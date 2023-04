Facturación por embarques de lácteos creció y un mercado lidera en la demanda con el 36%

La facturación generada por las exportaciones uruguayas de productos lácteos mejoró 13% en los primeros tres meses de 2023, comparada con la lograda en igual lapso del año pasado.

Un informe elaborado por técnicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), al que accedió El Observador, reveló que considerando un conjunto de cuatro rubros, en enero-marzo se exportó por US$ 229 millones, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Considerando el ingreso acumulado en el trimestre inicial de 2023 con relación a ese tramo del año pasado, en leche en polvo entera se percibió un incremento de 15% (totaliza US$ 143,1 millones; en leche en polvo descremada hubo una caída de 44% (US$ 12,2 millones); en queso el aumento fue de 29% (US$ 32,4 millones); y en manteca creció 1% (totaliza US$ 18,6 millones).

Juan Samuelle

Leche en polvo descremada.

Si la lectura se hace sobre el volumen colocado, en enero-marzo se exportaron 51.631 toneladas y se apreció, comparado con el mismo período de 2022, un aumento de 16% en leche en polvo entera (se embarcaron 38.486 toneladas); una baja de 48% en leche en polvo descremada (3.291 toneladas); un alza de 9% en el caso del queso (6.378 toneladas); y una caída de 9% en manteca (3.476 toneladas).

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (74,5% del total embarcado) e ingreso (62,4% del total obtenido).

En relación a los precios promedio logrados, con base en la comparación del acumulado en 2023 a marzo e igual período del ejercicio anual anterior, descendió 1% en leche en polvo entera; aumentó 8% en leche en polvo descremada; avanzó 18% en queso; y subió 11% en manteca.

Por último, considerando lo más reciente, es decir solo lo que sucedió con los negocios correspondientes a marzo de este año, los precios promedio fueron:

US$ 3693 por tonelada de leche en polvo entera

US$ 3.461 por tonelada de leche en polvo descremada

US$ 5.087 por tonelada de para quesos

US$ 5.423 por tonelada de manteca

Juan Samuelle

Quesos.

Los destinos

El informe del Inale reveló, además, que considerando los últimos 12 meses (año móvil) el 36% de los lácteos exportados tuvieron como destino Brasil; el 19% fue hacia Argelia; el 8% hacia China; el 4% hacia Rusia; el 3% hacia Argentina y el resto (30%) a otros mercados.

Brasil fue el principal destino para leche en polvo entera (38% del total embarcado), para la leche en polvo descremada (55%) y para los quesos (21%), mientras Rusia lo fue para la manteca (con el 23%).

Juan Samuelle

Manteca.

Global Dairy Trade

La primera licitación de abril en la plataforma de comercialización de lácteos Global Dairy Trade (liderada por la compañía neocelandesa Fonterra) concluyó con datos adversos: una baja de 4,7% en el precio promedio (considerando a todos los productos) respecto a la licitación final de marzo, con un valor que quedó en US$ 3.227 por tonelada.

Eso sucedió con base en 23.828 toneladas comercializadas (a 138 demandantes), un volumen 11,1% inferior al de la instancia realizada 15 días antes.

En el caso de la leche en polvo entera, el producto que más exporta Uruguay, la caída fue algo mayor, un 5,2% quedando el promedio en US$ 3.053 por tonelada.

La próxima licitación está programada para el 18 de abril y será el evento N° 330.