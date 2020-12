El recuerdo de Alberto Fernández tras la muerte de Vázquez y una anécdota de la campaña de 2004

El presidente argentino Alberto Fernández se refirió este domingo en diálogo con varios medios de comunicación uruguayos a la muerte del exmandatario Tabaré Vázquez. Fernández dijo que Vázquez era "un tipo formidable", además de "una gran persona con valores éticos muy firmes".

"Con su humildad y bonhomía era una buena persona en su esencia, más allá de lo que políticamente significa para ustedes y todos nosotros. Era una gran persona", sostuvo Fernández en diálogo con radio Del Sol.

Enorme dolor me causa el fallecimiento de mi muy querido Tabaré Vázquez. Fiel a sus convicciones, puso una bisagra permitiendo que el progresismo llegara al gobierno del Uruguay.

Me sumo al pesar de ese pueblo que hoy lo llora y abrazo a sus seres queridos. pic.twitter.com/Ie7oYrULDy — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2020



Además del afecto, Fernández contó una anécdota sobre su relación con Vázquez. El episodio que relató el mandatario argentino tuvo lugar durante la campaña presidencial de 2004, cuando el dirigente frenteamplista compitió (y luego venció) contra el nacionalista Jorge Larrañaga.

Durante la campaña, antes de las elecciones del último domingo de octubre de 2004, Vázquez visitó Argentina, donde gobernaba Néstor Kirchner y Fernández era su jefe de gabinete. Una de las cosas que discutieron en la reunión, según recordó Fernández, fue la salida de 50 mil uruguayos residentes en Argentina para votar. El gobierno de Kirchner decretó asueto el viernes anterior y el lunes siguiente a las elecciones para que los uruguayos pudieran ir a votar.

Pero la anécdota no terminó ahí, Fernández contó que después de esa reunión –en plena campaña electoral– encabezó una conferencia de prensa junto a Vázquez.

"Subimos con Tabaré Vázquez a dar la conferencia de prensa y cuando hablé dije que acabábamos de tener una reunión con el presidente Kirchner y el futuro presidente del Uruguay. Claro, me querían matar del otro lado del río. Pero me salió del alma y no me di cuenta en el momento de lo que estaba diciendo", recordó el mandatario.

Y también contó que semanas después tuvo una misma reunión con el candidato Larrañaga. "Subí a dar la conferencia con Larrañaga pero bueno, ya no hablé del futuro presidente y traté de poner paños fríos a mi error inicial", relató y reconoció que el gobierno de Kirchner veía con "mucha simpatía" que el Frente Amplio llegara al gobierno.

Durante su pasaje como jefe de gabinete de Kirchner, Fernández debió negociar con el gobierno de Vázquez por el conflicto de las papeleras. Pese a ese momento, el más tenso de los últimos años en la relación con Argentina, el mandatario argentino dijo que siempre conservó "el buen trato, el respeto y el cariño".

"La última vez que lo vi me contó de su enfermedad y la verdad que tenía la esperanza de que él, tan buen médico y oncólogo, tuviera el poder de vencerla. Pero lamentablemente no fue así", sostuvo.

"Era un tipo formidable. Y la ironía de que justamente la enfermedad contra la que peleó toda su vida tratando de salvar la vida a otros le arrebató la vida a él", concluyó.