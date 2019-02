El lapsus de Almagro: "La ayuda milit... la ayuda humanitaria"

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tuvo este viernes un lapsus cuando se dirigía a los medios internacionales desde uno de los centros de acopio de ayuda humanitaria en la ciudad de Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. “No hay camino más pacífico que este, que el que vimos hoy en el concierto de los pueblos de Colombia y Venezuela, transmitiendo con alegría su confianza en el futuro, y su compromiso con que el día de mañana la ayuda milit… la ayuda humanitaria tiene que cruzar la frontera, porque es necesaria para el propio pueblo de Venezuela”, señaló Almagro, quien tenía a su lado al presidente de Chile, Sebastián Piñera, el de Paraguay, Mario Abdo, el de Colombia, Iván Duque y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

.@Almagro_OEA2015: Le decimos al usurpador que no sea cobarde de atacar a desarmados, de atacar a voluntarios indefensos cuyo único objetivo es entrar ayuda a su propio pueblo.Vea nuestra señal #EnVIVO por: https://t.co/0Jl8Hfzvjq pic.twitter.com/UNSQnEDBHe — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) February 23, 2019

El secretario de la OEA demoró un segundo en corregir su error, y evitar así decir “ayuda militar”. Almagro ya había considerado la posibilidad de que en Venezuela se lleve adelante una intervención militar para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, algo que le valió la expulsión del Frente Amplio.

"Teniendo en cuenta la crisis humanitaria que vive Venezuela, teniendo la situación que viven los venezolanos, teniendo en cuenta que la situación está afectando a millones de personas, descartar una intervención militar es un atentado contra los derechos de los venezolanos", había dicho Almagro en noviembre en diálogo con W Radio de Cololmbia.

Este viernes, Almagro cuestionó al gobierno de Maduro por impedir el acceso de ayuda humanitaria desde Colombia y dijo que esa negación se “ha pagado con vidas, con el hambre, con la miseria, la enfermedad y el exilio forzoso” de los venezolanos. “La peor de las formas de un crimen de lesa humanidad es cuando se transforman en armas el hambre y la salud”.

Hoy luego de visitar los centros de acopio de ayuda humanitaria en Cúcuta, con los Presidentes @IvanDuque, @sebastianpinera, @MaritoAbdo reafirmamos nuestro compromiso con #Venezuela y el proceso de transición democrática iniciado por el Presidente encargado @jguaido #OEAconVzla pic.twitter.com/Uznr3rsNBC — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) February 23, 2019

“Tenemos que pasar un mensaje al usurpador (por Nicolás Maduro), decimos que no sea cobarde y no sea indecente. Que no sea cobarde de atacar a desarmados, a voluntarios cuyo único objetivo es entrar ayuda para su propio pueblo. No que sea indecente de actuar completamente despojado de la ética en transformar este tema en un modelo más de represión” señaló Almagro.

El secretario general de la OEA también manifestó su apoyo a Guaidó, quien se encontraba a su lado: “el presidente Juan Guaidó tiene el apoyo de su pueblo. Tiene el apoyo de los pueblos del continente. Tiene el apoyo de todos aquellos que creemos en la democracia en los valores de los derechos humanos”.