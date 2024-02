El polémico video por el que acusan a Nicki Nicole de haberle sido infiel primero a Peso Pluma

La relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma parecía sólida hasta que se vio afectada por un giro inesperado. Tras meses de romance, la pareja decidió hacer pública su relación, solo para enfrentar una ruptura repentina. El detonante fue la difusión de imágenes en las redes sociales que mostraban al músico junto a otra mujer en Las Vegas, Nevada, luego del Super Bowl.

Ante esta situación, Nicki confirmó la separación y expresó su dolor por la falta de respeto en una declaración pública: "Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

¿Nicki Nicole fue la primera en ser infiel?

El escándalo no tardó en propagarse en las redes, generando especulaciones y divisiones de opiniones entre seguidores en Argentina y México. Mientras la mayoría condenaba la supuesta infidelidad del artista, algunos en México señalaban a Nicki como la culpable. Surgieron nuevas imágenes que mostraban a Nicki con su manager, alimentando aún más la controversia.

Sin embargo, los fanáticos de Nicki defendieron a la cantante, señalando que las imágenes no demostraban ninguna infidelidad y que ella simplemente se acercaba a saludar a sus seguidores. Por otro lado, la influencer identificada como Sonia Sahar, presente en las imágenes con Peso Pluma, también se pronunció en redes sociales, instando a considerar ambos lados de la historia.

En medio de las especulaciones y la polémica, queda claro que este episodio ha dejado una serie de interrogantes sin resolver y ha generado un debate público sobre la privacidad y las relaciones en la era de las redes sociales.