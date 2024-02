El incómodo momento que relató una movilera con una murga "molesta" con Tenfield: "Nos hacían sentir mal"

Cada noche, mientras se desarrolla el Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano, Mariana Romano y Nelson Burgos se mueven entre los componentes de los conjuntos para recoger sensaciones, saludos y mensajes antes de subir al escenario para Pasión de Carnaval. Pero el ambiente no es siempre igual.

Este miércoles, en una entrevista con Algo Contigo en Canal 4, los movileros de Pasión de Carnaval hablaron sobre la interna del concurso y algunos episodios que vivieron durante los años en los que se encargan de la cobertura.

La murga "molesta" con Tenfield

"No todos los componentes o los directores tienen esa simpatía", comentó Luis Alberto Carballo –que concursó en la categoría de Parodistas– sobre la tarea de los comunicadores. "¿Cómo hacen? ¿Los tantean?". "Yo agradezco siempre", apuntó Burgos. "Vos ves el ambiente", agregó Romano.

La especialista en Carnaval, contó entonces la tensión que percibía en la cobertura de un conjunto que actualmente no participa del concurso: "Nos pasaba mucho con una murga que no está compitiendo en este Carnaval que tenía un problema personal con la empresa. Nosotros trabajamos para la empresa pero no somos Tenfield. Somos empleados de Tenfield pero no somos los que tomamos las decisiones que la empresa toma".

Tenfield, propietaria de los derechos de televisación del Concurso de Carnaval, emite noche a noche Pasión de Carnaval.

"Esa murga estaba muy molesta con la empresa entonces nos hacía sentir mal", dijo.

Luego enumeró algunas situaciones que daban cuenta de la incomodidad: "Pechazos, se iban del escenario para no hablarnos y venían cuando iban a salir ya a escena". "De verdad que nos han hecho sentir incómodos, y la piloteás", comentó.

Pinocho Sosa y el episodio en la parodia de Zíngaros

Zíngaros sube a los escenarios este año con una parodia sobre la vida del fundador del conjunto, Ariel "Pinocho" Sosa en la que repasan la vida del artista con la interpretación de Gastón "Rusito" González.

Durante el espectáculo se hace referencia a uno de los cruces televisivos más recordados de Sosa. En 2012, durante la primera jornada de la Liguilla y cuando los parodistas competían por el quinquenio con dos parodias –La agonía y el éxtasis y El discurso del rey–, el director del conjunto se enfrentó a uno de los integrantes de Pasión de Carnaval por sus opiniones sobre el conjunto.

Después de bajar del escenario Sosa fue entrevistado por Romano y apuntó contra Marcelo Fernández, co-conductor del programa que se emite por VTV: “Me da pena que en este programa tengan un comentarista de Carnaval como Marcelo Fernández”, espetó.

Cuando la movilera quiso hacer un comentario, pidió que le dejara hablar por que si no no le daba más notas. Agregó que el periodista siempre le ponía "palos en la rueda para Zíngaros" y agregó: "El día que hagan algo por el Carnaval, el día que escribas un versito, que bailes algo, que escribas una parodia, habla de Carnaval y de ritmo, mientras no hables más”.

Este miércoles Romano recordó el episodio durante la entrevista en Canal 4. "Desde ahí yo nunca más volví a hablar con Pinocho Sosa. Él tenía derecho a decir lo que decía, yo lo que le decía era que Marcelo estaba a tres metros y lo que tenía que hablar con él lo tenía que hablar ahí en privado", dijo.

"Después de esa situación tuvo un momento en el que mi hijo lo fue a saludar, era chiquito, y cuando vio que estaba conmigo le dio vuelta la cara. Y él lo amaba, hasta el día de hoy me dice 'Pinocho es lo máximo'. Y eso me dolió un poquito. Yo me podría haber acercado, pero me parieció que el tampoco tuvo en ese momento el acercamiento y nunca más volvimos a hablar", recordó Romano.