Lacalle a exportadores: hay "que dar la batalla" en los aranceles que paga el país

El presidente Luis Lacalle Pou reconoció este miércoles en el Día de la Exportación la relevancia de tener “un sector privado pujante, preocupado, pero que exija y critique”.

Señaló, además, que gran parte de la agenda en que trabaja el gobierno sobre comercio exterior viene desde el sector exportador: “Es natural que así sea. Son los que conocen los lugares donde están la restricciones y las oportunidades”.

En una actividad organizada por la Unión de Exportadores, el primer mandatario recordó el 13 de marzo, cuando se conocieron los primeros casos de covid-19 en el país y él se enteró en camino a la inauguración de la cosecha de arroz en Artigas. “Ese día cambió la prioridad del gobierno, pero no la actitud. El objetivo de este gobierno como se propuso en campaña electoral es agrandar el país”, reflexionó.

Ese concepto, dijo, implica “agrandar las oportunidades de los uruguayos hacia adentro”, y para eso la meta debe de ser la de un Estado funcional que permita que ocurra. En esa línea, consideró, la ley de urgente consideración busca mejorar la eficiencia del sector exportador, entre otros, con medidas dirigidas a mejorar la competitividad.

“¿Qué quiero decir con esto? Que agrandar el país no es agrandar el Estado. Hacia adentro hay que ser más eficientes y más eficaces, estimulando a los que empujan a la economía. Dar las herramientas educativas y logísticas para que el uruguayo se pueda desarrollar. Hacia afuera hay que aprovechar la oportunidad de un mal que hemos tenido -por el coronavirus-. En definitiva, apuntar a un Uruguay que se agrande adentro y rompa muros o barreras hacia afuera”, resumió.

De la actividad también participaron la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, Andrea Roth, el presidente del Banco República, Salvador Ferrer, y la ministra de Economía, Azucena Arebeleche.

Sobre esto último, apuntó que “hay que dar la batalla” en los aranceles que paga el país, que superan los US$ 300 millones. En esa línea, sostuvo que tanto la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, como el canciller, Francisco Bustillo, se han puesto "al hombro el Uruguay del comercio exterior" y que hay que avanzar en un buen relacionamiento tanto con China como con Estados Unidos.

Sin embargo, Lacalle consideró que esta pandemia implica un serio riesgo, no solo por la fuerte caída que se ha dado en el comercio exterior mundial, sino que a eso se le suma la amenaza del proteccionismo que está latente.

“Primero comienza la protección de mi país y mi gente, que es lógica y es lo primero que debe hacer un gobierno. Pero enseguida la consecuencia puede ser la protección de la economía. Sobre todo para países que tienen cierto volumen y capacidad de autoabastecerse. Allí es donde el Uruguay del nicho, de la calidad y de la excelencia, con el agregado de que salgamos bien de la pandemia, va a ser una marca que el mundo ya está mirando”, consideró.

Mercosur y Unión Europea

Con respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Lacalle insistió en un “sinceramiento” del bloque regional, pero también puso un signo de interrogación con respecto a lo firmado en julio de 2019.

“Creo que se plantea un signo de interrogación, pero no como algo estático, determinante. Sí como algo a contestar. Todos los actores involucrados que entre otras cosas han sufrido esta pandemia están teniendo una visión que desde mi punto de vista no es del todo clara. Y también ahí va a haber un sinceramiento, no solo dentro del Mercosur. La presidencia pro tempore que tiene Alemania puede ayudar a ir contestando esa gran pregunta”, reflexionó.

Lacalle señaló puntualmente que en el Mercosur hay que avanzar en concluir si se está realmente dispuesto a terminar lo que se inició con la Unión Europea, pero además señaló la relevancia de China.

Recordó que el país asiático ya es el principal socio comercial de Uruguay, pero hay que “incrementar la relación y ojalá sea Mercosur mediante”.

Una estrategia para duplicar las exportaciones

Por su parte, la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), Andrea Roth, señaló que ni en la más pesimista de las proyecciones alguien se podía imaginar que el mundo se iba a detener en la forma que lo hizo.

“Nunca había pasado que todos los mercados se frenaran simultáneamente y al mismo tiempo se tuvieran que cambiar procesos para ajustarnos a esta nueva normalidad. Pero los exportadores tenemos la capacidad intrínseca de adaptarnos a las diferentes situaciones y a los vaivenes mundiales”, dijo la empresaria.



Roth aseguró que a pesar de que viene golpeada con una caída del 15% con respecto a 2019, “la exportación del país nunca se detuvo”. Desde la UEU, expresó Roth, se delinearon tres ejes a trabajar en el corto plazo: costos de producción, logística y conectividad y acceso a los mercados.

Con respecto al futuro, la dirigente dijo que se vendrá “un mundo más chico y altamente competitivo”, que implicará mayores esfuerzos para conquistar nuevos mercados y mantener los alcanzados.

“Para lograrlo, debemos sortear cada escollo, desde el más pequeño al más grande. Resolver temas burocráticos así como cambios de normativas que permitan incrementar el dinamismo de los negocios y facilitar el comercio, para que se generen puesto de calidad que es lo que tanto está necesitando la sociedad uruguaya”, esgrimió Roth.

En simultáneo con los objetivos de bajar costos, eliminar ineficiencias y avanzar en la digitalización de trámites, consideró, se deben generar nuevos acuerdos comerciales con el mundo y profundizar en otros ya existentes. Destacó además la importancia de que se concrete el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que “de seguro abrirá nuevas puertas”.

Finalmente, Roth recordó que desde la UEU se ha comunicado al Poder Ejecutivo su intención de trabajar en una estrategia nacional de exportación a mediano y largo plazo, que permita al país duplicar sus ventas al exterior en el quinquenio.