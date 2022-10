El ganado gordo sigue sin encontrar su piso de valores

Continúa la caída libre de precios, con lluvias que siguen siendo insuficientes y señales de debilidad que llegan desde el exterior. Sin lluvias generalizadas y abundantes parece difícil que el desplome de precios que se está registrando en el mercado encuentre un freno.

La propuesta de precios esta semana ronda los US$ 3,10 por kilo en cuarta balanza para la vaca y US$ 3,30 - US$ 3,40 para el novillo. La semana pasada el novillo promediaba US$ 3,56. “Mientras siga sin llover van a seguir pulseándolo”, dijo Christopher Brown, director de Agro Oriental. Las entradas a planta se han alargado y rondan los 15 días. Con el déficit hídrico, a los ganados les está costando mucho aprontarse, y es muy poca la oferta de lotes especiales bien terminados.

En una semana comienza la faena de corral para la ventana de cuota 481 de noviembre. “Lo que son negocios pactados para febrero (ganados que se van a encerrar en noviembre) en los corrales particulares se va a encerrar bastante menos”, estimó el operador, apuntando a la baja estacional que se da en verano sumado a la falta de señales de precios futuros dadas por la industria, que está llevando a que muchos encierros no estén tomando posición. Para Brown, esto va a incidir en un posible faltante de ganado hacia adelante, considerando la incidencia del corral en la faena, con alrededor de 600.000 cabezas anuales proveniente de encierros.

En las últimas cuatro semanas la faena ha estado en torno a las 43.500 cabezas semanales. La semana pasada fue de 43.760 vacunos y seguramente el dato de octubre también quede por debajo de las 200.000 cabezas.

Desde afuera llegan señales de debilidad. En la ferial SIAL París, una de las ferias de alimentos más importantes del mundo, se ratificó una demanda europea floja, con muy pocos negocios concertados, y con perspectivas de seguir así al menos hasta el primer trimestre del año que viene. La presencia china fue prácticamente nula. En el país asiático continúan las restricciones vinculadas a la política Covid 0 que tiene en marcha el gobierno, que sumado al enfriamiento de la economía y a una mayor producción interna de carne de cerdo, sumergen la demanda del gigante asiático.

La caída interanual de las exportaciones de carne bovina a China en la primera quincena de octubre es de 46%.

El descenso en el precio de exportación que informa el Instituto Nacional de Carnes (INAC) ha sido gradual y hasta ahora sin cambios abruptos. La semana pasada fue de US$ 4.880 por tonelada y el valor para los últimos 30 días móviles, US$ 4.860, precios muy similares a los de la semana anterior.

Fuertes bajas del ganado y en menor proporción del precio de exportación llevó a que en la última semana el índice Relación Hacienda Exportación para el novillo tocara un mínimo desde diciembre de 2021. En la semana cerrada el 15 de octubre la RHE fue de 0,888, muy por debajo del promedio histórico de 0,934.

En el mercado de reposición, sin ser abundante, empezó a aparecer algo más de oferta en la última semana. El mercado se va formando y se concretan negocios en esta nueva realidad de precios, en un mercado que depende fuertemente del clima, más allá del efecto arrastre que genera la caída del gordo.

En zafra de ovinos el mercado sigue con algunas dificultades de colocación, en particular para las carcasas más pesadas, y con fuertes ajustes a la baja. Las cotizaciones por corderos y borregos rondan los US$ 3,63, en capones US$ 3,21 y para las ovejas US$ 3,07.

La propuesta de valores desde China sigue en franca baja. El Ingreso de Medio de Exportaciones de la carne ovina bajó la última semana a US$ 4.857 y el promedio mensual a US$ 4.794. El volumen exportado en lo que va del 2022 se encuentra 17% por debajo de 2021, con un valor promedio por tonelada de US$ 5.172, un 3% más que el año anterior.