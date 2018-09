Qué piensa Bordaberry sobre el futuro de Tabárez, Tenfield y los clubes que se oponen al nuevo estatuto

Por Pablo Benítez e Ignacio Chans

Estaba en plena comisión de rendición de cuentas cuando le ofrecieron llegar a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para presidir el comité de regularización que FIFA decretó la semana pasada ante el caos electoral generado en la sede de la calle Guayabos. Se mudó de casa a apartamento el lunes, justo el día en que aceptó el cargo. El senador Pedro Bordaberry ya maneja los destinos del fútbol uruguayo y mientras se dispone a trazar el plan de aprobación del nuevo estatuto de la AUF adelantó las decisiones que piensa tomar, incluida la renovación de Óscar Tabárez como entrenador de la selección.

¿Se dieron las condiciones que pretendía para asumir?

Había tres cosas que me parecían fundamentales. Una saber cuál era el trabajo y el objetivo. Hablamos de lo que pasó para atrás no es un problema mío, no vine a hablar de ayer sino a construir el mañana. Lo segundo ver con quién venía y en ese sentido con Andrés Scotti y con Armando Castaingdebat vamos a jugar a Brasil de visitantes con juez brasileño. Lo tercero era tener respaldo de FIFA y Conmebol para la asesoría y la espalda necesaria. Se cumplieron y por eso estamos acá.

¿Se puede sumar algún integrante más?

Sí. FIFA buscaba cinco, pero con tres les dijimos que ya podíamos empezar a trabajar. No busquemos el cuarto y el quinto de apuro, veamos cuál es el perfil que precisamos.

¿Quién lo contactó fue Diego Lugano?

Lugano no me habló, pero tengo entendido que le propuso mi nombre a algunas personas. No lo conocía. Primero fueron los jugadores que propusieron mi nombre, luego dirigentes. En Conmebol hay un asesor con el que trabajé hace 20 años.

¿Sebastián Bauzá fue el exdirigente que lo propuso?

No, con Sebastián tengo conocimiento de hace mucho tiempo y lo llamé cuando sonaba su nombre, porque si estaba él yo iba como segundo porque no tengo problema con esas cosas, pero me dijo que no agarraba.

¿Tiene relación con Alejandro Domínguez?

Con Alejandro Domínguez nunca tuve vínculo pero sí con gente que trabajan como asesores de Conmebol. Una amiga me llamó para decirme que la habían contactado para consultarla por mi nombre.

¿Por qué considera que acudieron a hombres de la política más allá de que usted está en retirada de la misma?

Hay una relación histórica entre la política y la AUF. Pero en realidad cuando llegaron a mí no fue porque fueran a buscar un político. Si ves mi Linkedin cambié mi perfil y lo encaré hacia la actividad privada. Trabajé 20 años en la actividad privada y 20 años en la pública, una parte en el Ejecutivo y otra en el Parlamento. Después alguien les dijo: ‘¡Eh, pero es del Partido Colorado!’. Entonces de FIFA buscaron un equilibrio.

Miguel Sejas.

Miguel estuvo en el Senado de secretario, entonces FIFA buscó gente de otros partidos, pero no fue que FIFA buscó políticos. Yo para asumir no le pedí permiso al Partido Colorado.

¿Cómo ve la postura del Frente Amplio de no querer que representantes en el comité?

Legítimo.

¿Qué relación tendrá con el Ministerio del Interior con el que ha tenido choques duros?

El Ministerio del Interior es del Uruguay, no del Frente Amplio y los que están al frente lo saben. Hay que conversar. Distinguirán que un senador hace su rol de oposición en el Parlamento, pero un presidente de la AUF tiene otras cosas que hacer. Creo que somos maduros para verlo.

¿Lideraría ante el Ministerio el reclamo de los clubes de bajar los costos de seguridad?

Siempre se puede mejorar. No puede ser que haya partidos que den el déficit que dan. Ahí hay que ver qué pasa en el interior, muchos clubes van a jugar ahí porque los costos son más bajos, ¿por qué no pueden ser más bajos acá también? Debiéramos atacarlo. No se trata de pedir que cobren menos, pero tal vez se pida una adecuación a las situaciones.

Incluso tienen tribuna compartida.

Sí y eso es algo que hay trabajar. Pero la hinchada de Wanderers es muy particular. Los riesgos de vida que corremos es que algún veterano le dé un infarto, no mucho más que eso (risas).

¿Se va a meter con temas de gestión mientras dure la elaboración del nuevo estatuto?

Ya me metí. Los torneos deben seguir, los funcionarios siguen trabajando y las cuentas hay que pagarlas. La primera decisión que tomamos es la del llamado público del amistoso con México que lamentablemente se hizo con poco tiempo. Por eso apenas se firme el partido con Corea ya se hará el llamado porque el posible comprador tiene que cambiar programación, conseguir auspiciantes y comprar el satélite. Una semana es poco tiempo y hay que dar al menos un mes.

