El precio de la soja sube con fuerza y el del ganado se estabiliza

La reducción de stocks en Estados Unidos empujó al alza el precio de la soja y, en menor medida, el del maíz este viernes. El ganado gordo en Uruguay alcanzó una estabilidad en el eje de los US$ 4,15 por kilo para los novillos de punta, al tiempo que se recuperan los valores del ganado de reposición. La lana sigue en valores bajos, con mucha oferta en Australia y poca operativa local. En varios rubros, los impactos de la sequía, aunque llovió, persisten y seguirán incidiendo.

Primeras trillas de verano

Las primeras trillas en los cultivos de maíz de primera en Uruguay que no se perdieron están arrojando rendimientos de entre 3.000 y 5.000 kilos, según la zona, dijo el nuevo presidente de la cooperativa Copagran, Juan Manuel García. La cifra estaría por debajo del promedio nacional de 4.668 kilos de 2022, una zafra ya resentida por la falta de agua.

La mayoría del maíz de segunda no llegó a fructificar y fue cosechado para ensilar o picado como ración.

En soja no han comenzado las cosechas, ni siquiera preliminares. Solo se levantaron las chacras que se dieron de baja, perdidas por la seca, y que dejarán a la cosecha 2022/23 entre 500 mil y 600 mil toneladas, alrededor de la quinta parte que el año pasado. Anticipando rendimientos bajos y problemas de calidad ya se comenzó a importar soja para mezclar y mejorar la calidad con el fin de cumplir compromisos.

Sí se puso en marcha la cosecha de girasol, un cultivo más rústico y tolerante a la seca que la soja y el maíz, con buenos rendimientos de aceite y una bonificación en el precio.

Muchos productores están perdiendo entre US$ 700 y US$ 1.000 de inversión por hectárea, y resignando ingresos productivos de entre US$ 2.000 y US$ 3.000 por hectárea, lo que va a afectar a toda la cadena agrícola, incluyendo los contratistas y transportistas.

En Argentina las primeras trillas de soja mostraron esta semana resultados decepcionantes: rendimientos inferiores a los esperados y severos problemas de calidad. Se mantiene por ahora la estimación de 25 millones de toneladas, aunque seguramente bajará, anticipan los operadores.

El precio de la tonelada de soja en Chicago se recuperó esta semana y cerró con subas de 5,4% en la posición mayo y 4,9% para julio, con ganancias de US$ 28,4 y US$ 25,4 por tonelada.

El maíz también cerró con subas, aunque menores, de 2,7% en la posición mayo y 2,1% la posición julio, con valores de US$ 260 y US$ 250,4 por tonelada.

Los precios en los mercados de granos respondieron al alza tras la reducción de stocks prevista en los informes publicados este viernes por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Los stocks de soja en Estados Unidos fueron establecidos en 45,86 millones de toneladas, por debajo de las estimaciones de los privados, que preveían 47,41 millones de toneladas. Las existencias son casi 13% inferiores a las de marzo 2022.

A su vez, la perspectiva de siembra de soja es ligeramente inferior a la estimación de los privados y se mantiene incambiada respecto a un año atrás, con 35,41 millones de hectáreas.

El maíz, como se preveía, aumentará el área sembrada en 1,38 millones de hectáreas (3,85%) en comparación al año anterior, una perspectiva que supera a la de las estimaciones privadas en 450 mil hectáreas.

Los stocks de maíz estimados por el USDA son de 188 millones de toneladas, es decir 1,75 millones menos de lo previsto por los operadores privados y 10 millones menos que un año atrás.

Las flojas exportaciones de trigo conducen a existencias superiores a las esperadas por el sector privado, con 25,75 millones de toneladas para marzo 2023, aunque 8% inferiores a los 28 millones de toneladas de marzo 2022.

Los precios en Chicago se mantuvieron estables esta semana: US$ 254 en mayo y US$ 258 para julio, con ligeras subas de menos de un punto porcentual.

La siembra de trigo crecerá en 1,7 millones de hectáreas (9%) respecto al piso histórico de 18,5 millones de hectáreas en 2022, unas 420 mil hectáreas más de lo previsto por los privados. Si bien los cultivos de invierno cubrirán la mayor superficie desde el año 2015, los de primavera ocuparán el área más pequeña desde 1972 con solo 4,3 millones de hectáreas.

Cierre semanal de mercados.

Ganado gordo equilibrado

Con un volumen acotado de oferta y menor operativa, los valores del ganado gordo se estabilizan. El precio de exportación se sigue afirmando y el novillo especial se ubica sobre US$ 4,15 por kilo en cuarta balanza. En la reposición, con remates de todas las pantallas en la última semana, quedó claro que el clima marca el ritmo de los negocios con un repunte de valores.

