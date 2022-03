El precio de la soja trepó a US$ 660 la tonelada y luego tuvo una leve baja

Las expectativas de una demanda mundial sostenida y el impulso de los precios en el mercado de aceites mantienen la firmeza en el mercado de la soja. Con eso como contexto, se confirmó un afloje de las primas a nivel regional y local para la oleaginosa.

En el mercado local la soja llegó esta semana a US$ 660 por tonelada, pero no pudo sostenerse ese valor y quedó en el eje de US$ 650.

Va culminando marzo, se aproxima la cosecha y la planificación logística será un factor fundamental durante las próximas semanas.

La colza, por su parte, alcanzó nuevos récords para la próxima cosecha y se valorizó a US$ 740 por tonelada.

Se mantiene una presión positiva sobre el mercado de aceites.

La incidencia de lo que pasa en el exterior

Por un lado la guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania, que sigue sin solución a la vista, afecta el comercio de aceite de girasol y hay riesgos sobre la siembra de la nueva campaña. A eso se suman preocupaciones sobre los cultivos de canola en Canadá por la sequía y la disparada de los precios de los insumos.

El trigo se estabiliza en US$ 300 por tonelada en Uruguay, aunque sigue teniendo una diferencia muy grande con Chicago, que aprovecha la cebada de la próxima cosecha.

Esta semana se produjeron varias lluvias en regiones productoras estadounidenses que generaron una presión negativa en los valores, en un mercado que ha alcanzado sus máximos históricos impulsados por la guerra en Europa.

Referencias de precios.

El maíz en el mercado interno

En los últimos días se registró una suba muy importante para el maíz en el mercado interno. La referencia de precio en base seca, puesto en destino, ronda los US$ 315 por tonelada.

Los maíces de primera han mostrando en general rendimientos regulares y la cosecha recién está arrancando, frenada por la humedad.

El próximo jueves 31 de marzo será una fecha clave para el mercado, cuando se sabrá el área sembrada por Estados Unidos en 2022 y se actualizará trimestralmente la información de stock por parte del USDA.

También se dará la primera proyección de área 2022 de maíz, soja y trigo. Se anticipa un leve avance para la soja y un leve retroceso para el maíz.