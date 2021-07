El suicidio de Williams Martínez instó a los psicólogos deportivos brasileños a tratar el tema de forma urgente

La muerte por suicido de Williams Martínez, sucedida el pasado sábado, enlutó a todo el fútbol uruguayo que, debido a eso y al pedido de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, suspendió lo que restaba de la undécima fecha del Torneo Apertura.

Ya en febrero y a raíz de una fuerte depresión, también se había suicidado el Morro García en Mendoza, Argentina.

Lamentablemente el número de futbolistas uruguayos que se suicidan aumentó cuando este jueves a la noche también se suicidó el exfutbolista de Boston River y Juvenud de Las Piedras, Emiliano Cabrera, con solo 27 años.

La prestigiosa revista brasileña Placar informó este sábado que a raíz de lo sucedido con Williams Martínez, los psicólogos deportivos instaron a una reunión de urgencia para discutir el tema ante los crecientes casos de depresión en la élite deportiva.

Bruno Vieira, psicólogo deportivo con decenas de deportistas entre sus clientes, presentó un punto de vista científico sobre la incidencia de deportistas con enfermedades psiquiátricas. El profesional afirmó que la mayoría de los casos de depresión son provocados por la falta de apoyo de la base, junto con la presión que llevan muchos deportistas por ser apoyo económico para la familia.

“No ve otras perspectivas para mantener a su familia. Este es un gran punto que genera ansiedad y puede desencadenar depresión. Y en ese momento, muchas veces, no tiene el apoyo necesario ”, dijo Vieira a Placar.

Juan Manuel Ramos

El zaguero uruguayo dejó un gran recuerdo en River Plate

La trabajadora social de fútbol Silvana Trevisan señaló que muchos deportistas tienen dificultades para afrontar la última etapa de su carrera: “El jugador de base a profesional tiene dificultades para dejar el fútbol, ​​pero cuando el fútbol deja al jugador es muy difícil aceptar este rechazo y puede desencadenar síntomas depresivos y desarrollar ideas suicidas y un acto que puede resultar en su muerte”.

En la misma línea, Thabata Telles, doctora en psicología y presidenta de la Asociación Brasileña de Psicología del Deporte (ABRAPESP), advirtió sobre los impactos del deporte profesional. “El deporte de alto rendimiento no es saludable”, afirmó la profesional.

El suicidio está generalmente relacionado con el llamado “mal del siglo”, la depresión, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a más de 320 millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, Thabata también afirmó que el suicidio podría estar relacionado con varios trastornos mentales.

En 2020, tras el inicio de la pandemia provocada por el coronavirus y el inicio del aislamiento social, FIFpro realizó una encuesta sobre la salud mental de los deportistas. Según la entidad, el 22% de las jugadoras interrogadas reportaron síntomas depresivos, así como el 13% de los jugadores. “Para las deportistas, hasta quedar embarazada puede ser perjudicial, es un tema de la sociedad”, respondió Thabata Telles, en tono crítico sobre el machismo en el mundo del deporte.

Diego Battiste

Williams Martínez con Cerro, marcando a un excompañero y muy amigo suyo, Sebastián Taborda, defendiendo entonces a Nacional

Respecto a la diferencia de porcentaje entre los géneros consultados, el psicólogo Bruno Vieira afirmó: “La sociedad todavía hace que los hombres admitan un problema psicológico más pronto que una mujer, pero muchas veces cuando van a ver, ya se encuentran en una situación irreversible. Sin embargo, les puedo decir que hay muchos más hombres con depresión que mujeres”.

El profesional hizo hincapié en no situar al fútbol como el único lugar de la sociedad con una alta tasa de suicidios. Sin embargo, mantuvo la opinión de que las instituciones esconden el elevado número de problemas en la salud mental de los jugadores, ya que no favorece la imagen para expresar la dificultad de afrontar la situación. Así, se mantiene el tabú que estigmatiza el tratamiento psicológico como algo 'loco'".

Todas las fuentes profesionales consultadas informaron de la dificultad de las instituciones futbolísticas para aceptar el tratamiento de los trastornos psicológicos. También buscado por la redacción, Luiz Manfrinati, magíster en ciencias de la salud y especialista en psicología deportiva, dijo que veía un obstáculo político y económico en la falta de diálogo abierto sobre el tema en las principales entidades deportivas.

El psicólogo Bruno Vieira también habló sobre la falta de apoyo psicológico efectivo en los clubes brasileños y lo comparó con el fútbol europeo, un lugar donde el trabajo mental es parte de la vida diaria del deportista. “Cuando los atletas me contratan, el servicio no es solo permanecer dentro de la oficina, sino seguir el entrenamiento 'in loco' y analizar el comportamiento. Si no, ¿cómo voy a entender la posición del deportista en situaciones adversas?".

Por otro lado, el psicólogo dijo que el seguimiento va más allá del tratamiento, sino una profilaxis contra la depresión y que también trabaja para incrementar el rendimiento del deportista. "Muchas veces los que viven en medio del fútbol tienen un ego inflado, y cuanto más grande ese ego, mayor debe ser el seguimiento".

Gustavo Zamora

La camiseta que lo acompañó desde sus inicios, la de Defensor Sporting

A menudo, por exigencias excesivas, la afición y la prensa olvidan que los deportistas son personas. Al respecto, Silvana, quien ha trabajado en la formación de deportistas en Corinthians y Santos, dice: “El deporte tiene un sesgo ideológico basado en el capital, que nos impide ver al ser humano que produce a través de su cuerpo una forma de enriquecer las instituciones y clubes deportivos". También en su conversación con Placar, la profesional hizo un llamado para una mayor atención al tema. “Mientras todo aquel que actúa y ama el deporte no asuma su responsabilidad ética y social con el ser humano que viste la camiseta del equipo, hablar de depresión y suicidio en el deporte solo ocurrirá en momentos de tragedia”, concluyó.

Debido al incremento de los casos de depresión en la élite deportiva brasileña, y al suicidio del uruguayo Williams Martínez, los psicólogos deportivos brasileños se reunirán de manera urgente para tratar este tema.