Precios de punta que se lograban la semana pasada para los mejores novillos, arriba de US$ 4,20, no se alcanzaban al cierre de esta semana. Aún así, el escenario es de firmeza, en general con valores muy similares a los registrados días atrás. Las mejores cotizaciones para la vaca son de US$ 3,80 a US$ 3,85 con entradas entre una semana y 10 días.

Los valores muestran “un techo”, dijo Gastón Araújo, de Araújo Negocios Rurales.

Cierre semanal de mercados.

La presión de la demanda afloja, con cuadrillas kosher que terminaron su operativa y algunas plantas que no faenarán o reducirán su actividad en estos días. La semana pasada la faena quedó debajo de 45 mil cabezas por primera vez en dos meses: 44.525 vacunos. En Semana Santa también se espera una actividad menor.

En lo que va del año, con 520.538 cabezas procesadas hasta el 25 de marzo, la actividad industrial muestra una caída interanual de 17,5%.

“Veo el mercado estable. Con la lluvia, alguno que estaba vendiendo obligado por la sequía, ahora está aprovechando a meter algún kilo más”, comentó el operador.

En Brasil, tras levantarse la suspensión de exportación de carne vacuna a China luego de 28 días, se registra un repunte de valores que llevaron el novillo gordo a los US$ 3,90 esta semana.

Desde la industria observan una China más lenta para los negocios luego del retorno de Brasil, con valores algo más flojos. Europa ajustó a la baja en las últimas semanas y en los últimos días tiende a estabilizarse.

El analista argentino Víctor Tonelli espera que, de la mano de un fortalecimiento de la demanda del gigante asiático, se alcance una recuperación de valores a partir del segundo trimestre del año.

Los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC) confirman un gradual ascenso en el precio de exportación, a partir de un piso registrado en enero. La semana promedió US$ 4.813 por tonelada de carne vacuna, casi US$ 500 arriba de la semana previa.

Cierre semanal de mercados.

Con lluvias que cambiaron los ánimos, la reposición mostró ajustes al alza tanto en los negocios de campo como en los remates virtuales de esta semana. En Plaza Rural los terneros promediaron US$ 2,51, frente a los US$ 2,35 del remate anterior. En Pantalla Uruguay los terneros pasaron de US$ 2,34 el mes pasado a US$ 2,46 en el remate de esta semana. Y en Lote 21 esa categoría promedió US$ 2,44 frente a US$ 2,35 del remate anterior.

El mercado para lanares sigue firme y demandado, con altos volúmenes de faena y cotizaciones en el eje de la grilla de ACG, que marcó US$ 3,37 para cordero pesado, US$ 3,10 para capones y US$ 3 para las ovejas.

No se ve un techo de precio como en el vacuno, comentó Araújo.

El valor de la tonelada exportada de carne ovina se ubicó en US$ 4.525 la semana pasada, recuperándose gradualmente. Fue el mejor promedio semanal desde comienzos de diciembre del año pasado, con ventas al exterior casi 30% superiores en volumen a las de 2022.

Cierre semanal de mercados.

Estabilidad en lanas

Las lanas Merino finas y medias de mayor calidad, demandadas por los compradores chinos, permitieron conservar la estabilidad en el mercado lanero australiano. En moneda local se mantuvo el valor del Indicador de Mercados del Este (IME) en AU 13,18 y en dólares estadounidenses bajó ligeramente desde US$ 8,88 a US$ 8,81 por efecto del tipo de cambio, al fortalecerse el dólar australiano, luego de una semana volátil y con oscilaciones de precios. El IME está 13,5% por debajo del valor de hace un año.

En el mercado uruguayo las operaciones son puntuales frente a un escenario de precios que no conforma a los productores.

Entre enero y febrero de este año Uruguay exportó 4,3 millones de kilos de lana, 9% menos que en el primer bimestre de 2022.

La facturación cayó 16% a US$ 22,4 millones, con Italia concretando el 23% de las importaciones y China el 21%.

El mercado de lana lavada, con una caída de 43% en dólares, muestra un debilitamiento mayor que la lana sucia, que retrocedió 6% en dólares y la lana peinada (tops) que incrementó su volumen en 8% aunque los ingresos cayeron 14%, con Italia y Alemania como principales clientes.

En Australia habrá solo dos días de operación la semana próxima, con una importante oferta de casi 53 mil fardos. El primer trimestre de 2023 registró los mayores volúmenes de lana puesta en el mercado desde el año 2015, un factor teóricamente bajista para las expectativas de precios. Sin embargo, el nivel de oferta está en línea con una demanda impulsada por la apertura poscovid de China y la actividad textil en Europa.

Para la siguiente semana, que será de receso en Australia, los operadores esperan que la pausa sirva para aceitar la logística y la situación financiera que frena el crecimiento de los negocios.