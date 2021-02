El verde interior: nueve plantas recomendadas para meter a la naturaleza en el hogar

Mirar las mismas cuatro paredes durante cuatro meses o más tiene su precio. El espacio queda reducido a una porción conocida del mundo que no tiene variación y que, cuarentenas largas o cortas al margen, empieza a empastarse entre los días, entre las horas. Por suerte y por lo que se puede aventurar, ese mundo de reclusiones sanitarias masivas que nos acometió durante buena parte del 2020 parecería haberse acabado Y si si algo descubrimos en el encierro del año pasado fue que las plantas, en ese sentido, son fundamentales. Las especies adaptadas al interior oxigenan los espacios y, en hogares que no tienen patios o jardines, le suman verdor a un paisaje en el que predomina la artificialidad. Pero también oxigenan el cerebro, la rutina. Porque cuidarlas y mantenerlas saludables pasa a ser un compromiso que nos despierta y pide atención. Cortan con las ansiedades, rebajan los niveles de estrés. Es un ejercicio de salud psicológica que ya era tendencia previo a las cuarentenas y que, después de lo que pasó, se fortaleció.

Según un estudio de la Universidad de Princeton que recoge el medio español La Vanguardia, las personas que practican la jardinería dentro de su casa en cualquiera de sus expresiones —véase: tener una maceta al lado de un sillón o una zona verde frondosa llena de especies— son más felices que las que no lo hacen. Dice el estudio que cuidar de las plantas rompe las barreras de la soledad, le da más sentido a la vida y eleva los niveles de bienestar incluso en los estratos más vulnerables de la población.

La pregunta, entonces, es por dónde empezar. Cuáles son las mejores plantas para construir una zona verde en el hogar. Cuáles son las especies que destacan por su belleza, por sus facilidades a la hora de su mantenimiento o, incluso, por sus características más “espirituales”. Para elaborar la lista, en Luces le preguntamos a varios viveros y florerías, que especificaron sus especies favoritas y dieron un panorama bien claro para aquellas personas que estén buscando meter a la naturaleza por la ventana.

Es la especie más popular del momento. Vistosa, llamativa por su flor en forma de corazón rojo —aunque existen otros tonos— y sus enormes y rígidas hojas verdes, el anturio tiene un lugar de importancia entre las plantas de interior por su capacidad para purificar el aire y sus cuidados sencillos. Necesita de mucha luz —de esa manera florece mejor y más—, pero la luz del sol directa la seca. Es ideal para mantenerla cerca de una ventana, en una temperatura que oscile entre los 20 o 30 grados sin cambios bruscos y buen compost. Es una planta tropical, por lo que está acostumbrada a la humedad y rociar sus hojas con agua puede ser beneficioso. Sin embargo, no tolera el exceso de riego: darle agua una vez por semana es lo mejor.

También conocida como espada de San Jorge o lengua de suegra, es fácilmente reconocible: porte minimalista, hojas duras de un verde oscuro veteado que salen rígidas desde la tierra. La espada de San Jorge es una especie de suculenta de cultivo sencillo y pocos cuidados que purifica de buena manera el aire. Por su resistencia, es perfecta para quienes recién están ingresando al mundo de las plantas de interior. Se adapta a cualquier zona de la casa a la que le llegue luz natural sin sol directo y no necesita demasiado riego; una vez por semana está bien y, según explicaron desde Vivero Pikaflor, en invierno la frecuencia puede disminuir hasta una vez al mes. Es ideal para romper con alguna zona fría del hogar en donde, además, el diseño sea demasiado horizontal. Si se la cuida bien, puede durar muchos años y crecer de manera abundante, aunque muy lentamente.

Según los viveros consultados, es una de las plantas con flor más vendida en Uruguay. Por su gran adaptación a la sombra es ideal para zonas de la casa a donde la luz natural le cueste más llegar, por eso también es muy elegida para empresas u oficinas. Incluso puede llegar a resistir en exteriores cubiertos. Se destaca por su bella flor blanca en forma de cartucho y porque no necesita de cuidados extremadamente minuciosos; basta con un riego constante cada cuatro o cinco días dependiendo de la temperatura del ambiente.

