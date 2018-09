El mapa de la Copa América 2019: tres interinatos y varios procesos en marcha

El contrato de Tabárez estaba negociado y necesitamos tenerlo resuelto ya. Estamos consultando al departamento jurídico de la AUF sobre las posibilidades de firmar la renovación”, reveló Pedro Bordaberry, presidente del comité regularizador de la AUF, a Referí con relación a la situación del cuerpo técnico de la selección.

El tiempo pasa. La actividad continúa. Los campeonatos están fijados. Y mientras en la AUF se viven tiempos de incertidumbre por la intervención de la FIFA, Tabárez vio interrumpido su proceso de trabajo.

Por lo pronto, el amistoso con México de este viernes (en Houston, hora 23.05 de Uruguay) lo dirige el técnico de la selección sub 20, Fabián Coito. Para octubre están pactados partidos con Corea y Japón. Y en noviembre se viene Francia. ¿Quién será el técnico?

Bordaberry y Andrés Scotti no están ajenos a la situación que se vive.

Bordaberry dijo a Referí: “la renovación del contrato de Tabárez está en la agenda. Estamos consultando las posibilidades de renovación”.

El dirigente político, había afirmado en nota con la cadena ESPN que: “Tuve una llamada telefónica con Tabárez, es muy claro, su gente es muy seria, están por fuera de los problemas políticos de la Asociación. Están en el seleccionado habiendo pasado varios Ejecutivos. Si vos tenés este proceso dirigido por Tabárez, ¿cómo no replicar eso en Uruguay, esos valores, esa forma de trabajar, de desarrollar el fútbol? Debería ser ejemplo para todo el deporte en Uruguay. Esto no debiera demorarse”.

El dirigente agregó que el acuerdo “ya estaba negociado, no estaba firmado, y necesitamos tenerlo resuelto ya. Por suerte tenemos un candidato con el que hay unanimidad”.

“Tabárez es más que el técnico de la selección mayor, es la cabeza de un proyecto de selecciones muy exitoso, entonces privarnos de esa cabeza no es bueno”.

Y concluyó diciendo: “Entonces, cuando mirás los tiempos, jugamos con México y no está el Maestro, luego con Corea y Japón y el 20 de noviembre con Francia. Necesitamos tener ya al entrenador”.

La situación no es nueva para Tabárez. Cada vez que tuvo que renovar el contrato, se perdió el partido siguiente al Mundial. Una vez por no haber acuerdo y fue Juan Verzeri. La segunda vez debido a una intervención quirúrgica, pero la diferencia radicó en que fueron sus colaboradores. Y ahora es el turno de Fabián Coito.

Mientras en la AUF definen la situación política, al Maestro mirará el viernes a su equipo por la televisión.

Argentina: Lionel Scaloni, interino

El técnico de las selecciones juveniles, Lionel Scaloni, se hizo cargo de la selección de Argentina de forma interina. El ex jugador mundialista en Alemania 2006 trabaja junto con el conductor de la sub 20, Pablo Aimar. Debutará el viernes en un amistoso contra Guatemala que lleva dos años sin competir por la sanción que le impuso la FIFA. El grupo seleccionado está en pleno proceso de recambio ante la confirmación de su máxima estrella, Lionel Messi, de dar un paso al costado en la albiceleste por este año. Scaloni citó a varios jugadores nuevos a los que probará en el juego del viernes.

Bolivia: César Farías, nuevo proceso

El venezolano César Farías fue designado en reemplazo de Óscar Ramírez. La selección verde ya comenzó a trabajar con miras a la Copa América y las futuras Eliminatorias. Se cerró un acuerdo con la empresa Eurodata para concretar amistosos. El primero es el 10 de setiembre ante Arabia Saudita. El plantel designado por Farías apunta a una renovación como lo explicó el propio técnico. Farías, según se expresa en el twitter de la Federación, dijo que los jugadores de experiencia no están porque “ya tienen recorrido y nosotros necesitamos darle ese recorrido a otros”.

Brasil: Tite, continúa

Luego del fracaso del Mundial de Rusia 2018, donde no pudo colmar las expectativas de alcanzar la final del torneo, se confirmó a Tite en el cargo. Bajo su conducción Brasil logró salir de todos los problemas que tenía. Le brindó identidad al equipo, devolvió la confianza y apeló a jugadores del medio local. En las Eliminatorias fue un equipo imbatible. La nueva era se inicia el viernes cuando Brasil se mida en un amistoso ante Estados Unidos. Tite tiene por delante la dura misión de la consagración ante su exigente público ya que Brasil será el organizador de la Copa América de 2019.

