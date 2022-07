El video que hizo el Inale para que el mundo conozca la lechería uruguaya

En un escenario donde hay dos conflictos que generan preocupación e incertidumbre en actores de la cadena agroindustrial local de la leche, el Instituto Nacional de la Leche (Inale) elaboró un video institucional (ver más adelante) para que también se difunda lo bueno del sector, explicó a El Observador Juan Daniel Vago, presidente del instituto.

“Es un video sencillo, pero con un mensaje lindo, lo hicimos en el Inale y lo vamos a mandar al exterior, a las embajadas, la idea es que se difunda lo más posible para dejar un poco de lado todo el tema de los conflictos”, dijo, a la vez que aclaró que eso no significa desatender la consideración de esas dificultades.

El presidente del instituto aludió al escenario bélico tras la invasión de Rusia a Ucrania y sus múltiples impactos en el comercio internacional de alimentos, algo trascendente para un país como Uruguay, netamente exportador, y el conflicto sindical que sucede en el mercado interno desde hace varios meses.

“Conaprole también ha hecho lo mismo, ha salido con videos que muestran la importancia que tiene la producción de leche y de lácteos para el país y su gente”, comentó.

Vago agregó que todo lo que se haga para que se conozca al sector, lo que produce y de qué modo, "es muy importante".

“Parece mentira, pero sigue habiendo público, no de la agropecuaria claro, que no sabe todo lo que hay de proceso antes de la bolsita de la leche, que todo arranca con el ordeñe de una vaca, y eso en el exterior también pasa”, mencionó.

A modo de dato para dar cuenta de la relevancia que tiene el sector, Vago mencionó que son más de 35 mil personas las que de forma directa o indirecta están vinculadas a la cadena láctea, considerando el sector primario, el industrial y el de todos los servicios y actividades vinculadas.

Exportaciones al alza

Con base en datos actualizados por el Inale durante julio, en el primer semestre de 2022 la facturación por exportación de lácteos creció 25% con relación a igual lapso de 2021, alcanzando los US$ 418,2 millones por colocaciones de leche en polvo entera (US$ 236,5 millones); quesos (US$ 52,5 millones); leche en polvo descremada (US$ 51 millones); y manteca (US$ 46,3 millones).

En el video, que tiene una extensión de un minuto, se explica cómo se produce en Uruguay y entre otras consideraciones se destaca que el país es el séptimo exportador mundial de productos lácteos, con productos que se exportan a más de 60 destinos en el mundo.