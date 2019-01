Gobierno recibió denuncias por precios abusivos en Punta del Este

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, confirmó este viernes en Punta del Este que en los últimos días se recibieron varias denuncias acerca de precios “abusivos” en el este del país, y que por ese tema se reunió con el intendente de Maldonado y con el alcalde de ese balneario. “Sobre esto vamos a volver a conversar el lunes 7 (por hoy). No tenemos denuncias ni de gastronomía ni de ningún otro servicio, pero en estas últimas horas si hemos tenido un número importantísimo de denuncias sobre precios excesivos en supermercados”, dijo.

Agregó que al existir el libre mercado, el Ministerio de Turismo no tiene ninguna potestad, y que su cartera solo puede advertir y "pedir responsabilidad", ya que Uruguay tiene libertad de precios y el mercado es el dueño de la situación. A su vez, la jerarca destacó que se han registrado subas de precios hasta tres veces superiores a los que se podían encontrar en el mes de diciembre en supermercados.

En diálogo con El Observador, el alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif, manifestó en ese sentido que "la realidad es que hoy el turista se está quejando de los precios de los supermercados". Jafif dijo que se están escuchando los reclamos de los argentinos y que a pesar de que el municipio no tiene la función de recabar denuncias, se toman sí constantemente "quejas de lugares que están cobrando más caro, pero que no hay forma de incidir". En la reunión mantenida de forma informal con la ministra este fue uno de los principales temas que se trataron, explicó Jafif.

Hay empresarios que hacen locuras

En referencia a esta situación, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, dijo este lunes en el programa En Perspectiva que debe existir un llamado a la responsabilidad, porque “es un factor relevante la relación de precio-calidad que se ofrece” y calificó a algunos empresarios de “hacer locuras”.

“En hotelería y gastronomía hemos sido conscientes de eso y se han hasta bajado algunos precios. Siempre hay algunos que se escapan de esto como en toda familia, pero sabemos e identificamos quienes son. Son los mismos que no entienden lo que es el turismo y quieren aprovechar estos momentos para hacer lo que no hay que hacer. Se han tenido problemas en algunos supermercados. Es un daño enorme, una falta de responsabilidad y no entender de qué trata el tema, porque en turismo nos tenemos que cuidar mucho en todas las áreas, pero sobre en los precios precios, porque se daña el destino”, comentó Martínez.

Destaque a la inversión inmobiliaria en Maldonado

Kechichian estuvo presente el pasado viernes 4 en la inauguración de la 4ta. Edición del Uruguay Real Estate 2019, encuentro y exposición destinada a los actores del sector inmobiliario, y que desde hace algunos años se lleva adelante en Punta del Este en los meses de enero.

La jerarca dijo que era un gusto acompañar un año más a los organizadores del evento (Revista Opción Inmobiliaria – Editorial Ideas Uruguay), y agregó que la inversión inmobiliaria en Maldonado cumple un rol muy importante en cuanto al desarrollo turístico, principalmente en los últimos 15 años, lo cual han exigido a los balnearios de ese departamento otro nivel en materia de servicios. “Esta feria es un lugar de negocios, de intercambio, de poder observar la oferta que existe hoy. Recorrimos la propuesta y observamos que continúa habiendo una oferta más que interesante, tanto en la estética como en el diseño, ya que siempre en Uruguay sus arquitectos se destacan”, comentó.

Por su parte, en referencia al tema de la seguridad en este comienzo de temporada, dijo que se está trabajando y que no existieron ni existen grandes dificultades.

La ministra fue consultada también acerca de cómo la cartera que preside enfrenta actualmente la informalidad a la hora de realizar operaciones inmobiliarias, concretamente en este momento del año. Al respecto respondió que el Ministerio de Turismo tiene un registro de operadores que tiene en su área un cuerpo inspectivo que ahora se encuentra en funciones. Agregó que el pasado viernes 4, los funcionarios desarrollaron tareas en el departamento de Colonia, pero que recorren todos los destinos turísticos del país.

Kechichian respondió además sobre el proyecto de ley que regule la tarea del operador y agente inmobiliario en el país, y que diferentes gremiales nacionales promueven desde hace tiempo. Sobre el tema afirmó: “Es un tema que está en el Parlamento Nacional. Ya no somos nosotros quienes tenemos que responder sobre eso. Son los parlamentarios los que tienen y deben dar una respuesta”.

Retrasar el arranque de clases

Acerca de la fecha de inicio de cursos en educación Primaria, Kechichian dijo que dialogó con representantes del Codicen, y afirmó que “ellos tienen razones pedagógicas que yo no voy a discutir”. Consideró que el comienzo de clases debería de ser el miércoles 6 de marzo, (en semana de carnaval) y no el día viernes 1°. “Que la educación está primero, no me cabe ninguna duda, pero creo que un día más o un día menos, en semana previa al carnaval, no hubiera hecho mucho daño. Creo que hubiera sido bueno comenzar después del martes 5”, señaló.