Colombia: Arturo Reyes, interino

De manera sorpresiva la Federación Colombiana informó que José Pekerman dejaba de ser el conductor del equipo. El combinado cafetero jugará por fecha FIFA bajo la conducción técnica de Arturo Reyes, DT de la sub 20. Sus 24 jugadores convocados entrenan en Fort Lauderdale de cara a los amistosos con Venezuela y Argentina. Pero el tema es a futuro. ¿Qué pasará con Colombia? ¿Quién agarrará? No es sencillo venir detrás de Pekerman que había instaurado una forma, un estilo de conducción serio que fue acompañado por buenos resultados. Para colmo Bolillo Gómez, siempre candidato, se fue a Ecuador.

Chile: Reinaldo Rueda, nuevo proceso

Reinaldo Rueda

En enero la Federación chilena contrató a Reinaldo Rueda, un técnico estudioso y con experiencia. A modo de ejemplo clasificó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010 y a Ecuador al evento de Brasil 2014. Su única deuda fue con Colombia a la que no pudo clasificar al Mundial de Alemania 2006. A nivel de clubes ganó la Copa Libertadores de 2016 con Atlético Nacional, la Recopa Sudamericana y tres títulos consecutivos en Colombia entre 2016 y 2017. Había firmado contrato con Flamengo y obtuvo el vicecampeonato de la Copa Brasil y disputó la final de la Sudamericana, hasta que se fue a Chile.

Ecuador: Hernán Darío Gómez: nuevo proceso

Ecuador recurrió a un viejo conocido como el Bolillo Hernán Darío Gómez. El colombiano ya estuvo al frente de la selección ecuatoriana, a la que clasificó al Mundial de Corea y Japón 2002 en una era recordada por el sentimiento nacionalista que impuso entre sus dirigidos a los que llevaba a concentrar a un cuartel y los hacía despertar al toque del clarinete para cantar el himno. Gómez llevó a Colombia a la Copa del Mundo de Francia 1998, dirigió a la selección ecuatoriana entre 1999 y 2004, logrando la hazaña de clasificarla a Corea del Sur y Japón-2002. Juegan ahora un amistoso con Jamaica.

Paraguay: Juan Carlos Osorio, nuevo proceso

Paraguay cambia su estilo. La confirmación de Juan Carlos Osorio como su nuevo entrenador hace pensar que pasará del tradicional juego de garra al buen fútbol. Luego de muchas especulaciones, la APF confirmó al colombiano Juan Carlos Osorio como nuevo entrenador de la selección paraguaya de fútbol. El acuerdo es hasta la finalización de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Osorio viene de una salida muy criticada en México. El citado profesional ha dirigido con anterioridad a Millonarios de Colombia, Chicago Fire, New York Red Bulls de la MLS, Once Caldas, Atlético Nacional y São Paulo.

Perú: Ricardo Gareca, continúa

Luego de algunas dudas, idas y vueltas, finalmente la Federación Peruana apostó por la continuidad de Ricardo Gareca. El entrenador argentino fue el encargado de terminar con tantos años de oscuridad de la selección a la que devolvió a un Mundial. Gareca implantó su estilo de conducción. Armó un grupo y apostó a una renovación asumiendo riesgos. Hoy cuenta con una base armada que le permitirá afrontar la Copa América del año próximo en Brasil y las futuras Eliminatorias para Catar 2022. Perú jugará en esta fecha FIFA ante un rival de respeto como Holanda.

Uruguay: Fabián Coito, interino

En la Asociación Uruguaya de Fútbol la historia pasa por definir aspectos relacionados a la constitución del nuevo estatuto y la elección de las nuevas autoridades que gobernarán el fútbol. Antes de la intervención de la FIFA estaban encaminadas las gestiones para la renovación del contrato de Óscar Tabárez. Pero el tema quedó sin efecto y el entrenador espera una definición para poder continuar con su tarea. Por lo pronto no viajó a dirigir el amistoso del viernes con México debido a que no tiene contrato. Su lugar es ocupado interinamente por el DT de la sub 20, Fabián Coito.

Venezuela: Rafael Dudamel, continúa

Sigue adelante con el proceso de Rafael Dudamel, un entrenador que confirmó todo lo bueno realizado por sus antecesores en el Mundial sub 20 de 2017. De cara a la nueva era el técnico arranca con optimismo. El sueño sigue siendo el mismo: jugar su primera Copa del Mundo. Dudamel, a poco de jugar contra Colombia, escribió en su Twitter: “Es más importante aumentar tu espíritu que recortar tus sueños... Llega una nueva fecha FIFA y con ella la oportunidad de seguir creciendo. Instalados ya para afrontar el partido vs Colombia... Con la ilusión del primer día! Catar 2022 OBJETIVO DE TODOS”.