mayores montos de exportación está sometida a una tasa de 12%. El total pago por concepto de aranceles en este mercado fue de US$ 15,4 millones, lo que representa el 84% del total pago por aranceles por este producto.

Arroz

El 43% del arroz exportado de Uruguay en 2019 se destinó a Sudamérica, 27% se dirigió a Centroamérica y 14% a Medio Oriente. En total, en 2019 se exportaron 891 mil toneladas de arroz a 40 mercados. El total pago por el ingreso de arroz fue de US$ 13,8 millones.

El arroz uruguayo ingresa en sus principales mercados sin una desventaja sensible respecto a sus competidores. En el sector arrocero, el 49% de las exportaciones se da bajo alguna preferencia a nivel comercial. En tanto, el 45% del monto exportado no estuvo sometido a ningún arancel. Sin embargo, Uruguay pagó US$ 15,5 por cada tonelada de arroz exportada en 2019.

El mayor monto por pago de aranceles en 2019 se dio en Turquía, con US$ 5,6 millones. Este país aplica un arancel de 45% sobre el monto; sin embargo, en el último año y según información brindada por privados, se aplicó la mitad de este arancel. Perú fue el segundo destino del arroz uruguayo en 2019, con US$ 5 millones.

Cabe destacar que en el resto de los principales destinos del arroz (Brasil, México, Cuba e Iraq), Uruguay ingresa con un arancel cero, similar al de sus principales competidores, consignó el informe.