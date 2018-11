El truco, retruco y vale cuatro entre Novick y Sanguinetti

El discurso del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, por los dos años de su colectividad política derivó en un cruce de acusaciones y pedidos de “respeto” con el dos veces presidente Julio María Sanguinetti. Este sábado, durante el acto por un nuevo aniversario, Novick dijo que "(Julio María) Sanguinetti y (Luis) Lacalle Pou están confundiendo a la gente”.

“Dicen gobierno de unidad y yo lo que estoy proponiendo desde hace tiempo es la coalición porque es lo que nos dice la gente. Ellos quieren hacer un gobierno de coalición y para eso primero hay que ganar. Y para ganar nos debemos juntar antes", afirmó y la respuesta de Sanguinetti no se hizo esperar. “Yo al señor Novick le pido que respete, porque él no tiene derecho a decir que el doctor Lacalle y yo queremos confundir a la gente, no tiene derecho a presumir intenciones. Tiene que respetar, desgraciadamente no respeta muchas cosas”, respondió en declaraciones a Telemundo.

Sanguinetti, líder de la agrupación Batllistas, acusó a Novick de no respetar “la prohibición de hacer publicidad” en referencia a un aviso publicado dos domingos atrás en el diario El País. “El no está acostumbrado a respetar, ya pasó cuando cuestionó al ingeniero (Daniel) Martínez que decía que no podía administrar nada y de un día para el otro salió votándole el famoso Fondo Capital, de un día para el otro en contra de sus propios correligionarios. Al señor Novick yo le pido que respete”, reiteró.

El ida y vuelta entre ambos siguió y este lunes Novick le retrucó a Sanguinetti también en declaraciones a Telemundo. “Sigue cuidando su chacrita”, dijo y agregó: “Yo soy muy claro al hablar y digo que quiero una concertación, que votemos todos juntos y si votamos todos juntos podemos ganar y ganar en primera vuelta. Usted, señor Sanguinetti, entiende perfecto a lo que me estoy refiriendo y evade la pregunta porque creo que usted no quiere que nos juntemos”.

Además Novick le pidió al expresidente que reflexione: “Con mucha soberbia dijo que su curriculim está lleno. Siempre hay un lugar para ocuparse y preocuparse de la clase trabajadora y de la gente más humilde. Piénselo”.