El nuevo negocio fraudulento que acecha a usuarios de Instagram: inhabilitar cuentas bajo demanda

Instagram se ha convertido en el escenario de una serie de ataques bajo demanda por los que, a cambio de un pago, se puede conseguir la inhabilitación de las cuentas de usuarios determinados.

Un nuevo tipo de estafa acecha a los usuarios de Instagram. Desde foros clandestinos se publicitan los trabajos para inhabilitar cuentas particulares de la red social, un negocio que muchas veces está vinculado con el proceso contrario: la restauración de cuentas que han sido inhabilitadas por la propia plataforma.

Los servicios a demanda para inhabilitar cuentas aprovechan los sistemas de protección de Instagram, como informan en Motherboard. Una vez contratada la acción, el estafador puede crearse una cuenta en la plataforma y una vez es verificada, modificar la información de perfil y la imagen para suplantar con ella la identidad de la víctima. Con denunciar a esta última por suplantación es suficiente para sacarla de la red social.

Otro método es la denuncia fraudulenta que activa el protocolo de la política de suicidios o autolesiones de la plataforma. En Internet pueden encontrarse scripts para realizar denuncias masivas de cuentas de forma automatizada, como ha denunciado una de las víctimas.

Las ofertas de servicios para inhabilitar cuentas tienen precios accesibles. Según Motherboard, uno de los anuncios consultados cobra entre US$ 5 y US$ 30, según la cantidad de seguidores que tenga, mientras que otro cobra US$ 60 por cada cuenta eliminada.

En la otra cara se encuentran los servicios que ofrecen el proceso contrario: restaurar una cuenta eliminada por Instagram. De hecho, y según una de las víctimas, ambos negocios están vinculados: por ser el blanco de una inhabilitación fraudulenta, el usuario puede recibir un mensaje que ofrece recuperarla a cambio de un precio que suele ser de entre US$ 3.500 y US$ 4000.

Instagram ha asegurado al medio citado que está investigando este tipo de actividad, así como los foros donde se ofrecen estos servicios.

Europa Press