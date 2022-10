El sindicato de Ancap para 24 horas en todas las plantas del interior

La Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) lleva adelante un paro de 24 horas en las plantas del interior del país y realiza una movilización en la oficina central del organismo estatal.

Manuel Colina, dirigente del sindicato, dijo a El Observador que estas medidas se enmarcan dentro de "una serie de movilizaciones" en contra de "la privatización del portland", en medio de las negociaciones de Ancap para asociarse con una empresa privada en su industria del cemento. El gremio exige "un ámbito de diálogo" con las autoridades para conocer las negociaciones con las empresas interesadas, agregó.

Sin embargo, desde el ente estatal entienden que Fancap "miente" y que existe un diálogo "permanente" con el sindicato, según explicó a El Observador el director de Ancap, Richard Charamelo.

"El viernes nos reunimos con Fancap a las diez de la mañana, y a las tres de la tarde nos enteramos que había un paro y no nos habían comunicado", relató el directivo de la empresa, quien sostuvo que "Fancap no entiende la política que estamos llevando adelante y se oponen a todos los cambios que el directorio plantea", y cree que al gremio "no le importa que la empresa pierda dinero, sino que todo siga como está".

Charamelo indicó que hay "entre 13 y 14 empresas" interesadas a asociarse con Ancap en la industria del portland que compraron el pliego del proyecto, y aseguró que entre ellas "cuatro o cinco" están "en vías de dar una propuesta" concreta. Cada propuesta es estudiada por "un grupo especial" y las empresas tienen plazo hasta "fin de año" para presentar propuestas concretas, adelantó el director del ente.

Los dirigentes de Fancap leerán una proclama frente a la oficina de Ancap al mediodía, y luego mantendrán su paro hasta el cierre de la jornada del miércoles. El sindicato también reclama por "la industria de biocombustibles, la industria de Alur que está prácticamente cerrada, y por la privatización a 30 años de la industria del gas por cañería", según Colina, quien entiende que Ancap "va en contra de voluntad del pueblo" que "en 2003 votó para que Ancap fuera del pueblo con todas sus letras".

En la jornada no habrá distribución de combustibles, pero tanto la empresa como el sindicato indicaron que hoy no existirán problemas de abastecimiento. "Desde Ducsa (Distribuidora Uruguaya de Combustibles) se tomaron los recaudos", dijo Charamelo.

El director de Ancap aclaró que deberán distribuir en la mañana del jueves "para que no haya faltantes y quejas" por parte de los dueños de las estaciones de servicio.