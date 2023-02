A Peñarol le faltaron luces pero le alcanzó para ganarle a Raptors en el debut del Super Rugby Américas: video y tries

Peñarol Rugby arrancó su camino en la edición 2023 del Super Rugby Américas con una trabajosa y gris victoria ante Americas Raptors 28-19, en un partido en que al aurinegro solo se impuso por la mayor calidad individual y colectiva que tiene sobre su rival, pero nen el que mostró muy poco.

Era entendible tras tres meses sin jugar, una dura pretemporada sin partidos amistosos y tras tener fecha libre en la primera. Sin embargo, el equipo falló en algunas facetas donde suele ser confiable, como el line, la disputa en los rucks y el cuidado de la pelota. Todo eso transformó lo que debía ser una noche tranquila (el rival venía de parder 45-10 con Selknam de Chile) en un partido que estuvo abierto hasta el minuto 76, cuando un try de Manuel Diana (la figura del partido) permitió sacar 14 puntos de diferencia, aunque en la última pelota los Raptores descontaron para el 29-19 final.

El resumen de Peñarol Rugby-American Raptors

Habia demasiadas diferencias: de un lado la base de la selección uruguaya, el equipo 17° del ranking mundial, que en setiembre estará jugando su quinto Mundial y enfrentando a Francia, Italia, Nueva Zelanda y Namibia. Del otro un equipo experimento, con veteranos exestrellas Puma con González Amorisino, Landajo o Ramiro Moyano, Teros con mucha experiencia como Magno o Echeverría, muchos atletas estadounidenses que vienen de otros deportes y que están aprendiendo del deportes, y otros rugbistas, muchos de origen isleño, buscando su oportunidad profesional.

Desde el principio el partido fue cuesta arriba, cuando tras un line y maul con penal y ventaja, Raptors jugó con ventaja y una gran patada cruzada de Feofaaki Pulu terminó en el try de Simus Smith.

Peñarol reaccionó y salió a buscarlo. Generó penales que cambió mayormente por lines porque estaba confiado en sus capacidades. Pero sobre todo en ese primer tiempo tuvo una malisima actuación en ese departamento: 6 fallados y 4 acertados, cuando una cifra aceptable suele ser de al menos 70% de acierto. Eso le sacó al menos 3 chances de try. Y en eso seguramente haya mucho mérito de Diego Magno, uno de los especialistas de line de Los Teros, que esta noche estuvo del otro lado.

En una de las pocas que sí se pudo jugar con continuidad llegó el primer try: un buen quiebre de Felipe Etcheerry, una de las figuras del partido, que asistió al segunda linea Ignacio Dotti, que en su regreso a Uruguay llegó al try tras bancar dos hombres encima y darse vuelta para apoyar. Luego hubo alguna otra oportunidad, desperdiciada con lines fallados o con penales por obstrucción en el maul, y bastante indisciplina en defensa (11 penales en total), sea en formaciones fijas o en la disputa del ruck (se pescó casi siempre más allá de lo que pedía el juez) que derivaron en otros dos penales para los americanos, que también fallaron otros dos.

Con el tanteador 13-8, el segundo tiempo debería haber sido el momento de serenarse, ajustar y empezar a encontrar el camino. De hecho parecía que todo se encaminaba a los 46, cuando un line obtenido permitió ir para adelante, abrir a los backs, que Etcheverry tirara un par de espaldas, un quiebre de Inciarte y finalmente el try de Benítez. Además se solucionó un poco el line y se miró más lo que habia enfrente lo que generó 3 o 4 quiebres de la ventaja como para jugar con espacios, pero allí apareció otro de los flagelos de esta noche: una gran cantidad de errores no forzados (cinco en total), todos en ocasiones promisorias.

Asi, con ocasiones desperdiciadas y un indisciplina rara en este equipo al ir a disputar rucks sin dar una señal clara de haber liberado, o al no retirarse de la situación de tackle (cuando el rival tampoco proponía un juego demasiado rápido) Raptors tuvo oportunidades para mantenerse en partido, hasta ponerse 21-18 con dos penales.

Lo bueno fue que con el rival en el espejo retrovisor en la recta final del partido, Peñarol supo jugar lejos de su ingoal y no pasó aprietos, hasta que en un scrum en 5 yardas rivales llegó al try de Diana que cerró el partido, aunque en la última Raptors se llevó premio con un try contra la bandera, aprovechando otra vez la indisciplina, en este caso un penal de Zuccarino por no retirarse cuando Ardao pescaba limpiamente.

Lo bueno es que el equipo no tiene otra que mejorar. Con más horas de vuelo seguramente achicará los errores, aunque la prueba que viene es dura: Dogos, el sábado a las 19 en Córdoba.

Resultados del Super Rugby Americas hasta ahora

Primera fecha

Dogos 30 (4)-Yakare XV 24 (1)

Selknam 45 (5)-Raptors 10 (0)

Cobras 21 (0)-Pampas 41 (5)

Segunda fecha

Peñrol 28 (4)-Raptors 19 (0)

Sábado 18:00 Selknam-Pampas

Domingo 15:00 Cobras-Dogos

Tercera fecha

Viernes 20:00 Pampas-Raptors

Sábado 19:00 Dogos-Peñarol

Domingo 15:00 Cobras-Yakare XV

Posiciones del Super Rugby Américas