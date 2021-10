El dólar registró su mayor suba semanal desde marzo

El dólar interbancario (mayorista) avanzó 1,2% la última semana, su mayor ritmo de apreciación frente al peso uruguayo desde marzo. Este viernes, la divisa se anotó una suba de 0,28% en el promedio de las transacciones de la jornada, a $ 43,419. La moneda estadounidense acumula así un avance de 1,1% en lo que va de octubre y de 2,5% en el año.

En la pizarra el público del BROU, el dólar avanzó 15 centésimos respecto al jueves y quedó a $ 42,25 para la compra y $ 44,65 para la venta.

La fuerte apreciación del tipo de cambio en Uruguay se dio incluso con la decisión que tomó el Banco Central del Uruguay (BCU) de subir un cuarto de punto (0,25) la tasa de interés de política monetaria, a 5,25% tras la última reunión del Comité de Política Monetaria (Copom). En general, una suba de la tasa de interés tiende a debilitar el tipo de cambio porque crea mayores incentivos para que los inversores se coloquen en pesos uruguayos en lugar de dólares.

En Brasil, el dólar cerró estable este viernes a 5,51 unidades por billete verde. En Argentina no hubo operativa este viernes por ser un día festivo.

Wall Street cerró en baja; el petróleo avanzó 4%

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró levemente a la baja este viernes, desconcertada por un informe de empleo decepcionante. El Dow Jones cerró con una caída del 0,03%, a 34.746,25 puntos, el índice Nasdaq de alto contenido tecnológico cedió 0,51% a 14.579,53 puntos, y el índice ampliado S&P 500 0,19% a 4.391,34 puntos.

Los inversores pasaron buena parte de la jornada sacando conclusiones del informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos publicado por el Departamento de Trabajo.

Estados Unidos creó 194 mil puestos de trabajo en septiembre, con lo que la tasa de desempleo cayó hasta el 4,8%, según datos publicados este viernes por el gobierno.

Se generaron menos puestos de trabajo de los esperados, pero la tasa de paro bajó más de lo que preveían los analistas. El Departamento de Trabajo señaló que el empleo aumentó en el ocio y la hostelería, sectores muy afectados por el covid-19, pero disminuyó en la enseñanza pública.

El mercado reaccionó primero con gran decepción, pero a medida que pasaron las horas, comenzó a hacer a un lado la cifra de puestos perdidos en la educación (161 mil) que golpeó al indicador global.

"Hubo algo raro" en el informe, resumió JJ Kinahan, responsable de estrategia de mercado de TD Ameritrade.

"Es por eso que no vimos una reacción realmente mala de Wall Street", sostuvo. "Nadie entiende" esa cifra para el sector educativo, concluyó.

Dejando de lado ese dato de la ecuación, "no es un informe malo", sostuvo JJ Kinahan.

Entre los valores del día, ExxonMobil (+2,49% a 62,17 dólares) se benefició de una nueva alza de los precios del petróleo, y también del aumento de su estimación de reservas explotables en su yacimiento en Guyana.

El precio del crudo de referencia en Estados Unidos, el WTI, superó los US$ 80 por barril el viernes por primera vez desde finales de 2014 en un mercado energético impulsado por una demanda en alza, una producción limitada y un dólar un poco más débil.

El precio por barril del WTI subió US$ 1,05, o 1,34%,para cerrar en US$ 79,35. Por la mañana, había llegado a US$ 80,09, su mayor valor desde el 3 de noviembre de 2014.

En Londres, el Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre ganó un 0,53%, o 44 centavos de dólar, para cerrar en US$ 82,39. El martes había llegado a su máximo, en US$ 83,47.

Durante la semana, el contrato por el barril de crudo estadounidense WTI subió un 4,77%, mientras que el Brent ganó un 4,06%.

Después de haber sido fuertemente respaldado por la cumbre OPEP + - el cartel de productores formado por miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y diez aliados -, los precios del crudo se estancaron a mediados de semana tras el anuncio de un aumento mayor de lo esperado en las reservas comerciales de oro negro en EEUU.

Con AFP