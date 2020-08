El otro proyecto de selecciones: a tres meses del Sudamericano femenino sub 17, Uruguay no tiene técnico ni arrancó a practicar

Conmebol aplazó este martes por tercera la vez la fecha de realización del cuadrangular final del Sudamericano sub 20 femenino cuya fase de grupos se disputó en las ciudades argentinas de San Juan y La Punta, y al mismo tiempo corrió las fechas del torneo sub 17 a disputarse en Uruguay.

Por su parte, Uruguay sigue buscando entrenador para la sub 17, que desde hace más de un mes, el 6 de julio, no tiene técnico tras la renuncia de Santiago Ostolaza, el plantel aún no comenzó a entrenar y las jugadoras no fueron convocadas, por lo que se cortó el ciclo de preparación, más allá de la suspensión obligada de la pandemia de covid-19.

Conmebol aplazó otra vez el sub 20

El sub 20 se completará en Argentina del 16 al 22 de noviembre. La fase inicial se llevó a cabo del 4 al 14 de marzo y Uruguay se clasificó en la segunda posición del grupo B con nueve unidades avanzando al cuadrangular final.

Las dirigidas por Ariel Longo le ganaron a Chile el 7 de marzo en el estadio Juan Gilberto Funes de La Punta por 3 a 2 con goles de Karen Olivera, Belén Aquino y Esperanza Pizzarro. Dos días más tarde superaron a Paraguay 4 a 2 con un tanto de Karol Bermúdez y hat-trick de Pizarro. El 12 de marzo cayeron 6 a 0 contra Brasil pero el 14 de marzo se desquitaron con Perú goleando 6-0 para clasificar junto a Brasil al cuadrangular final. Los goles de esa contienda fueron obra de Pizarro que otra vez volvió a marcar de a tres, dos de Karol Bermúdez y uno de Wendy Caballero.

Pizarro finalizó la fase de grupos como goleadora del torneo con siete tantos.

El 14 de marzo, ante el avance de la pandemia de coronavirus, Conmebol suspendió el torneo. Las uruguayas retornaron con la intención de entrenar la semana siguiente pero las prácticas fueron suspendidas.

El ente presidido por Alejandro Domínguez fijó en primera instancia para julio el desenlace del cuadrangular final pero luego se vio obligado a postergarlo a octubre. Este martes, finalmente, fijaron la fecha del 16 al 22 de noviembre.

Recién el 27 de julio, Longo pudo hacer una primera citación para retomar los entrenamientos. Desde entonces, las juveniles trabajan para sellar lo que será su mejor actuación histórica en el certamen que se disputa desde 2004. Junto a Brasil, Venezuela y Colombia -estas dos clasificadas en el grupo A dejando por el camino al anfitrión Argentina- pelearán por dos cupos para el Mundial de Costa Rica que se disputará del 20 de enero al 6 de febrero de 2021. Las celestes nunca en su historia se clasificaron a un Mundial en esta categoría.

@AUFFemenino

El equipo entrena bajo las órdenes de Longo tres veces por semana en el Complejo Celeste. Para el cuadrangular final se debe presentar el mismo plantel de 22 jugadoras que disputaron la fase de grupos.

Plantel de Uruguay

Goleras: Brisa Da Silva (Nacional), Josefina Villanueva (Nacional) y Jennifer Sosa (New York City, Estados Unidos)

Defensas: Daniela Olivera (Nacional), Maytel Costa (Nacional), Shirley Mederos (Peñarol), Antonella Ferradans (Nacional), Lorena Yaque (Rampla Juniors de Durazno), Sofía Ramondegui (Palmirense de Colonia) y Alexia Da Silva (Peñarol).

Volantes: Juliana Viera (Liverpool), Karol Bermúdez (Liverpool), Deyna Morales (Rentistas de San Jacinto), Sasha Larrea (Peñarol), Valentina Morales (Murcia de España), Pilar González (Fénix de Canelones), Solange Lemos (Atenas de San Carlos) y Martina Terra (Liverpool).

Delanteras: Rocío Martínez (Atenas de San Carlos), Esperanza Pizarro (Nacional), Belén Aquino (Peñarol) y Wendy Caraballo (Arachanas de Melo).

Sub 17 en Uruguay

Las fechas elegidas por Conmebol para el sub 17 van del 30 de noviembre al 19 de diciembre en sedes que aún no fueron confirmadas por Uruguay que en 2018 organizó el Mundial femenino sub 17 en Maldonado, Colonia y Montevideo con final en el estadio Charrúa.

Este torneo estaba inicialmente previsto a disputarse en Uruguay del 15 de abril al 3 de mayo.

Gustavo Zamora

El 6 de julio, Uruguay se quedó sin entrenador luego de que Santiago Ostolaza presentara su renuncia. Un mes y cinco días más tarde aún no se designó sustituto, ni se realizó convocatoria de jugadores y no comenzaron los entrenamientos. Para el arranque del torneo faltan tres meses y 19 días.

Desde el alejamiento de Ostolaza, la AUF busca entrenador, pero aún no anunció la contratación del nuevo DT.

Lejos del plan que la AUF tiene para sus selecciones masculinas, que encabeza Óscar Washington Tabárez, la categoría más chica del fútbol femenino no tiene entrenador.

En esta categoría, Uruguay fue vicecampeón en Bolivia 2012 clasificando por primera vez en su historia a un Mundial, Azerbaiyán 2012. También fue tercero en Argentina 2018 aunque en esa ocasión ya estaba clasificado como organizador al Mundial que se disputó ese mismo año.

Este Sudamericano repartirá tres plazas para el Mundial a disputarse en India del 17 de febrero al 7 de marzo de 2021.