El calvario de la Libertadores para los equipos uruguayos: solamente pasa de fase previa uno de cada tres

La eliminación de City Torque en la primera fase de la Copa Libertadores, tras perder por penales contra Barcelona de Guayaquil este martes, aumentó los registros negativos de los equipos uruguayos en el torneo continental, y especialmente en la antesala a las fases de grupos.

Desde de la edición 2017 se clasifican cuatro equipos uruguayos para la Libertadores: campeón y vicecampeón del Uruguayo (o en su defecto segundo de la Tabla Anual) van directo a la fase de grupos como Uruguay 1 y Uruguay 2, en tanto Uruguay 3 y Uruguay 4 deben disputar instancias previas.

Desde hace seis ediciones, previo a la fase de grupo se disputan tres etapas de eliminación directa.

Uruguay 4 ingresa en fase 1 y necesita superar tres eliminatorias para llegar a la fase de grupos.

Uruguay 3, accede en la fase 2, y debe superar dos para alcanzar los grupos.

En total desde 2017 los conjuntos uruguayos disputaron 15 series de eliminación directa, de las que ganaron cinco (una en los escritorios) y perdieron 10. El único que alcanzó el objetivo fue Nacional en 2018, dirigido por Alexander Medina. Los demás equipos sucumbieron antes de llegar. Las últimas siete eliminatorias fueron todas derrotas.

Dirigido por Jorge Giordano, Wanderers eliminó a Universitario de Sucre en la fase 1 de la edición 2017, pero luego cayó ante otro conjunto boliviano: Ths Strongest. Ese mismo año, Cerro, conducido por el colombiano Diego Barragán, perdió frente a Unión Española en fase 2.

En 2018, además de Nacional que eliminó a Chapecoense y Banfield, Wanderers de Eduardo Espinel quedó por el camino frente a Olimpia de Paraguay: empató en el Franzini y perdió en Asunción.

En la Libertadores de 2019, Defensor Sporting dirigido por Jorge Da Silva, pasó dos fases y cayó en la tercera. Eliminó a Bolívar en la cancha y a Barcelona de Ecuador en los escritorios: si bien perdió los dos partidos, reclamó en Conmebol por la inscripción fuera de hora del jugador Sebastián Pérez del equipo ecuatoriano, y obtuvo los puntos. En la siguiente fase fue eliminado por Atlético Mineiro.

Danubio, dirigido por Marcelo Méndez, cayó ante Atlético Mineiro ese mismo año: empató en el Franzini y perdió en Belo Horizonte.

Progreso, Cerro Largo, Liverpool, nuevamente Wanderers y City Torque, fueron los siguientes en quedar en las fases previas de la Libertadores, a manos de equipos de Ecuador, Chile y Bolivia.

Los cuatro uruguayos de 2022

Peñarol (Uruguay 1), Nacional (Uruguay 2), Plaza (Uruguay 3) y City Torque (Uruguay 4) fueron los cuatro clasificados de la AUF para la Libertadores.

City Torque ya completó su recorrido y recibió US$ 400.000 de premio por disputar esa instancia.

Plaza entra en acción el próximo martes ante The Strongest, en la segunda fase, y por jugar este partido se aseguró US$ 500.000 de premio. Si clasifica y juega la tercera ronda recibirá US$ 600.000.

Peñarol y Nacional participan en la instancia de grupos y embolsa US$ 3.000.000 cada uno.

Más de lo mismo

La participación de los clubes uruguayos que llegaron directamente a fase de grupos en las últimas cinco ediciones de la Copa tampoco fue para destacar.

Peñarol fue eliminado tras jugar los seis partidos de los grupos en 2017, 2018, 2019 y 2020 (en 2021 no clasificó); Nacional no pasó el grupo en 2019 y 2021, llegó a octavos de final en 2017 y 2019, y en 2020 alcanzó los cuartos de final, donde fue goleado por River Plate argentino.

Defensor Sporting y Rentistas no pasaron la fase de grupos en 2018 y en 2021, respectivamente.

Los últimos equipos uruguayos que estuvieron en la definición del torneo más importante del continente fueron Nacional en 2009 (perdió en semifinales ante Estudiantes de La Plata), Peñarol en 2011 (llegó a la final y perdió contra Santos de Brasil) y Defensor Sporting en 2014 (perdió en semifinales contra Nacional de Paraguay).

Los últimos campeones fueron Peñarol en 1987 y Nacional en 1988, hace 34 años.

