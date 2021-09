El nuevo complejo de entrenamiento del Leicester City vale US$ 137 millones

Leicester City estrenó en diciembre de 2020 una parte de su nuevo campo de entrenamiento para la Primera División, pero desde ahora la segunda ciudad deportiva más cara del mundo está abierta en toda su funcionalidad.

El campo del Leicester cuenta con siete edificios, donde está el gimnasio central, 30 habitaciones para la concentración de jugadores y cuerpo técnico y 200 televisores distribuidos en los centros de entrenamientos, habitaciones y áreas recreativas.

Además, la nueva localidad cuenta con 21 superficies de juego, incluyendo 14 canchas de tamaño completo y dos mini estadios para usar en partidos de las juveniles o el equipo femenino, con una tribuna de 499 asientos para el público y medios de comunicación.

Las ventajas de las buenas instalaciones

Los US$ 137 millones que gastó Leicester son el resultado de la explosión que ha tenido el club en el mundo del fútbol en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que fue en 2014 cuando ascendió a la Premier League, para ganarla en 2016.

El centro de sanidad del Leicester City

Con este nuevo campo los zorros aumentaron exponencialmente el poder de reclutamiento que tenían ya que a pesar de no poder pagar US$ 50 millones, US$ 60 millones o más por un jugador, estas instalaciones servirán como incentivo para que jugadores jóvenes quieran defender a Leicester y puedan mejorar.

Una vez atraído el joven talento, no habrá excusas para desarrollarlo de forma óptima. Tienen todo. Hay que mirar de reojo a los jugadores que debuten en el Leicester de ahora en más.

Top seis campos de entrenamiento

Estas nuevas instalaciones del Leicester lo distinguen como el segundo campo de entrenamiento más caro del mundo. Estos son los seis más costosos.

6. Manchester United U$S 73,3 millones (expansión del viejo edificio)

5. Bayern Múnich U$S 77 millones

4. FC Barcelona U$S 85 millones

3. Real Madrid U$S 110 millones

2. Leicester U$S 137 millones

1. Manchester City U$S 278 millones

La ciudad deportiva de Manchester City, ubicada en lo que solía ser una planta química con el suelo violeta ahora es absolutamente verde. Fue construida en el 2014 y cuenta 16 canchas, incluyendo una cerrada de tamaño completo de pasto sintético y tiene un auditorio para 56 personas donde el cuerpo técnico puede hacer reuniones con los jugadores y ver videos de sus partidos o entrenamientos.

Al igual que el campo del Leicester, el City también cuenta con un estadio donde juegan las formativas y el fútbol femenino. Solo que este puede soportar hasta 7.000 personas.

En este estadio de 7000 espectadores juegan las formativas del Manchester City

Además de tener diferentes tipos de canchas para aclimatarse a posibles escenarios en sus partidos de visitantes, el complejo cuenta un centro médico de primer nivel. Allí se destaca una cámara hipóxica para entrenar en altura o en temperaturas extremas, una caminadora acuática y un área de crío e hidroterapia para los lesionados.

En una entrevista, Pep Guardiola, definió al secreto de su éxito, desde el talento de sus jugadores, una idea de juego arraigada en un club y un club top que apoye y aporte al desarrollo de sus jugadores. En Manchester, sin dudas encontró eso.

Las inversiones uruguayas

Al observar a los clubes ingleses y las cifras que inverten en infraestructura son astronómicas, y están completamente fuera del alcance del mercado uruguayo. Sin embargo, algo es claro: el desarrollo de la infraestructura en los clubes es fundamental para su crecimiento y la captación de talento joven.

Fue por esto mismo que el grupo City financió las obras de la ciudad deportiva de City Torque donde cuentan con cinco canchas de fútbol (una de ellas de pasto sintético), sala de musculación, centro médico y oficinas para los entrenadores. No cumple con el mismo nivel que el campo de entrenamiento en Manchester pero no les falta nada y eso, en Uruguay, es un lujo.

Por su parte, Nacional construyó a finales del 2020, una ciudad deportiva propia. Con una inversión de U$S 650.000, los tricolores dieron el primer paso de lo que llaman la "Misión Walter Ferreira". Con este dinero se creó un gimnasio de última tecnología, convirtiéndose en uno de los mejores centros de entrenamiento de alto rendimiento de Sudamérica. Las siguientes dos fases serán para remodelar la concentración, vestuarios, sanidad y utilería, para finalizar con un nuevo estacionamiento. Todo ese trabajo está en proceso.

Además de la ciudad deportiva Nacional también inauguró en 2017 una cancha de césped sintético llamada Luis Suárez con la que se llegó a un total de 8 canchas en el complejo tricolor.

El gimnasio de la ciudad deportiva de los céspedes es uno de los 10 mejores gimnasios de Sudamérica

Por otro lado, Peñarol un club que no hizo grandes inversiones en su infraestructura (el plantel principal continúa entrenando en una cancha y media en Los Aromos) pero si se convirtió en una prioridad crear un centro de entrenamiento propio.

Desde que la directiva de Ignacio Ruglio tomó el control de los aurinegros Jorge Nirenberg declaró que habían tres proyectos importantes: dos sociales (mejoras en los accesos del Estadio y el Palacio Peñarol) y uno deportivo: la Ciudad Deportiva.

Como dijo Nirenberg, "son proyectos que llevan tiempo", e incluso desde el comienzo de construcción Torque tuvo que esperar siete meses para su campo de entrenamiento, mientras que Nacional lo hizo en nueve meses, con aportes de dinero que llegaron de FIFA y Conmebol. Sin embargo, aunque no se haya construido todavía, es una buena señal para el fútbol uruguayo que cada vez más los intereses de los clubes se enfoquen en el crecimiento y mejora de la infraestructura deportiva.