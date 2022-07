El mundo está pendiente a la decisión que tomará Luis Suárez

La factible incorporación de Luis Suárez a Nacional tiene repercusión en todo el mundo. Los medios de prensa destacaron este viernes sobre la movida de los hinchas de Nacional, que concurrieron el jueves al Gran Parque Central con caretas y carteles de #SuarezaNacional.

El diario The Sun de Inglaterra señala el "regreso a casa" del goleador, que "está a punto de ser transferido a su primer club, mientras los fanáticos celebran su regreso con máscaras del delantero"

The Sun

En España, el diario Marca entrevistó al presidente tricolor José Fuentes, quien dijo: "Estamos cerca de traer a Luis Suárez a Nacional".

José Fuentes con la camiseta de Nacional

El diario Olé, de Argentina, indicó: "Suárez, a un paso de Nacional. El Pistolero le habría dado el sí al Bolso; regresaría a Uruguay para prepararse de cara al Mundial de Qatar. ¡Bombazo!".

En Italia también destacan a los hinchas con las máscaras: "Los fanáticos de Nacional están ansiosos por traer a Luis Suárez de regreso a Uruguay", informan.

Publicación en Italia

El sitio Globoesporte, de Brasil, también se hizo eco de la noticia: "Nacional se reúne con Luis Suárez y el presidente muestra confianza en la contratación". indica la información.

Este viernes, el presidente Fuentes de regreso a Montevideo tras reunirse con el Pistolero, dijo que aún no tenía ninguna confirmación del jugador: "La verdad es lo que estoy diciendo. A mí sinceramente me molesta a veces estas cosas, cuando tanta gente puso todo para que esto saliera, y me refiero a toda la hinchada de Nacional y demás, dar la información que no está confirmada por querer dar una primicia, a veces daña la negociación o las conversaciones”, comentó.