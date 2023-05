Una buena en medio del conflicto en Conaprole: crecieron los ingresos por exportaciones

La facturación generada por las exportaciones uruguayas de productos lácteos mejoró 17% en los primeros cuatro meses de 2023, comparada con la lograda en igual lapso del año pasado.

El dato, positivo para el rubro de exportación que en lo que va de 2023 ocupa el tercer sitio en el podio detrás de celulosa y carnes, se divulgó en un momento en el que hay preocupación en la agroindustria láctea debido al conflicto entre Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

Un informe elaborado por técnicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), al que accedió El Observador, reveló que considerando un conjunto de cuatro rubros en enero-abril se exportó por US$ 301,1 millones, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Considerando el ingreso acumulado en el cuatrimestre inicial de 2023 con relación a ese tramo del año pasado, en leche en polvo entera se percibió un incremento de 31% (totaliza US$ 195,4 millones; en leche en polvo descremada hubo una caída de 53% (US$ 14,4 millones); en queso el aumento fue de 24% (US$ 41,6 millones); y en manteca cayó 16% (totaliza US$ 21,7 millones).

Si la lectura se hace sobre el volumen colocado, en enero-abril se exportaron 68.480 toneladas y se apreció, comparado con el mismo período de 2022, un aumento de 33% en leche en polvo entera (se embarcaron 52.318 toneladas); una baja de 55% en leche en polvo descremada (3.956 toneladas); un alza de 5% en el caso del queso (8.168 toneladas); y una caída de 22% en manteca (4.038 toneladas).

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (76,4% del total embarcado) e ingreso (64,9% del total obtenido).

En relación a los precios promedio logrados, con base en la comparación del acumulado en 2023 a abril e igual período del ejercicio anual anterior, descendió 2% en leche en polvo entera; aumentó 4% en leche en polvo descremada; avanzó 18% en queso; y subió 7% en manteca.

Por último, considerando lo más reciente, es decir solo lo que sucedió con los negocios correspondientes a abril de este año, los precios promedio fueron:

US$ 3.782 por tonelada de leche en polvo entera.

US$ 3.414 por tonelada de leche en polvo descremada.

US$ 5.117 por tonelada de para quesos.

US$ 5.451 por tonelada de manteca.

Brasil manda en tres de cuatro

El informe del Inale reveló, además, que considerando los últimos 12 meses (año móvil) el 39% de los lácteos exportados tuvieron como destino Brasil; el 17% fue hacia Argelia; el 7% hacia China; el 5% hacia Rusia; el 3% hacia México y el resto (29%) a otros mercados.

Brasil fue el principal destino para leche en polvo entera (42% del total embarcado), para la leche en polvo descremada (60%) y para los quesos (20%), mientras Rusia lo fue para la manteca (con el 25%).

Nuevos datos en el mercado internacional.

Mejora del precio internacional

La primera licitación de mayo (martes 2) en la plataforma de comercialización de lácteos Global Dairy Trade (liderada por la compañía neocelandesa Fonterra) concluyó con datos positivos: una suba de 2,5% en el precio promedio (considerando a todos los productos) respecto a la licitación final de abril, con un valor que quedó en US$ 3.506 por tonelada.

Es el segundo aumento quincenal tras cuatro jornadas con datos a la baja.

Eso sucedió con base en 23.265 toneladas comercializadas (a 153 demandantes), un volumen 2,4% mayor al de la instancia realizada 15 días antes.

En el caso de la leche en polvo entera, el producto que más exporta Uruguay, la suba fue algo mayor, un 5% quedando el promedio en US$ 3.230 por tonelada.

La próxima licitación está programada para este martes 16 de mayo y será el evento N° 332.