Partido de la Gente: el juvenil de la política que no termina de afianzarse

El juvenil debutó en primera división y su actuación lo puso en el foco de todos, que vieron su potencial para el futuro. Sin embargo, con el paso del tiempo, no termina de consolidarse y desde el sistema le piden menos protagonismo y más juego de equipo.

En una situación similar está Edgardo Novick, a dos años de haber caminado desde la Plaza Independencia hasta la Corte Electoral, para fundar un partido nuevo que se proponía cambiar los cimientos de la política uruguaya. Sin embargo, analistas políticos consultados por El Observador señalaron que el novel grupo se ha instalado en la opinión pública como una opción minoritaria y advirtieron que el líder del Partido de la Gente debería pasar más la pelota a sus compañeros si quiere seguir creciendo, ya que Uruguay es un país con tradición de partidos políticos fuertes.

En estos dos años, Novick ha ido buscando su posición en la cancha política. Primero quiso erigirse como líder de la oposición, buscando aglutinar a blancos y colorados en el partido de la Concertación a nivel nacional; luego se mostró independiente a todos ellos, llegando incluso a coquetear con el Frente Amplio, dándole los votos a Daniel Martínez en la Junta Departamental para aprobar el Fondo Capital, que permitió realizar obras en Montevideo, y expresando su admiración por Tabaré Vázquez, después que el presidente lo legitimara convocándolo a un acuerdo multipartidario sobre seguridad. Ahora se ubicó en la punta derecha, sin temor a que lo identifiquen con Jair Bolsonaro, -se trasladó a la frontera entre Rivera y Livramento para celebrar la victoria del candidato brasileño-, y se embanderó contra la corrupción y la seguridad.

“Tiene que quedarse un poco quieto porque necesita ganar legitimidad con el sistema político. Tiene sentido que un actor nuevo tenga un tiempo de búsqueda, pero correrse todo el tiempo le quita confianza”, analizó el politólogo Mauro Casa, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. En tanto, el sociólogo y director de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, dijo que el electorado del Partido de la Gente “parece irse configurando por personas que en el 2014 votaron al Partido Colorado y al Frente Amplio”.

De todos modos, Casa señaló que en en los últimos meses se advirtió "una recuperación del Partido Colorado que lo empieza a socavar" y que si bien Novick gasta dinero y aparece en las encuestas "no logra desplazar" al partido tradicional.

No obstante, tanto el propio Novick como el diputado Daniel Peña, uno de los dos representante del partido en la cámara baja, muestran optimismo. Novick dijo este sábado en el acto que organizó para celebrar los dos años del partido, que confía en conseguir los votos de los indecisos y se comparó con el electo presidente brasileño a quien hace un año “las encuestas le daban 7% y hoy es el presidente”. Además destacó la estructura que logró el partido en este tiempo con 26 grupos de trabajo en todos las áreas importantes. Peña sumó al respecto, la existencia de 130 agrupaciones en los 19 departamentos, y dijo que en el proceso de selección que se hizo con una empresa privada para elegir a los candidatos a intendente hay tres o cuatro candidatos en cada departamento que se darán a conocer en los próximos días.

Peña, por su parte, dijo que Uruguay no escapará a lo que “se vive en el mundo” y que la gente está pidiendo una estructura diferente. Desde su visión el electorado “desconfía del FA por los fracasos, y los partidos tradicionales dejaron de generar confianza”, mientras que Novick “es una persona que tiene comprobada la gestión por encima de la política”.

Sin embargo, pese a la confianza de sus dirigentes, los analistas políticos no ven que el partido pueda despegar y tener chances reales de competir por la Presidencia. Opción Consultores le da un promedio de votación de 4% en estos dos años, una cifra superior a la que manejan otras encuestadoras como Equipos, que en su última medición de fines de octubre señaló que el Partido de la Gente recibía el 1% de intención de voto.

“Tenemos encuestas particulares que dan otros números superiores, no confiamos absolutamente nada en esas encuestas”, dijo Peña. Para Porzecanski, por tratarse de un grupo nuevo, deben tenerse “recaudos” en la estimación de la votación porque tiene “poco de partido y más centralización en una figura. No existe todavía una identificación partidaria propiamente dicha, no hay nadie que diga ‘soy gentista’. Puede haber volatilidad”, advirtió.

Como todo juvenil que está dando sus primeros pasos en primera división, los próximos meses serán claves para determinar su futuro: si da el salto y se consolida o si se mantiene como una opción minoritaria.

