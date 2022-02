Eliminatorias: Peruanos se quejan por el precio, pero ya pidieron 3.300 entradas a la AUF para Uruguay-Perú

El precio de las entradas para los hinchas peruanos para el partido Uruguay-Perú, el 24 de marzo en el Estadio Centenario por las Eliminatorias para el Mundial 2022, generó el reclamo en redes sociales por parte grupos de fanáticos incaicos y el pedido de reconsideración de los valores fijados, pero en los hechos se registró una respuesta diferente de quienes vendrán a observar a su selección en vivo.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informaron a Referí que ya recibieron el pedido de 3.300 entradas de la Federación Peruana y de agencias de viaje y la demanda no podrá ser contemplada.

La AUF tiene previsto ubicar a los visitantes en un sector sobre la tribuna América, en el que siempre se alojan los visitantes. Ese lugar tiene capacidad para 3.500 espectadores.

Debido a las medidas de seguridad que deben adoptar porque se trata de un partido definitivo, incluido un pulmón -que no tuvo el partido ante Venezuela-, no podrán poner a la venta la totalidad de las entradas.

La AUF espera comercializar entre 2.000 y 2.500 boletos.

Los hinchas peruano podrán acceder exclusivamente al sector reservado para los visitantes. Al resto del Estadio no podrán, salvo que tengan cédula de identidad uruguaya, porque se exige la documentación para comprar entradas.

Los boletos para los peruanos no se comercializan en forma personal sino solamente a través de la Federación Peruano o por intermedio de las agencias de viajes.

La capacidad colmada del sector visitante la asegura a la AUF una recaudación de US$ 1.000.000, pero debido al pulmón que tendrán que colocar podrán colocar entre US$ 600.000 y US$ 750.000.