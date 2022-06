El presidente Lacalle Pou habló sobre las críticas a Federico Valverde; ¿qué dijo del futbolista?

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó en la jornada de este domingo del natalicio de Artigas en la ciudad de Sauce, Canelones y en una conferencia de prensa improvisada luego del acto protocolar, habló de distintos temas, entre ellos, lo que sucedió el sábado de la semana pasada cuando entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya que se despedía ante Panamá de cara al Mundial de Qatar 2022 y Federico Valverde se agachó, lo que disgustó a varios seguidores de redes sociales.

Valverde quien primero dio explicaciones de por qué se agachó luego de lo que fue la victoria uruguaya por 5-0 a Panamá en el encuentro que sirvió de despedida hacia el Mundial de Qatar 2022, posteriormente emitió una carta en la que pedía perdón: "Siento la obligación de sentarme a escribir, casi con lágrimas en los ojos", escribió entre otras cosas.

Foto: Leonardo Carreño.

Valverde jugó un gran partido ante Panamá

Este domingo, el presidente Lacalle fue consultado al respecto y le quitó trascendencia al tema.

"Déjenlo al chiquilín que juegue al fútbol, déjenlo quieto. Dejen al gurí quieto. Si me comunico o no con él va a ser un tema personal. Es jugador de fútbol, no lo metan en la política. Políticos metiéndose en la selección celeste lo único que hacen es dividir.", expresó.

Y añadió: "Yo fui, entregué el Pabellón como han hecho todos los presidentes de la República, y hasta ahí me limito. Después como hincha... La verdad, que hacer pasar a un chiquilín que patea la pelota, y que la patea muy bien y juega muy bien, por camisetearlo políticamente, no me parece justo", dijo Lacalle.