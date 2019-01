El MEF completó emisión de bono a 2031 con canje por US$ 400 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó hoy cómo distribuyó la recompra de los bonos globales en dólares a 2022, 2024 y 2027 que lanzó este martes, junto a la emisión de un bolo global en dólares con vencimiento en 2031.

Las autoridades optaron por aceptar US$ 158,6 millones del bono a 2024 que paga un cupón de 4,5% anual y otros US$ 227,9 millones del papel con vencimiento en 2027 (4,375%) . Las autoridades podían utilizar hasta US$ 400 millones para recomprar deuda, opción que tomaron. La diferencia entre el valor de recompra (US$ 386,5 millones) y el monto (US$ 400 millones) obedece a la cotización nominal de mercado que tenían esos bonos al momento de la operación. La autoridades no aceptaron las propuestas de canje para el bono con vencimiento en 2022, pese que se recibieron propuestas de canje por US$ 48,8 millones.

Así, el nuevo bono en dólares a 2031 quedó conformado por US$ 1.250 millones. Las autoridades habían informado este martes que tomarán US$ 850 millones para pagar vencimiento de deuda de este año.

La emisión del un nuevo bono global con vencimiento final 2031 será amortizable en tres pagos anuales en 2029, 2030 y 2031 (vida promedio 11 años). El bono se emitió con un rendimiento 4,465% anual, con un cupón de 4,375%. El diferencial de retorno sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos (spread) fue de 175 puntos básicos (1,75%). El bono de referencia de EEUU a 10 años paga un rendimiento anual de 2,71%. La demanda por ese papel quintuplicó el monto ofertado y llegó a US$ 6.200 millones.

El libro de órdenes estuvo compuesto por más de 240 cuentas, con presencia de las mayores cuentas enfocadas en mercados emergentes de alta calificación crediticia. Entre los inversores, se destacan cuentas de Chile, Perú, Finlandia, así como agencias del gobierno de Kuwait y Corea.

“A pesar del actual contexto de volatilidad global y regional, la demanda de los inversores superó ampliamente el monto ofrecido. Por primera vez, Uruguay fue el primero, entre todos los soberanos latinoamericanos, en salir al mercado internacional al empezar el año”, destacó el Ministerio de Economía (MEF) en un comunicado.

Objetivos de la operación

Según el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, el objetivo de esta operación fue el de consolidar la política de prefinanciamiento del Gobierno Central, “fortaleciendo el nivel actual de liquidez mediante la obtención de fondos a tasa fija en un contexto de tasas de interés aún bajas en términos históricos, y que se prevén sigan subiendo”.

Asimismo, se procuró extender la madurez promedio de la deuda recomprando instrumentos con vencimiento en los próximos años, con el objetivo de disminuir el riesgo de refinanciamiento. Por último, se apuntó a crear un nuevo punto de referencia a 10 años en “la curva de rendimiento de bonos en dólares y reciclando emisiones previas de menor plazo residual, lo que permite darle mayor liquidez al nuevo bono y potenciar el atractivo de dicho instrumento para los inversores”.

“Esta nueva emisión confirma una vez más la confianza que los inversores, tanto locales como internacionales, tienen en la robustez institucional y los fundamentos macroeconómicos del Uruguay”, rescató el MEF.