¿Cómo ve la imagen de la AUF con todos los escándalos que la han sacudido en los últimos tiempos en la faz dirigencial mientras conviven un proceso de selecciones exitoso con un fútbol local empobrecido?

Eso es lo que se llama riesgo reputacional. Por suerte el éxito del proceso de selecciones ha sido tan grande que en el imaginario se separa ese trabajo del resto de la Asociación, pero esperemos que eso se termine y se pueda reconstruir hacia adelante. Como pasó en la FIFA y en la propia Conmebol que hoy licita todo.

Esta es una intervención sui generis: hay una vida administrativa ordenada de la AUF, un proceso de selecciones que anda bien pero por otro lado hay un gran caos a nivel de clubes.

Acá se habla de normalización de los estatutos. No es que el estatuto que está vigente en la AUF no sea normal, es que quedó obsoleto. Somos una comisión normalizadora respecto del estatuto, pero mientras pasa eso hay que atender cuestiones administrativas y también tomar decisiones.

¿Hay que renovar el contrato Tabárez pronto?

Ahí Andrés tiene una opinión que voy a escuchar mucho. Está convencido de que hay que renovarle. Como la mayoría de los uruguayos estamos convencidos de que el proceso de Tabárez ha sido exitoso. Podrás discutir cuando arma el cuadro porque es la pasión del fútbol, pero los proyectos no se miden por un resultado y que es algo muy bien hecho. Ese proyecto necesita continuidad.

Entonces es algo a definir ya.

Y sí. Después de México se vienen Japón y Corea. Luego Francia. La China Cup. La Copa América y las Eliminatorias. ¿Qué hacemos que no estamos entrenando?

¿Va a consultarlo a los clubes?

Voy a necesitar feedback de los presidentes para ver cuál es su feeling. De todos modos ya pedí un informe jurídico y es competencia del ejecutivo cerrar el acuerdo con un DT. La Asamblea sí debe aprobar el presupuesto de selecciones, pero no los contratos de entrenadores. ¿Hay alguien en Uruguay que no quiere que Tabárez sea el entrenador?

Muchos dicen que se destina mucho dinero a las selecciones y poco a los clubes, lo que es una forma directa de decir que no quieren a Tabárez al quitarle recursos.

Es el vaso medio lleno. ¿Hoy tiene un costo importante? Si. ¿Generamos más que antes? Si. Estamos mal acostumbrados: vamos a todos los mundiales. Voy a ver cuál es la postura de los clubes respecto al estatuto porque tal vez se resuelve rápido y no es un tema que debamos abordar nosotros.

¿No ve una mayoría de los clubes cerrada al nuevo estatuto?

Con el contenido del estatuto había un consenso importante. creo que se mezcló lo electoral con la aprobación del estatuto. Es como proponer una reforma constitucional del sistema electoral a 10 meses de las internas. Eso hace sospechar de que lo quieren hacer para tomar ventajas.

¿Qué versión del estatuto se votará? ¿La última que se negoció o una en que los jugadores tengan voto en el Congreso?

Vamos a escuchar a todos los clubes y a todos los grupos de interés. Hay que trabajar sobre intereses pero no sobre las personas. Es lógico y humano de que todos tengan un interés: el del que no quiere perder poder y el del que se quiere sumar.

La intención de los jugadores es tener representación y más peso en las decisiones.

Me parece bien, son cosas que vamos a poner sobre la mesa. La elección debe estar fuera de todo conflicto de interés. Todo debe licitarse.

¿Qué conflicto de intereses deben eliminarse?

Por ejemplo si tenés un contrato con la AUF y a su vez estás participando en la Asamblea que elige a sus autoridades. O sos proveedor de la AUF o sos participante de la toma de decisiones. Las dos cosas no.

¿Cómo piensa acercarse a los clubes para conocer sus ideas?

Charlar con cada presidente, para escucharlos. Todos los perfiles son distintos. Primero escuchar y luego dialogar para encapsular las diferencias. Como decía San Francisco de Asís: empezá a hacer lo necesario y después empezá a hacer lo posible que vas a lograr lo imposible. Todo eso es un proceso para seguir.

¿Qué plazos se marca para aprobar el estatuto?

Si nos podemos ir antes mejor, pero tampoco podemos decir que lo queremos sacar en un mes porque te a presionás. Es difícil que de antemano estén todos de acuerdo, pero es una buena posibilidad de modernizar el estatuto que lleva a una democratización y participación de los actores. Vamos a tener que sentarnos para compaginar esos intereses.



¿Y si los clubes no lo quieren se lo pueden imponer?

