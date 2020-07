El miedo de los más chicos al coronavirus

La nueva serie web documental Charlando en Cuarentena busca reflexionar a través del testimonio de niños, niñas y adolescentes de todo el país sobre la situación actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

En el último capítulo del ciclo Charlando en Cuarentena denominado "El miedo al coronavirus" los niños y adolescentes explicaron qué sentimientos tuvieron cuando se enteraron de la llegada del coronavirus al Uruguay, cuáles fueron los miedos principales y cómo lograron controlar ese sentimiento. "Siempre estoy teniendo un sentimiento extraño cuando estoy hablando de eso. (...) me da miedo cada 20 minutos" confesó Sara, de Montevideo. Julia, de Montevideo también dijo que se sintió aterrada y pensó "andá a saber si me lo agarro".

Por otro lado, la preocupación que manifestaron algunos giró en torno a la economía, a las personas mayores de edad y hasta incluso, la falta de responsabilidad para con el tema. "A mi me dan miedo mis abuelos y hasta qué punto podemos llegar con esto. Hay países que dejan morir gente" dijo Lorenzo, de San José. Asimismo, Unay, de Rocha, afirmó "Me da lástima que la gente no pueda entender que esto es fuerte, no es una mentira. Fijate que yo tengo nueve años, un niñito de nueve años, sabe que estoy es fuerte y un adulto de 25 -me re pasa- y dice 'ah esto es mentira'".

La propuesta está vinculada con el ciclo Charlando Bajito, emitido en TNU.