La realidad del fútbol femenino: Yamila Badell busca trabajo antes de volver a jugar a España

Lleva cuatro temporadas jugando en el ascenso de España. Una en Málaga, dos en Tacón y la última en Racing. Pudo volver hace 20 días a Uruguay luego de que la temporada se diera por finalizada el 6 de mayo tras una última fecha disputada el 1° de marzo. Yamila Badell tiene 25 años, pertenece a una generación histórica del fútbol femenino uruguayo, ha abierto puertas en Europa para otras jugadoras y sin embargo ha visto como muchas otras se le cerraron en la cara.

Por esa razón sorprendió, o no tanto, cuando el sábado escribió en su cuenta de Twitter (@yamilabadell11, igual que su Instagram) : "En busca de algún trabajo mientras estoy por Uruguay... Si saben de algo, gracias".

Badell terminó su contrato con Racing Féminas, la sección femenina de Racing de Santander, y si bien tiene un preacuerdo de palabra para renovarlo y volver a la institución, eso recién se producirá a fines de agosto.

"Estoy en busca de eso porque desde que llegué no estoy haciendo nada y necesito un salario para poder sustentarme. No es que vuelvo de jugar en Europa y puedo estar todos estos meses sin sueldo porque hoy por hoy no tengo sustento", contó Badell a Referí.

La realidad del fútbol femenino al desnudo: "Lo que ganamos como jugadoras no se compara con lo que percibe ningún futbolista profesional masculino", reveló.

En España, Badell firmó un contrato con Racing que además de un salario le solventó los gastos de un apartamento. "Cada jugadora hace el contrato que puede o quiere con el club. En mi caso, yo me costeo la alimentación y todos los demás gastos que demandan los cuidados que necesita una jugadora profesional".

"Además, parte de lo que yo gano lo destino a mi familia porque es una forma de devolverles todo lo que me han dado en la vida y desde que decidí hacer mi camino en el fútbol", reveló la delantera que se formó en Playa Honda, que defendió a Colón y que se clasificó con Uruguay al Mundial sub 17 de Azerbaiyán 2012.

"Me encantaría poder aportar algo en lo futbolístico, poder brindarle mis experiencias vividas a chicas en algún club, pero no me cierro a nada, estoy en busca de percibir un salario y poder seguir el día a día, esperemos que en agosto firme un nuevo contrato y vuelva a España, pero mientras hay que vivir", indicó.

"Sé que estamos en un momento muy complicado a nivel país y mundial con mucha gente en el seguro de paro; no quiero percibir un dinero grande, sino que también quiero ocupar mi mente. Me estoy entrenando todas las mañanas en Enfoque y en las tardes entreno por la cuenta aspectos futbolísticos como para poder volver al 100%", confesó la delantera.

"La verdad es que desde hace mucho tiempo he golpeado muchas puertas para buscar ayuda de empresas para que den una mano porque al final la vida de una futbolista no es tan fácil como se cree. Una mano nunca viene mal. Pero nunca he encontrado empresas a las que les interese apostar en una jugadora de fútbol, quizás también porque en Uruguay no es una actividad que esté tan desarrollada y capaz que por eso lo ven como una pérdida de tiempo o de dinero. Sin embargo, para nosotras una mínima ayuda sería bueno como para prender lamparitas", dijo la hija del ex Huracán Buceo, Nacional y Colo Colo, Gustavo Badell.

Badell siente que el fútbol femenino en Uruguay viene logrando progresos. Pero que todavía le falta tener una mayor visibilización como para lograr captar patrocinios y apoyos que permitan darle otro impulso más importante.

"Si bien el fútbol femenino no se tendría que exigir como hace FIFA y las asociaciones eso ha llevado a un primer crecimiento en los países. A algunos les falta mover más las redes sociales y a veces falta información: actualmente hay 12 jugadoras uruguayas jugando en el exterior, como nunca antes hubo, y estaría bueno que eso se sepa porque es parte de nuestra evolución".

"Lo que hizo Nacional fue un puntapié inicial muy importante generando contratos profesionales, porque eso va a generar una competencia sana en la que nadie va a querer ser menos que nadie", dijo Badell.

"Este año creció en mi el sueño de tener una escuelita para enseñarle a las niñas a jugar al fútbol y poder transmitirles todo lo que he aprendido. Obvio que no soy millonaria como para poder hacer esa inversión y tampoco es un objetivo sacar un gran provecho económico de ese trabajo. Lo que me inspira es brindar apoyo y conocimiento, seguir haciendo crecer el fútbol femenino en mi país".

"Soy de una generación que le ganó al tabú de que el fútbol era solo para varones y con eso me gustaría hacerle más fácil el camino a las nuevas generaciones", agregó.

Consolidada en España

Badell lleva cuatro años en el ascenso español y en la temporada que pasó recuperó la alegría en la cancha.

"En Racing me sentí distendida, feliz, me devolvieron las ganas de ir a una cancha. Me encontré con una directiva, cuerpo técnico y jugadoras de diez donde se mira mucho más allá del resultado, donde se valora lo humano y eso me encanta. En lo futbolístico tuve minutos, fui titular y el entrenador Pablo siempre me tuvo en cuenta, lo cual me dio mucha confianza", dijo.

En Tacón, donde logró el ascenso en la temporada 2018-2019, "había otra presión", contó. "Eso, en lo personal me desgastó mucho tanto en lo mental y emocional como en lo físico. Solo veían los números y los resultados y no a la persona, lo que da, lo que se esfuerza. Racing no descuida eso, porque el fútbol también es resultado, pero lo humano siempre lo tienen en cuenta y para mí eso fue un brazo para salvarme. Estoy muy feliz, tengo muchas ganas de volver, ellos también y espero que llegado el momento se pueda formalizar ese acuerdo en un nuevo contrato".

Mientras, por Uruguay, Badell busca trabajo para poder tirar un par de meses. Son cosas del fútbol. El femenino.