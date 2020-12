El precio del Bitcoin, a un paso de un hito histórico

Con un crecimiento del 175% desde principios de año, el precio medio del bitcoin podría alcanzar un máximo histórico de US$ 20 mil a finales de 2020. Según el índice de precios de bitcoin, Coindesk, el 1º de diciembre el valor de cierre de la criptomoneda más famosa del mundo alcanzó los US$ 19.382, una cifra ligeramente superior al anterior récord de cierre establecido el 17 de diciembre de 2017. Durante el curso del día, el precio del criptoactivo llegó incluso a US$ 19.920, el pico más alto jamás registrado.

Aunque su uso como moneda digital sigue siendo limitado, cada vez más inversores en busca de inversiones alternativas le apuestan al bitcoin. Hace tres años, cuando llegó a su valor más alto, la mayoría de los inversores eran personas físicas. Sin embargo, hoy en día este activo es cada vez más popular entre inversores institucionales, debido, principalmente, a la evolución de la reglamentación del mercado del dinero virtual.