No, necesitás que lo aprueben para luego llevarlos al Ministerio de Educación y Cultura. El problema es que de no aprobarlo el riesgo es no ser más parte de FIFA y quedar fuera de las competencias internacionales y que se cancelen los pases. Todos saben que el estatuto se va a tener que aprobar y ahora no hay presión.

¿Cree que lo van a dejar para último momento?

Se va hacer el Mundial sub 17 femenino ¿y a las delegaciones las va a recibir el presidente de la comisión normalizadora y no el de la AUF? Hagamos un esfuerzo por el bien de Uruguay. Prefiero estar en la tribuna aplaudiendo. Después viene el partido con Francia: París, Deschamps, campeón del mundo, ¿y va el presidente de la comisión normalizadora y no el de la AUF? No jodamos.

¿Qué rol juega Tenfield?

Tenfield es un proveedor como lo es La Española, ANTEL, Samsung, Tienda Inglesa y Coca Cola. Todos tienen contratos, y si están vigentes hay que respetarlos.

Pero también tiene un peso político que los jugadores quieren limitar.

Lo tendrá, pero no me voy a meter en eso. Conmigo no lo tienen, yo soy independiente. Hay que separar los conflictos de interés por eso hay que tener normas claras.

En este caso es difícil comprobar ese conflicto de interés: Tenfield no vota en la Asamblea de Clubes pero siempre tiene cinco o seis clubes que votan a favor de sus intereses.

Ahí donde entra el estudio de normas de conflictos de intereses que debiera contemplar el estatuto.

Por ejemplo, ¿cómo?

Esas normas deben contemplarse en los contratos que suscriben los clubes y si hay alguien que no obedece está violando el contrato. Veremos si se puede probar o no. Hay que prevenir ese tipo de conductas.

La solución de los jugadores es ampliar la representación la asamblea y licitar la venta de activos.

Ese es el camino, pero también tener en el estatuto normas de prevención de conflicto de intereses.

¿Y la posibilidad de revisar contratos firmados por AUF que reclaman los jugadores?

Cuando hablé con Conmebol pedí apoyo en muchas cosas y esa fue una. Está latente, se llama auditoría de procesos y de contratos. Se revisan para ver cómo proceder el día de mañana de la forma más favorable.

¿Con qué se iría conforme de esta comisión?

Elaborando el nuevo estatuto y llamando a elecciones para que rápidamente haya autoridades que no sean las designadas por FIFA y Conmebol. Puedo sentar las bases para modernizar y profesionalizar la AUF además de tomar las decisiones que se tengan que tomar.

¿Su cargo será remunerado?

Es otro motivo para hacerlo rápido. Si voy a estar seis meses acá trabajando y renunciando a trabajos personales, tendré que llamar a FIFA y Conmebol. Ya se los dije.

El proyecto de Superliga



¿Los grandes le plantearon la idea de una Superliga, que implica cierta independencia de la AUF?

En realidad cuando hacés un torneo de ese tipo lo tenés que hacer de acuerdo a los estatutos de FIFA. El presidente de Nacional me dijo que estaban hablando con el de Peñarol para hacerlo. No sé si nos darán los tiempos y el estatuto no te puede prohibir hacerlo porque requiere un estudio financiero importante, pero tienen que estar dentro de la AUF y sus estatutos para ser posible. Estoy dispuesto a dialogar y conversarlo pero creo que proyectos de esa clase deben pasar por un estudio de viabilidad financiera y económica importantes.

Los clubes quieren independizarse de la AUF en cuanto al manejo de sus recursos.

Ojo, es como cuando sos joven y te vas de la casa de tus padres. Está bárbaro, me independizo y me voy a vivir solo: ‘che vieja, te llevo la ropa a lavar; ¿me hacés unas milangas?’ Hay que estudiarla bien para ver si te da para irte a vivir solo.

¿Ya tienen en la cabeza negociar la venta de derechos de las próximas Eliminatorias?

Tenemos 48 horas acá y eso está más alejado en el tiempo. Pero me parece que la AUF necesita reforzar algunas áreas. Debería tener una gerencia comercial porque la gerente general acá es también gerente comercial y financiera. Lo financiero acá tiene un valor importante. Son dos áreas a reforzarse. Ojo, la previsión de fondos y proyección económica es muy buena. Pero acá la AUF paga los partidos que dan déficit, le pasa la cuenta a los clubes el 30 y luego el 15 estos tienen que pagar sino no pueden jugar. Esta es una de las principales empresas del país. Siento que el presidente de la AUF debe ser como el CEO de una corporación porque redundaría en una mayor generación de recursos.

Ese manejo como empresa privada que acá está mal visto pero que en otras partes del mundo es normal el presidente rentado.

Es lo que está pasando en FIFA y Conmebol. Parece ser mejor, porque se manejan millones de dólares. Esto es demasiado grande. Me gustaría irme con eso encaminado como para que el que venga atrás pueda tomar las decisiones.