El dilema de Robert Silva: ¿ser o no ser candidato colorado?

El presidente del Codicen, Robert Silva, tiene un dilema y un plazo de menos de un año para resolverlo.

El del dirigente colorado es uno de los nombres que ha sonado más fuerte dentro del Partido Colorado para ser candidato en las próximas elecciones nacionales pero, para recorrer ese camino, debe resolver antes si, en el próximo octubre, deja su cargo –y eventualmente los esfuerzos por concretar la reforma educativa que lo tiene como principal impulsor– y se lanza de lleno a la recolección de votos.

El caso es que la Constitución establece que, para cargos como el que ostenta Silva, rige la obligación de renunciar un año antes de las elecciones nacionales si se pretende ser candidato. Y, para Silva, según dijeron a El Observador fuentes coloradas, esto supone un desafío.

Si renuncia en octubre con la reforma aún en ciernes, ¿los votantes le perdonarán esa aparente desidia con la suerte de la enseñanza? Y si renuncia con la reforma bien encaminada ¿se le achacará haber utilizado su cargo para lanzarse hacia la presidencia?

Ese segundo discurso ya está instalado en los sindicatos de la educación y en parte del Frente Amplio que lo acusan de utilizar el cargo que ostenta para cocinar su candidatura.

“Desde mi punto de vista, sí. Podré equivocarme y si me equivoco, pediré disculpas”, dijo el presidente del FA, Fernando Pereira, consultado por Búsqueda sobre si el presidente del Codicen estaba usando el cargo para ser candidato.

Es claro que Silva es en la actualidad uno de los dirigentes del gobierno con mayor exposición mediática, con lo bueno y lo malo que eso acarrea. La pintada en la puerta de su casa, el episodio en el que rompieron el vidrio de la camioneta que lo trasladaba desde un evento sobre la reforma educativa y su permanente enfrentamiento con los sindicatos de la educación por ser el líder y cara visible de la llamada “transformación” lo colocan en un lugar de privilegio, en exposición, respecto a otros posibles aspirantes colorados.

Y ese relato que está instalado en ciertos sectores fue el argumento que motivó a Silva a salir a negar públicamente que esté pensando en una candidatura. “Salió para desterrar ese relato y para contestarle a Pereira”, dijo a El Observador un dirigente cercano a Silva.

“Yo he trabajado toda mi vida para estar en un lugar importante en la educación, para estar en un lugar de toma de decisión, como lo estoy. Mi lugar en el mundo es en el que estoy”, dijo el jerarca a principios de este mes y aseguró: “No pienso ser candidato”. La contundencia de las declaraciones del jerarca sorprendió a varios en la interna del Partido Colorado, tanto en Ciudadanos, sector al que pertenece Silva, como en otras agrupaciones.

Sin embargo, quienes están en el entorno del presidente del Codicen aseguran que la puerta a una candidatura no está cerrada aunque insisten en que el jerarca está concentrado en la reforma educativa.

Si Silva luego decide ir por la precandidatura, no será el primer político, ni el último, en dar marcha atrás. Sin embargo, algunos integrantes de su sector entienden que fue “exagerado” en su declaración.

Los dirigentes de su entorno están convencidos de que Silva sería un buen candidato para el Partido Colorado y dicen que dentro de esa fuerza política son varios los que tienen esa visión. Sin embargo, a Silva también lo hace dudar otro tema.

Sucede que al actual jerarca de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no solo lo apremia el tiempo. Su antecedente más reciente también lo pone en cuestión. El ahora presidente del Codicen renunció a ese mismo organismo en 2019, cuando lo integraba como representante de los docentes, para ser parte de la fórmula del Partido Colorado junto con Ernesto Talvi en las elecciones nacionales. “Yo me metí en la política porque estando en el gobierno de la educación me di cuenta que la única forma de cambiar la educación era cambiando al gobierno. Cuando me llamaron y me dijeron vení a colaborar, largué lo que estaba haciendo y me fui. Pero mi lugar es la educación”, dijo entrevistado por Tv Ciudad hace dos semanas.

Que su imagen quede asociada a renuncias para postularse a distintos cargos es algo que incomoda a Silva y es un elemento que pone sobre la mesa a la hora de pensar en una posible candidatura.

Interna colorada

La interna del Partido Colorado es, con diferencia, la que aparece más indefinida a esta altura del período de gobierno. A poco más de un año que empiece la campaña electoral, en el Partido Nacional, en Cabildo Abierto y en el Frente Amplio ya hay nombres que están seguros para correr la carrera electoral de 2024. Pero en la interna del partido fundado por Fructuoso Rivera no solo no hay un candidato claro sino que muchos de los nombres que se manejan son desconocidos para la gran mayoría de los uruguayos, lo que supone un desafío a la hora de consolidar una candidatura.

Mientras algunos todavía mantienen la esperanza de que el dos veces candidato Pedro Bordaberry vuelva a la cancha electoral, lo que le ahorraría al partido el trabajo de tener que construir una candidatura de cero, otros mueven fichas tímidamente para tratar de instalar nombres.

Además de Silva también está sobre la mesa el nombre de Adrián Peña, ministro de Ambiente y coordinador de Ciudadanos, el de Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, y el de Andrés Ojeda, abogado y suplente de Laura Raffo en la lista a la Intendencia de Montevideo.

Peña recibió hace algunas semanas, en el medio de este contexto de indefiniciones, el pedido del senador Pablo Lanz y del diputado Ope Pasquet –en conversaciones distintas– de que renuncie y vuelva al Senado para desde ahí construir una precandidatura, informó Búsqueda. Peña les dijo que quería continuar en el cargo hasta cumplir algunas metas aunque según fuentes de Ciudadanos está dispuesto a aceptar.

Al mismo tiempo, el actual director de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Guzmán Acosta y Lara, abrió una agrupación propia (Viento de cambio), invitó a sumarse, sin respuesta por ahora, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y trabaja para armar una alternativa dentro del partido.