El uruguayo que trabajaba en una AFAP y ahora exporta leña a Arabia Saudita 

Gabriel Genta es economista y también empresario. Hace varios años que trabaja en el área de inversiones de las AFAP y fue así que conoció al sector agropecuario. Pero ahora su rol cambió, porque se convirtió en exportador de leña de eucalyptus a Arabia Saudita.

Conoció al embajador de Uruguay en Arabia Saudita, Nelson Chaben, en el ámbito académico, y tiempo después este fue un actor clave en el desarrollo de los negocios entre Gabriel y actores comerciales de ese país. Hace varios meses comenzaron a estudiar el mercado con miras de hacer negocios, y esta semana los primeros 20 paquetes de 10 kilos de leña se enviarán en avión, con destino a la feria Foodex Saudí 2022 que se desarrollará entre el 13 y el 16 de setiembre. Antes de que comiencen oficialmente los negocios de exportación la leña será expuesta en el stand del Instituto Nacional de la Carne (INAC) en ducha feria.

La leña se venderá en supermercados de Arabia Saudita a US$ 12 el paquete

"Todavía no hay muchos productos uruguayos en ese mercado y siempre para Uruguay abrir mercados es lo ideal. La carne ha entrado y de la mano de la carne esperamos posicionar la leña", comentó a El Observador el exportador.

La leña, que se comercializó con un valor de US$ 7 CIF por paquete de 10 kilos (US$ 7.000 la tonelada) se destinará para calefacción y parrillas. Según explicó el empresario, el producto se venderá en Arabia Saudita a US$ 12 por paquete en supermercados, ya que el importador le agrega valor para tener un margen.

La entrega de las primeras muestras de leña se enviarán en avión, pero una vez comience el flujo exportador, las cargas se enviarán en contenedores vía marítima. Se prevé que los primeros embarques se envíen entre octubre y noviembre.

La leña se enviará primero en avión y luego en barco

Según contó, ya hay varios clientes interesados, y una vez negocios, el segundo paso será intentar entrar en el mercado con madera en troncos para construcción de viviendas y madera aserrada para construcción de muebles.

Considera que el Medio Oriente "es un mercado muy grande y muy rico", y que "hay una gran oportunidad" para explotar más negocios. Según comentó, en esa parte del mundo, como en otros países, valoran a Uruguay como un país exportador de productos de calidad, que "tiene una gran reputación de solidez económica financiera como institucionalidad".

Trabajo en equipo

Gabriel conoce el sector forestal de cerca hace varios años, ya que trabajaba en el área de inversiones de la AFAP Sura, y según contó, en el rubro de las AFAP se realizan muchas inversiones en el sector agropecuario. Tiempo después de dejar la empresa comenzó a trabajar en una consultora llamada Research, y fue allí donde hizo un estudio de mercado para la empresa Leña Platero, la proveedora de la leña que se exportará en unos días.

El exportador destacó que si bien su trabajo fue encontrar y unir a los diferentes actores de la cadena, para que el negocio fuera exitoso hubo un gran trabajo de equipo. En es línea destacó la participación de Ignacio Platero, integrante de Leña Platero; Fugran la empresa fumigadora; Nowports, encargada de la logística de comercio; Jaume & Seré, despachante de aduana; y la Embajada de Uruguay en Arabia Saudita, encabezada por el embajador Chaben.

Gabriel junto a Ignacio Platero, proveedor de la leña.

La leña proviene de campos ubicados en diferentes zonas del país, informó, y para ser enviad a Arabia Saudita debió ser fumigada, según indicaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).