Según los especialistas consultados, es la planta de moda para las redes sociales o las revistas de decoración. La creciente tendencia a elegirla se explica por su elegancia y estética, así como por su frondoso follaje verde y perenne y el gran tamaño que alcanza luego de algunos años de cultivo. En cuanto al riego: es más amiga de la tierra seca que del agua constante. Los expertos recomiendan poca agua una vez por semana, y en caso de que las temperaturas sean muy elevadas se le pueden rociar sus hojas con agua. No soporta bien ni el sol directo, ni las temperaturas muy frías.

Si se necesita una fuerte inyección de verde, la palmera areca puede ser una buena opción. De aires tropicales —es originaria de la isla de Madagascar—, de porte vertical y un color intenso, la areca necesita de mucha luz natural, humedad en el ambiente y nada de sol directo. Es una opción diferente que le puede agregar mucha vida a cualquier habitación que la reciba. Otra opción en la categoría palmeras es la raphis, que según se explicó desde el vivero Lavender se adapta tanto al interior del hogar como al jardín. Y también las kentias, muy frecuentes en espacios interiores amplios por su elegancia. Todas necesitan buenos drenajes en las macetas.

La familia de las suculentas (plantas que tienen desarrollado un órgano capaz de reservar agua en su interior) tienen varias especies más que se adaptan a las condiciones del hogar y que son elegidas por los clientes. Una de ellas es la zamioculca, una planta de hojas carnosas e intensas, muy resistente y de crecimiento lento. También son elegidas las crasuláceas, la yuca —según Florería Argentina, ideal para casas que están sin gente durante mucho tiempo— o algunos cactus de fácil cultivo. Ninguna de ellas necesita demasiada agua, es preferible utilizar un sustrato especial para este tipo de plantas y se debe evitar siempre la luz directa del sol.

Hay plantas que parecen estar especialmente diseñadas para ocupar determinados espacios en la casa, y las plantas colgantes tienen su lugar especial: no hay biblioteca o estantería que no mejore con un potus o un cissus. Ambas tienen características diferentes pero cuidados sencillos. En el caso del potus, genera mucho oxígeno y sus ramas colgantes suelen crecer muy fácilmente, al punto de que es sencillo generar nuevos “hijos” a partir de ellas. Con el cissus se debe tener cuidado a la hora del riego, ya que no tolera el exceso de agua y sus hojas pueden mancharse.

Otra de las plantas más requeridas por los clientes de los viveros. La orquídea es una planta que despierta pasiones; hay coleccionistas, múltiples variedades —se estima que existen miles de especies diferentes— y mucho entusiasmo en torno a su cultivo. En Rivera Flores, por ejemplo, aseguran que hay clientes fijos que compran una orquídea diferente por semana para sumar a sus colecciones. Lo que la hace tan especial es la simetría de sus flores, sus colores fuertes y vivos, el involucramiento que quien decida cuidarla debe tener. Como el resto de las plantas de interior no debe ser expuesta a la luz directa del sol, pero aún así le gusta la luz. Necesita temperaturas entre los 15 y los 35 grados, se debe regar una vez por semana —el mejor método es sumergir sus raíces— y, de ser posible, las raíces deben estar a la vista en macetas especiales por su necesidad de luz.

Otra de las elegidas con mayor frecuencia por su follaje verde claro y su buen crecimiento. Según Pablo Machado, de Jardín Urbano, "cuando se hace muy alto se pueden cortar trozos que se ponen en agua o arena y es su forma de reproducirlo; la planta rebrota rápidamente si esto se hace en época cálida". Aunque su nombre parece indicar una fortaleza especial frente al agua, si el riego es excesivo puede ser contraproducente.

