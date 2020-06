Expansión de fútbol femenino toma un rol protagónico en la AUF: vuelve en setiembre

El campeonato uruguayo de fútbol femenino, que en 2020 cumple sus bodas de plata, iba a comenzar el 26 de marzo y la pandemia de coronavirus lo postergó todo. El sorteo del calendario estaba previsto para el jueves 19 de marzo, pero seis días antes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) resolvió la suspensión de las actividades por tiempo indeterminado.

Ahora, cuando todo regresa en una nueva normalidad, la intención de la Comisión de Fútbol Femenino que preside Valentina Prego es comenzar en setiembre con el torneo y un mes antes con los entrenamientos, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

El escaso margen de tiempo también cambia la forma de disputa del campeonato y la idea que se está analizando es organizar un torneo más corto, con un formato distinto al que tenían previsto y volver a la normalidad en 2021.

Este año la liga uruguaya de mayores está conformada por 25 equipos, 10 que juegan en Primera división y 15 en Segunda división. En un momento de 2019 pensaron en la formación de una tercera categoría (divisional C), pero fue descartada en consejo de liga porque para eso la Asociación quería que por lo menos hubiera 27 equipos inscriptos, para generar una competencia deportiva más pareja, dividida en tres niveles.

Si bien este año se mantiene la cantidad de equipos del anterior, hubo variaciones: Central Español, Miramar Misiones y Colón no van a participar, pero se sumaron otros clubes, como Parque del Plata y Villa Teresa.

La salida de Colón, uno de los equipos fuertes en la liga uruguaya y además el de mejor participación en la Copa Libertadores (fue cuarto en 2016) es una de las novedades de la actual temporada en Primera.

La ausencia se debe a que se encuentra en un proceso de reorganización interna. Pretende retornar con una mejor estructura, informaron a Referí.

A nivel de juveniles en el fútbol femenino existen las categorías sub 19, sub 16 y sub 14.

Durante las primeras semanas tras la suspensión de actividades estudiaron la situación, pero al ver que no cambiaba, todo quedó en suspenso, incluso la preparación para el Sudamericano de la selección sub 17 dirigida por Santiago Ostolaza y Stefanía Maggiolini. Además, en Argentina suspendieron también el Sudamericano sub 20, en el que la selección celeste que conducen Ariel Longo y Graciela Barboza había avanzado a la fase final.

Protocolo sanitario en proceso

Desde la AUF trabajan en la confección de un protocolo sanitario similar al del fútbol masculino profesional, pero adaptado a las posibilidades del femenino amateur. Participa el equipo médico que asesoró en la realización del protocolo que se presentó al Ministerio de Salud Pública y que permitió que los clubes de Primera división del profesionalismo empezaran con los hisopados a sus jugadores.

Proyectan comenzar la actividad después que los clubes profesionales (el gobierno estipuló la fecha del 15 de agosto, pero los clubes intentan reanudar el Apertura el 1° de ese mes), así existen más certezas y menos riesgos.

Estará presente la recomendación de hacer hisopados y se hará a los clubes que tomarán sus medidas, de acuerdo a las recomendaciones médicas y a las limitaciones que tienen en infraestructura y recursos humanos.

Además de los tests, el protocolo se basará en la dinámica que han tenido otras ligas amateurs para el retorno: el uso de los espacios, entrenamientos en pequeños grupos, manejo individual de la indumentaria, así como la hidratación y alimentación, precaución y desinfección de los materiales de entrenamiento y cuidado en el traslado de las jugadoras a los partidos.

Marketing y televisión

El fútbol femenino también trabaja junto al departamento de marketing de la Asociación en otros dos aspectos: un plan de esponsorización de la liga que genere ingresos genuinos que puedan financiar los costos operativos de la actividad, y un plan de visibilidad a través de AUFTV.

El primero ha tenido avances y es probable que el mes próximo se anuncie públicamente ya que hay marcas interesadas en apoyar la liga, y el segundo implica la televisación de partidos locales y de la selección en las plataformas de la Asociación.

La televisación de partidos se exploró el año pasado con los clásicos Nacional-Peñarol y fue un éxito, dijeron desde la AUF. De acuerdo a información que maneja la Asociación, hubo alta demanda a través de Facebook live, Youtube y la web de la AUF en vivo, más los que observaron en streaming.

Esto abrió la posibilidad para que en las próximas temporadas se puedan televisar varios encuentros del torneo.

Otra arista importante sobre la que trabajan es fortalecer el vínculo con la OFI. A nivel de juveniles hicieron una primera prueba en 2015 con un torneo integración sub 15, y a partir de 2017 anualmente en sub 16 con equipos de Montevideo e Interior. Esto se realiza con el apoyo de Conmebol.

Pensaban extender el proyecto en mayores en 2020, pero la situación actual lo impide.

El jueves 20 de setiembre de 1996 comenzó el primer campeonato metropolitano de futsal femenino organizado por la AUF. Unas semanas después se lanzó el fútbol 11. Desde entonces, lentamente creció el fútbol en esta rama, que en la última década se expandió y comienza a tener un rol protagónico en la Asociación.