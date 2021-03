El Peñarol del rugby se floreó: debut con goleada ante Olimpia

Costó el arranque, como un clásico primer partido del año, con el agravante de no haber tenido amistosos de pretemporada. Pero finalmente Peñarol Rugby se puso en marcha con sonrisa en Santiago, y terminó floreándose: una victoria 40-11 ante Olimpia Lions, que le permite picar en punta en la Superliga americana de rugby.

Fueron cuatro tries de los carboneros, que con el correr del partido se fueron soltando y mostrando algunas de sus mejores virtudes, especialmente su afán ofensivo y de juego vistoso y desplegado, ante un equipo paraguayo (en realidad prácticamente todo argentino, 13 de 15 titulares) que impuso condiciones físicas en el inicio, ayudado por el viento a favor, pero que luego se fue quedando sin argumentos.

Un try al minuto de juego puso arriba a Olimpia: line y juego al ciego del maul, para un uno a uno entre el paraguayo Juan González y Nicolás Freitas, en el que el uruguayo no respondió bien, que terminó en el 5-0 parcial.

En ese arranque Peñarol trataba de jugar y Olimpia le respondía con un fuerte juego físico, haciendo lento el juego en el suelo, y además usando el pie en cada oportunidad que tuvo, aprovechando el viento a favor, para arrinconar a los uruguayos. Eso, y la indisciplina de Peñarol, le dio la oportunidad a Olimpia de sumar en un par de oportunidades, aunque el pateador paraguayo Urbieta solo pudo aprovechar dos. Del otro lado también los paraguayos cometieron muchos penales, y encontraron la puntería de Roger para sumar en tres oportunidades.

Manuel Nogués también tuvo un buen partido

Sin justeza en las manos ni en el juego dinámico, con problemas en el scrum (perdió varias pelotas en lanzamientos propios, más algún penal), Peñarol encontró la llave a través del maul. Los dos tries del primer tiempo llegaron de la misma manera: line maul y gran empuje de los forwards, para tries de Roura y Pujadas irse al descanso arriba 23-11, en una primera parte donde, además de la indisciplina, el scrum fue lo más complicado paras los aurinegros. En cambio, la obtención del line fue un punto alto.

En el segundo tiempo, con más cansancio, los errores de manejo florecieron. Lo bueno fue que la defensa de Peñarol se sostuvo firme, más allá de algún quiebre individual paraguayo. El aurinegro sumó otros tres puntos por penal de Roger, lo que obligó a Olimpia a empezar a quemar las naves cambiando penales por lines en lugar de buscar a los palos.

Con ventaja en el tanteador, y más piernas, Peñarol se animó más a jugar, pero los errores de manejo se sucedieron una y otra vez. Quizás lo mejor del equipo fue que siguió intentándolo, con la memoria colectiva de un proceso que lleva varios años, y en el cierre del partido llegaron dos tries, los dos con los backs buscando espacios y jugando de manos: el tercero lo apoyó el argentino Miguel Nogués, y el cuarto, que aseguró en bonus en la última pelota del partido, fue de del juvenil 9 Santiago Álvarez, luego que Silva ganara la ventaja para luego avanzar los forwards con varios pick and go.

A diferencia de 2020, cuando Selknam sorprendió con una victoria, Peñarol pudo mostrar su superioridad en el debut, y pudo traducir en puntos la ventaja de tener un equipo que se conoce hace tiempo. Ahora será cuestión de ir ajustando los errores mostrados esta tarde.