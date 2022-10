El halago de un excrack de Liverpool a Darwin Núñez, el alivio de Klopp y su gol postulado por UEFA

Michael Owen, excrack de Liverpool de Inglaterra y de la selección de su país, halagó el desempeño de Darwin Núñez luego de lo que fue el 7-1 contra Rangers jugando como visitantes por la Liga de Campeones el pasado miércoles.

Owen, quien consiguió seis títulos con el equipo de Anfield Road, entre ellos, la Copa UEFA y la Supercopa Europea en 2001, habló del uruguayo.

"Mucha gente lo descarta o dice 'Oh, no estoy seguro sobre el nuevo fichaje de Liverpool'. No creo que haya hecho nada malo para Liverpool hasta ahora. (En los últimos partidos) marcó un gol contra Arsenal, jugó bien contra Rangers, al que también le anotó y ha tenido muchas oportunidades", explicó el exfutbolista, ahora comentarista deportivo.

AFP

El inglés Michael Owen fue muy destacado en Liverpool

A su vez, el gol de Darwin Núñez, primero con Liverpool en la Champions League, fue puesto por la UEFA en una lista para elegir como "El gol de la semana", y la gente puede votar a través de la web de la propia UEFA.

Como informó Referí, el artiguense recibió una notable asistencia de Roberto Firmino -elegido el Mejor Jugador del Partido- y definió al segundo palo del arquero.

El técnico Jürgen Klopp, también se refirió a lo que fue ese gol para el delantero uruguayo.

AFP

Klopp habló también de Darwin Núñez

"Se podía ver lo que significaba ese gol para Darwin: era el mundo para él. El alivio fue muy grande", expresó el entrenador.

¿Cuándo juega Darwin Núñez y dónde verlo?

El delantero uruguayo se prepara para jugar este domingo un partidazo ante Manchester City de Pep Guardiola por la Premier League.

El partido se disputará en Anfield Road, comenzará a la hora 12.30 de Uruguay y será transmitido por ESPN.